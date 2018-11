Carlos Santos: "Los actores somos instrumentos al servicio del director y del guión"

Más de una década después de saltar a la fama y, casi dos años después de recibir un Premio Goya al Actor Revelación, Carlos Santos (Murcia, 1977) sigue su actividad frenética. Acaba de terminar de rodar Lo dejo cuando quiera, una comedia que llegará a las salas en abril, y ahora cambia totalmente el tono para arrancar un papel en una película de cine negro. Pero antes, pasará por el Auditorio Víctor Villegas, para presentar el 15 de noviembre la gala de entrega del premio del Concurso de Bandas Sonoras Bodegas Juan Gil.

¿Qué supone para usted participar en este evento?

Me hace mucha ilusión. En primer lugar, porque con la familia de Juan Gil me une una amistad y un cariño. He conocido la bodega, he estado comiendo muchas veces en sus instalaciones. Además, cuando se trata de un concurso de bandas sonoras y es un premio para la música audiovisual, pues más aún. Y para rematar la jugada, el presidente del jurado va a ser este año Patrick Doyle. Y por supuesto, es en mi tierra, en el Auditorio Victor Villegas, donde yo actué cuando tenía 18 años, cuando se acababa de inaugurar.

¿Cómo valora estas iniciativas de empresas de la Región para fomentar la cultura?

Ayudar a la cultura es una labor de todos los estamentos de la sociedad: del gobierno, de los ayuntamientos, y claro, también de las empresas. Todo lo que sea fomentar la cultura me parece básico. Que las empresas apoyen este tipo de iniciativas habla muy bien de ellas, y también de la Región de Murcia.

En la gala va a coincidir con otros actores como Rafael Sandoval y Paco Navarrete. ¿Cómo ve el panorama en el mundo del cine y teatro en la Región?

Cantera la ha habido siempre, desde que yo estuve en la Escuela de Arte Dramático, hace 18 o 19 años, donde Rafa Sandoval fue compañero de mío de clase. Paco Navarrete fue compañero mío en el Aula de Teatro de la Universidad. Ahora mismo hay una actriz murciana, que sin duda alguna este año estará nominada al Goya, que es Eva Llorach. Tenemos a Ginés García Millán, a Pepa Aniorte€ Tenemos a tantos y tantos actores murcianos que están en lo más alto... Además, el hecho de tener una Escuela de Arte Dramático ha fomentado que haya muchos actores, y muy buenos.

Va a entregar el premio de un Concurso de Bandas Sonoras. Como actor, ¿qué aporta para usted una buena banda sonora?

Una buena banda sonora ayuda incluso al director a contar los momentos más importantes de la historia que está narrando. Hoy en día, si quitas la música en algunos momentos muy concretos de la película te das cuentas de lo importante que es el elemento musical. Es como los signos de puntuación dentro de una película. Te avisa de que viene un momento épico, de que viene un susto. Vertebran toda la historia.

Normalmente le vemos haciendo comedia como en Los hombres de Paco, pero también hacer papeles verdaderamente serios, como en El hombre de las mil caras. ¿Cómo es ese cambio de registro?

No hay un gran cambio. Realmente uno no cambia. Si el personaje y el tono de la historia es comedia, pues haces comedia. Los actores somos meros instrumentos al servicio del director y del guión. Yo no me considero un actor de comedia. He tenido la suerte de hacer cosas muy dispares entre sí. Acabo de hacer una comedia con un personaje cómico total. Y la película que voy a comenzar a rodar es de cine negro. Para el actor, consiste en ponerse el servicio del director y encarnar el personaje de la manera que requiera la historia. Hay quien dice que los actores que dominan bien la comedia, cuando se ponen serios, son más serios que los actores acostumbrados al drama. Por ejemplo, cuando Robin Williams se ponía serio, era el tío más serio del mundo, podía hacer incluso de un asesino.

Ahora que ha pasado algo más de tiempo, casi dos años, ¿cómo sabe aquel Goya?

Desde el momento en el que lo tienes en casa y se pasa la emoción, lo tienes ahí, lo miras, recuerdas que fue un momento maravilloso, poder dedicarlo a la gente que te quiere. Y luego ya le restas toda la importancia, porque realmente no la tiene. Es un reconocimiento que estuvo bien, que lo disfrutaste, pero me importa más que me sigan llamando para hacer buenos personajes y buenas historias, que haber ganado un premio, sea cual sea.

¿Cuándo volveremos a ver a Carlos Santos en la gran pantalla? ¿En qué está trabajando?

Acabo de terminar de rodar una comedia, producida por Mediaset, que se llama Lo dejo cuando quiera. La dirige Carlos Terón y se estrena el 12 de abril de 2019. Y tiene un reparto muy fresco, con gente como Ernesto Sevilla, Miren Ibarguren, Ernesto Alterio, Amaia Salamanca, etc. A final de este mes, empiezo a rodar una nueva peli, que todavía no me dejan decir cuál es. Es una película que es historia de nuestro cine total.

¿Algún otro proyecto?

Te puedo adelantar que vuelvo al teatro, cuando termine de rodar la película que empiezo ahora. Vuelvo en marzo y vuelvo de la mano de César Oliva, que hace más de 20 años me dirigió en el Aula de Teatro de la Universidad de Murcia, y seguramente sea en el Teatro Romea.