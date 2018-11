Stanley Clarke Band: Leyenda viviente del bajo eléctrico

Cuatro veces ganador del prestigioso premio Grammy, Stanley Clarke es sin duda uno de los bajistas acústicos y eléctricos más famosos del mundo. Además, tiene el mismo talento como compositor, intérprete, compositor, director de orquesta, arreglista, productor y compositor de partituras. Verdadero pionero en el jazz y la fusión de jazz, Clarke es particularmente conocido por su feroz destreza de bajo y su consumada musicalidad. Indiscutiblemente, ha alcanzado el estatus de "leyenda viviente" durante su carrera de más de 40 años como virtuoso del bajo.

La creatividad de Clarke ha sido reconocida y premiada de todas las formas imaginables: discos de oro y platino, premios Grammy, nominaciones a los premios Emmy, prácticamente todas las encuestas de lectores y críticos existentes, y más. Fue el primer Jazzman of the Year de Rolling Stone y el bajista ganador del Playboy's Music Award durante diez años consecutivos. Clarke fue honrado con el Lifetime Achievement Award de la Bass Player Magazine y es miembro de la ´Galería de los Grandes´ de Guitar Player Magazine.

En 2004 apareció en la revista Los Angeles como una de las 50 personas más influyentes. Fue honrado con la llave de la ciudad de Filadelfia, un doctorado de la Universidad de las Artes de Filadelfia y se metió en el cemento como un miembro de 1999 en ´Rock Walk´ de Hollywood. A los 66 años y 45 después de la edición de su disco debut como solista Children Of Forever (1973), el legendario bajista estadounidense presenta nuevo trabajo, The Message, compuesto y grabado durante la última gira europea de la banda, a cuya formación estable, integrada por Cameron Graves en sintetizador, Beka Gochiashvili en piano acústico y Mike Mitchell en batería, se le suman en este disco el trompetista Mark Isham y el rapero y beatboxer Doug E. Fresh.

