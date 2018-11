Crystal Fighters actuarán en marzo en Murcia

Los británicos Crystal Fighters y su pop festivo y bailable visitarán España el próximo mes de marzo para ofrecer cuatro conciertos. Murcia es una de las ciudades elegidas, donde actuarán el día 16 en el Auditorio Parque Fofó. También pasarán por A Coruña, Barcelona y Madrid. La venta general de entradas para estas actuaciones se iniciará este viernes 9 de noviembre a las 11 horas.

El último concierto de Crystal Fighters en España tuvo lugar a finales de septiembre en el Granada Sound, coincidiendo con la publicación de una nueva canción, titulada "Another Level", que ha sido incluida en la banda sonora del videojuego FIFA 19. En mayo también dieron a conocer otro nuevo tema, "Boomin' In Your Jeep". Y justo hoy han puesto en circulación "Goin' Harder", donde colaboran los colombianos Bomba Estéreo. Tres aperitivos para abrir el apetito ante el que será su próximo disco, del que aún no se conocen ni el título ni la fecha de publicación.

Crystal Fighters es una formación londinense instalada en el centro del huracán de la música que marca tendencia festiva. La culpa fue primero de dos singles que en 2010 subieron como la espuma a lo alto de la blogosfera, "Xtatic Truth" y "I Love London". Costó entonces encontrar una etiqueta para definirlos: ¿lo-fi tropical electro, electro-folk, folktrónica? Se aceptaron las tres y alguna otra. Su mezcla de géneros no solo llamó la atención por peculiar, sino porque la fueron sirviendo en directo con un extra de euforia y pasión. Remitiendo al house ibicenco, rozando el drum'n'bass y soltando adrenalina (ellos y el público) con la txalaparta, una percusión tradicional vasca, incrustada en su lluvia de ritmos. Cuando publicaron su debut largo, "Star Of Love", a finales de aquel año los charts de UK les abrieron los brazos: número 10 en las listas dance y 16 en las indie.