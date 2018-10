Los bailarines más destacados de Rusia, al servicio de la princesa Aurora en El Batel

La danza clásica será la protagonista esta noche en el Auditorio El Batel de Cartagena. El Ballet Nacional Ruso de Sergei Radchenko acercará al público de la ciudad portuaria su versión de La bella durmiente, Premio al mejor espectáculo de danza Teatro Rojas de Toledo 2017. Con música de Piotr Tchaikovsky y libreto de Charles Perrault, la coreografía es de Marius Petipa.

Fundada en 1989, los principales bailarines de toda Rusia forjan bajo la dirección de Radchenko un «emocionante» elenco que ha puesto en escena nuevas producciones de clásicos atemporales como Giselle, Don Quijote y Paquita y Carmen y que hoy buscará sorprender con esta pieza, que consta de un prólogo y tres actos.

En el apartado narrativo, cuenta la historia –popular gracias a la película de Disney– de la princesa Aurora. Sus progenitores, el rey Florestán XXIV y la reina, invitaron a todas las hadas al bautizo de la pequeña para que fueran sus madrinas; bueno, a todas no. Carabosse, el hada malvada, enfadada por no haber sido invitada, le regala a Aurora un huso, anunciando que un día la princesa se pinchará un dedo con él y morirá. El Hada de las Lilas, que aún tiene que ofrecer su regalo, promete que Aurora no morirá, sino que caerá en un profundo sueño del cual será despertada por el beso de un príncipe.



Radchenko

Sergei Radchenko, reputado bailarín del Teatro Bolshoi, alcanzó la fama mundial como pareja artística con la bailarina Maya Plisétskaya, fallecida en 2015. En 1989, y con dos décadas de experiencia en el Bolshoi, Radchenko se emancipó y fundó su propia compañía.