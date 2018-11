Viva Suecia: "Los más bonito es ver que tanta gente se alegra por nosotros"

Los murcianos Viva Suecia se hicieron con el premio al Mejor Artista Local de los Europe Music Awards, celebrados este domingo en Bilbao

Viva Suecia es un tren que no cesa; que recorre estación tras estación recogiendo los frutos del trabajo bien hecho y el amor, ya no solo de buena parte del público, sino también de la crítica. Por eso, «lo más bonito es ver que tanta gente se alegra por nosotros», asegura Rafa Val, vocalista de la banda murciana, pocas horas después de saber que habían sido elegidos como el Mejor Artista Local –pese al nombre, se trata de un galardón de carácter nacional– de los Europe Music Awards (EMAs), celebrados este domingo en el Bilbao Exhibition Centre (BEC).

Y es que ni él, ni Jess Fabric (bajo), ni Alberto Cantúa (guitarra) ni Fernando Campillo (batería) pudieron estar presentes en una gala en la que Camila Cabello fue la reina del baile –con cuatro galardones: Mejor Artista del Año, ´Mejor Canción´ (Havana), Mejor Vídeo y Mejor Actuación– y Janet Jackson la madrina de excepción, tras ser homenajeada y obsequiada con el premio Icono Global de la MTV. La ceremonia les coincidía con una ´mini gira´ por Colombia, y los murcianos se deben a su público; tanto que Val reconocía ayer, a su regreso a España, que durante su estancia en el país latinoamericano apenas tuvieron tiempo de pensar en su nominación, lo que, unido al desfase horario, propició un más que feliz despertar para los miembros de la banda. «Nos levantamos en Medellín y teníamos los móviles petados a mensajes; y Twitter, Facebook, Instagram... Es muy bonito recibir todo ese cariño», insiste el frontman de Viva Suecia, que, por supuesto, recibió el premio «con muchísima alegría».

«Es que nos han pasado muchas cosas estos días –continúa Rafa–. Además de la promo por Colombia, los bolos y otras cosas que hemos cerrado y que desvelaremos más adelante, tenemos lo de La Riviera». Y es que, en apenas un mes –y a falta de seis para el concierto (28 de marzo)–, han agotado todas las entradas de la mítica sala madrileña, por lo que se han visto «en la obligación» de sacar otra fecha en la capital: justo un día antes, el 27. «Es brutal», insiste Val, que todavía ayer se sorprendía con la acogida que el grupo está teniendo, no solo en España, sino también al otro lado del charco: «Ver que la gente en Bogotá y en Medellín se sabían las canciones, que había fans del grupo allá, para una banda de Murcia como nosotros es increíble».



Por encima de Rosalía

Por todo ello, que ganaran el premio de los MTV EMAs no sorprendió a casi nadie, pese a que el galardón tenía una clara favorita: Rosalía, que acaba de publicar su segundo disco, El mal querer, después de arrasar YouTube con los primeros capítulos del álbum: Malamente, Pienso en tu mirá y Di mi nombre. La catalana, que fue una de las protagonistas de la gala en el BEC con una actuación en directo que sorprendió a buena parte de los asistentes, concurría en la categoría de Mejor Artista Local de esta edición junto a los vizcaínos Belako, Love of Lesbian, la cantante Brisa Fenoy y, por supuesto, Viva Suecia, que se impuso gracias a los votos recogidos en las últimas semanas de los internautas y seguidores de la cadena. «Merecidísimo, ¡vosotros lo habéis conseguido, enhorabuena!», señala el mensaje en Twitter con el que MTV España comunicó la noticia poco antes de la gala.

Entre los galardonados en el resto de apartados se encuentran el norteamericano Marshmello (Mejor Artista de Música Electrónica), la británica Dua Lipa (Mejor Artista Pop), los también estadounidenses Panic! At the Disco (Mejor Artista Alternativo), los australianos 5 Seconds of Summer (Mejor Artista Rock) y la nueva reina del rap: Nicki Minaj (Mejor Artista de Hip-Hop).