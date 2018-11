"La voz de Lady Macbeth debe hablar de ella como el personaje malvado que es"

La cantante rumana llega esta noche al Teatro Romea para interpretar a uno de los personajes más emblemáticos de la ópera lírica: Lady Macbeth, «una mujer obsesionada por el poder y sin ninguna moral» que Picirenau, siguiendo los requerimientos del propio Verdi, dota de una voz «áspera, ahogada y sombría».

La orquesta y el coro de la Ópera Nacional de Moldavia regresan esta noche a la Región, y lo hace de la mano del maestro Giuseppe Verdi. Basada en la tragedia homónima de William Shakespeare, la compañía pondrá en escena un clásico renovado, Macbeth, que sin perder su esencia se presenta desde una perspectiva mucho más oscura, con una escenografía sorprendente y un elenco de primer nivel encabezado por Ventseslav Anastasov, en el papel de Macbeth, y la soprano rumana Rodica Picirenau, que se mete en el papel de Lady Macbeth. Primera solista del Teatro de la Ópera y Ballet Nacional de Chisinau, por sus cuerdas vocales han pasado Cio Cio ( Madama Butterfly), Nedda ( Pagliaci), Aida ( Aida) y Mimi ( La bohème), aunque reconoce que el papel que hoy subirá a las tablas del Romea es «un reto».



¿Qué supone para usted meterse en el papel de Lady Macbeth?

Es un papel que me gusta mucho interpretar, aunque es la villana de la obra, la que incita a Macbeth a cometer todos sus crímenes. Pero bueno, al final ella también tiene remordimientos por las atrocidades de su marido. Es un personaje que tiene que tener, como Verdi quería, «una voz áspera, ahogada , sombría...»; es decir, que su voz hable de ella como el personaje malvado que es.

Se trata de uno de los papeles más emblemáticos del teatro lírico, y también de uno de los más representados (son muchas las sopranos que han pasado por ahí). ¿Es una responsabilidad?

Interpretar una ópera es siempre una responsabilidad para uno mismo, pero sobre todo para con el público en general, que se merece escuchar lo mejor. Y en Murcia el público sabe lo que está viendo y escuchando; además, es también un público agradecido cuando tiene delante un gran producto musical y también visual.

Llegan a Murcia inmersos en una larga gira, con un espectáculo de primer nivel junto a la Ópera Nacional de Moldavia. ¿Cómo están yendo las representaciones por España? ¿Qué tal es el público de nuestro país?

Es un público maravilloso, no puedo decir otra cosa. En Granada estuvieron aplaudiendo más de diez minutos... ¡Aplaudiendo «por bulerías»! Esto me comentaron que es cuando algo les gusta mucho... Nunca lo había vivido antes, y fue realmente impresionante. Pero, en general, estamos teniendo un gran éxito en todos los teatros en los que hemos estado.

Por cierto, uno de los apartados destacados de este Macbeth es la puesta en escena, que sorprende con una escenografía más... tétrica, más oscura, que otras adaptaciones. ¿Qué opina de este giro? ¿Cómo lo está recibiendo la gente?

La gente lo está recibiendo muy bien, porque va con la temática de Macbeth: es un tiempo oscuro, en el que las cosas se consiguen asesinando al contrario para acceder al poder, mintiendo, tirando de la violencia... Pero es una pieza también en la que reina la culpa, que lleva a la muerte de los tiranos. Es una ópera en la que se pueden palpar los sentimientos humanos más extremos.

Al hilo de la pregunta anterior, ¿cree que es necesario 'renovar' los clásicos, como hacen en esta ocasión? Al final, una buena parte del público que asiste a vuestras representaciones seguramente ya haya visto con anterioridad alguna versión de Macbeth , y supongo que hay que diferenciarse...

Sí. A ver: a mí me gusta la ópera clásica como está concebida por el autor (Verdi, Puccini...). Pero los grandes maestros de todos los tiempos son a menudo renovados, y pienso que si se hace con inteligencia y buen gusto..., ¿por qué no? Si tenemos un buen producto el público responderá, y aunque al principio a la gente le pueda parecer extraño, al final lo que prima son las voces de los artistas, y éstas serán las que les llevarán a sentir la ópera como suya. Os puedo asegurar que no saldrán defraudados; tenemos un elenco excepcional.

Su pareja en esta ocasión es Ventseslav Anastasov, un experto en el repertorio verdiano. ¿Qué tal está siendo trabajar con él? ¿Habían coincidido previamente sobre los escenarios?

Sí, hemos coincidido en más de una ocasión y es fantástico trabajar con él: es un gran artista y siempre está atento a lo que puedas necesitar. Además, es un cantante muy perfeccionista.

En cualquier caso, usted tampoco es una novata en Verdi (Ana en Nabucco , Anina en La Traviata , Giovanna en Rigoletto ), y, además, también ha interpretado obras de Puccini, de Tchaikovsky? ¿Cuál ha sido su personaje más exigente? ¿Y con cuál se encuentra más cómoda?

Me gusta mucho cantar Aida y Madama Butterfly, y me siento muy bien con Lady Macbeth no solo vocalmente, sino porque es una mujer obsesionada por el poder, sin ninguna moral... Es un reto encarnarla en el escenario.