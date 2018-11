Randy Brecker & Bill Evans: Histórico reencuentro de titanes

El auditorio El Batel acogerá a dos de los más grandes del jazz del momento, el trompetista y fliscornista Randy Brecker y el saxofonista Bill Evans, que se juntan 15 años después para rememorar la gira Soulbop. En 2003, Randy y Bill decidieron formar una nueva banda usando las diferentes influencias de cada uno incorporando diferentes músicos cada temporada. Este año giran de nuevo con Soulbop, pero a lo grande. Y es que en esta ocasión cuentan con un invitado especial, el batería Simon Phillips, batería de Toto, The Who o de Mike Oldfield entre otros. Un poderoso proyecto al que se sumarán también Teymur Phell al bajo y Otmaro Ruiz a los teclados, haciendo así un quinteto de lujo. Randy, junto a su hermano Michael, formó en 1975 lo que sería una de las bandas más influyentes del jazz, con siete Grammys en su haber y cientos de miles de discos vendidos: los influyentes Brecker Brothers. Trompetista esencial del jazz contemporáneo, Randy también ha tocado y colaborado con Frank Zappa, Stevie Wonder, Janis Joplin y Bruce Springsteen, entre muchos otros. Por su parte, Bill Evans, otro de los nombres capitales del jazz actual, comenzó tocando con 21 años en la banda de Miles Davis, pero su maestría la ha compartido ya con Gregg Allman, John Mclaughlin, Herbie Hancock o Mick Jagger. Aconsejamos gafas de sol. El escenario va a brillar y mucho.

Toda la información sobre el Cartagena Jazz Festival 2018, aquí.