Baboon Blues County, preparados para bailar

Domingo 4 de noviembre, a las 13:00 horas, en el Parque frente al bar´El Cuervo´

Tras su paso en 2015 por el ESpanish Blues Festival, uno de los certámenes de baile dedicados al blues más importantes de Europa, Baboon Blues County se ha consolidado como una de las bandas más activas en la escena blues del sureste español. Con un repertorio basado en los clásicos producidos por míticos sellos discográficos que coparon las listas de R&B en los años 50 y 60 en Estados Unidos, Baboon Blues County ofrece un espectáculo electrizante en el que el público tiene el baile y la diversión asegurados. En sus directos, el uso de elementos técnicos y musicales característicos de la época recrea un paisaje sonoro fácil de identificar con el sonido de las grabaciones originales, sin que por ello se pierda un ápice de frescura.



Smart Set Trio & Vera Lu + jam session, grandes clásicos en castellano

Jueves 8 de noviembre, a las 21:30 horas en la Sala ´Tántalo´

Esta original propuesta musical es un emocionante viaje a través de clásicos del cancionero americano y de la bossa nova cantados en lengua castellana. Para ello cuentan a la voz con Vera Lu y su increíble sensibilidad para transmitir y conectar con el público junto a Smart Set Trio, un trío liderado por el pianista Javier Bermejo que junto al contrabajista Andrés Lizón y Curro García a la batería forman un todo musical. Su propuesta abraza la tradición y la modernidad, con gran influencia del swing y del hard bop pero sin renunciar a otras visiones más abiertas. Tras su concierto, serán estos músicos la base para la jam session. Todos los músicos que quieran unirse están invitados a participar de manera libre, el grupo dispondrá de batería y piano, por lo que se recomienda llevar instrumentos.



Melo, buscadores de la belleza

Jueves 15 de noviembre, a las 21:30 en Soldadito de Plomo

Con su participación en el ciclo gastromusical 'Con cierto sabor' celebrado en Murcia, la compositora y cantante murciana Saray Melo inició el pasado año su carrera en solidario, acompañada por el teclista Ricardo Ruiz. La banda nació con la intención de reformular canciones de Saray, tocar juntos y seguir creando. En los últimos meses se ha unido a la formación el guitarrista Vicente Cristiano, terminando por crear un repertorio con tintes de pop, jazz y folk con elementos electrónicos. Melo es producto de una incansable persecución de la belleza a través de la música, de sutileza, de canciones y melodías susurradas a media voz, pero también de una desgarradora potencia, un grito de libertad de un proyecto con mucho que contar.



Swing Trio, fiesta de violines por Grappelli

Jueves 22 de noviembre, a las 21:30 horas en Sala 'Tantalo'

Swing Trio, especializado en gipsy jazz y jazz manouche, rinde tributo a uno de los grandes de la música años 30 y quizás el mejor violinista de jazz de todos los tiempos, Stephane Grappelli. Este espectáculo nace desde su más profunda admiración por este maestro de la música y trata de transmitir su alegría y energía desbordantes. El grupo revisita los temas que Grappelli interpretó al lado del ´Hot Club de France´ de Django Reinhardt, clásicos reconocibles como I Get a Kick out of You o As Time Goes By que recuerdan a su última etapa, algunas piezas que el músico francés compuso para películas como Les Valseuses de Bertrand Blier e incluso variaciones en modo swing del Concierto de Bach para dos violines y orquesta. Todo un homenaje al personal estilo del maestro Grappelli y a su legado en el jazz actual.