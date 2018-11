El último gran regalo de Paco Martín

El pasado verano, el festival de Jazz de Cartagena se quedaba huérfano. Su fundador y creador, Paco Martín, abandonaba inesperadamente este mundo, causando una pérdida insustituible en el panorama cultural de la Región de Murcia. Este encuentro no habría llegado a encumbrarse como uno de los mejores del país en este género sin el infatigable trabajo que este gran hombre venía realizando desde su nacimiento, allá por los años ochenta del siglo pasado. Tras treinta y ocho ediciones, este festival ha adquirido la personalidad y los sólidos valores de su ´padre,´ convirtiéndose en un evento musical con identidad propia y sin parangón.

El empeño de Paco por acercar el jazz a todo tipo de públicos bajándolo a ras del suelo; su apuesta por descubrir a jóvenes talentos y darles la oportunidad de compartir escenario con artistas consagrados; su atrevimiento al romper con la ortodoxia y ofrecer sonidos pertenecientes a géneros hermanos como el blues, el gospel, el swing o el rhythm and blues, o su defensa a ultranza del papel que ha desempeñado y continúa protagonizando la mujer en la historia de estos géneros musicales, son la gran esencia, la marca de la casa de este festival que lo hace único e irrepetible.

Paco Martín no quiso despedirse sin hacer antes un gran regalo a sus familiares, a sus amigos y a su fiel público, en definitiva, a todos los que aman la buena música. Ese presente no es otro que la completa programación de esta edición. Ya está aquí noviembre y ha llegado el momento de desenvolver su última gran sorpresa. Un regalo que contiene seis veladas inolvidables en los escenarios del Nuevo Teatro Circo y el Auditorio El Batel, donde podremos disfrutar de las actuaciones de grandes estrellas como Stanley Clarke, Femi Kuti, Billy Cobham o Al Di Meola; de imponentes voces femeninas como las de Lisa Simone, Madeleine Peyroux o Joan as Police Woman; nuevos talentos y exponentes del jazz más contemporáneo como Camille Bertault, Scott Matthew, Richard Bona o el grupo Marlango; así como de presenciar momentos históricos como el reencuentro de Bill Evans y Randy Brecker con motivo del quince aniversario de la gira ´Soulbop´. A este impresionante cartel hay que sumar un amplio programa de actuaciones en las calles y los locales de ocio más ´trend´ de la ciudad.

Todas las actividades del festival conformarán un emotivo y sincero homenaje a su creador. A buen seguro que, desde el cielo, Paco Martín tiene ya reservada una butaca privilegiada para disfrutar de su última gran creación. En esta ocasión compartiendo palco junto a los que fueron sus grandes ídolos, como John Coltrane, Billie Holiday o Miles Davis, entre otras leyendas.

La vida acaba, la memoria perdura. Y así quedará patente en ediciones venideras, en las que los responsables de su organización seguirán cuidando con orgullo del legado y la impronta que dejó su fundador. Hasta siempre, Paco.