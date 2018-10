Otra mirada en el Puertas de Castilla

El Centro Puertas de Castilla presentó ayer su nueva programación en una clara apuesta por la innovación, alejándose de los formatos habituales y abriendo la puerta a nuevas experiencias creativas para el último trimestre del año. Y, sin duda, sus responsables han tenido como su mayor inspiración uno de los espacios más vanguardistas del planeta.

Para entenderlo, hay que ponerse en antecedentes: en el pasado año 2013, el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) anunciaba la adquisición de siete nuevas piezas para su colección de diseño y arquitectura, pero entre ellas no había ningún cuadro o escultura de carácter contemporáneo; se trataba de seis videojuegos y una consola. Piezas clásicas que han marcado una era como Space Invaders (1978), Asteroids (1979) o Yar's Revenge (1982); tres títulos que han cruzado la frontera para convertirse en objeto de admiración museística.

En esa misma línea se mueve Atari, la primera proyección propuesta por el Puertas de Castilla para conocer a esta pionera de la tecnología para videojuegos, que desde 1972 han revolucionado la industria del entretenimiento. La compañía creó juegos de recreativa, consolas domésticas y ordenadores personales con el fin de entretener a millones de personas. Con la idea de proyectar en la imaginación de los jugadores mundos mágicos asociados con esta nueva generación de videojuegos, Atari contrató un equipo de artistas y diseñadores de gran talento para decorar los cartuchos, cajas y anuncios con ilustraciones alucinantes. «Unos mundos de ciencia ficción, deportes y aventuras que ayudaron a convertir todos esos juegos clásicos en arte», apuntan desde el centro.

Atari, la pieza audiovisual de 18 minutos que se podrá ver hasta finales de diciembre, reivindica que los videojuegos son fundamentales para entender el actual arte interactivo y se pregunta por qué un juego no puede ser la reacción de sus creadores ante el mundo.

Por otro lado, el ascensor del centro se convierte en eje central de la instalación sonora Unidentified deep sea sounds, un trabajo que se desarrolla procurando crear un contexto de interpretación para diferentes sonidos que proporcionan al oyente un marco de sensaciones muy sugerentes. La instalación realizada se formaliza en dos partes, la primera trazada a partir de tres temas principales: la relación del sonido con el espectador, el espacio y la descontextualización del mismo. La segunda, en la incorporación de sonidos que hace poco más de una década la Administración Oceánica y Atmosférica Nacional Estadounidense (NOAA por sus siglas en inglés) detectó mediante un sistema de hidrófonos autónomos ubicados en varias zonas del Océano Pacífico provenientes de las profundidades y que son suficientemente poderosos para ser detectados por todas las estaciones del sistema de escucha del pacífico ecuatorial.

Estos hidrófonos se encontraban separados a más de 5.000 kilómetros cada uno y aún no se han propuesto hipótesis sobre el origen de estos. Upsweep, Whistle, Bloop, Slow down, Train y Julia fueron los nombres que se dieron a estos extraños sonidos que muy probablemente desconcertarán al público acostumbrado al silencio incómodo que se produce en los ascensores.

La instalación central que ocupará la sala de exposiciones será Transforming landscapes, de los artistas Susana López y Eduardo Balanza. Una instalación pensada y creada exclusivamente para la sala resultado del trabajo sobre los entornos de la Región de Telemark (Noruega) y la Región de Murcia. Formada a partir de una red natural creada por una multitud de sonidos e imágenes procedentes del entorno natural, la instalación toma seriamente los ingenios hidroeléctricos, los ríos y la intervención humana en el paisaje como punto de partida sobre el que desarrollar una rica inmersión y un trabajo con lecturas múltiples basado en la naturaleza y en nuestra presencia humana.

«La construcción de una materia 'transformada' –explicaron desde el Puertas de Castillas– tiene más que ver con la creación, con la generación de una nueva experiencia sensorial que permite al oyente convertirse en un habitante de una inquietante dimensión. Esta nueva realidad es una puerta de acceso a nuestros mundos interiores, de experiencia, fantasía y reflexión», aseguraron fuentes del centro en torno a esta muestra.

La escucha requerirá de la participación del oyente, a la manera del Deep Listening de Pauline Oliveros, y desea comunicar emociones de trascendencia a través de la comunión con la propia esencia del sonido, dónde descubrir significados ocultos que no son perceptibles en un principio. Del 31 de octubre al 30 de noviembre.

En la sala negra, las Femmes Fatales, esas 'bellas atroces' en las que hallamos el germen, embrión o prefiguración de las vampiras, se convertirán en protagonistas a través de la instalación Vampires, con una visión panóptica de estas figuras peligrosas convertidas en mito, leyenda y parodia de la perversidad a través del cine. La instalación hará un repaso desde el año 1915 hasta la actualidad.

«Con la proyección de 29 películas dirigidas por autores como Jean Rollin, Jess Franco, Amando de Ossorio, Vicente Aranda, Abel Ferrara, Louis Feuillade, Tobe Hooper o Andy Warhol, pretendemos dar luz a muchas de ellas, que han sido olvidadas o que merecen salir de la oscuridad en la que fueron encerradas, mientras que descubrimos a esta figura peligrosa y demoníaca, en la que se conjuga Eros y Thanatos, paradigma del mal y del pecado, y que se convirtieron en forma y expresión de la misoginia y la sexofobia imperante de finales del siglo XIX», señalan. Del 24 de octubre al 30 de noviembre en horario ininterrumpido.

Y, como siempre, más cine «diferente» a nivel internacional. Partiendo siempre «de lo más comercial del cine independiente y lo más independiente del cine comercial», y con el fin de profundizar el análisis de distintos filmes dentro del universo del audiovisual contemporáneo y sus múltiples paradigmas –además de propiciar la reflexión sobre el sentido de las imágenes–, se han programado en el centro tres ciclos que pretenden hacer un repaso de las tendencias y comprender los diferentes modelos cinematográficos del cine producido en otros países y hacer un repaso por las figuras más desconocidas.

Directores como, Stephan Komandarev, Babak Anvari y Marcin Wrona se sumarán a las miradas de una de las 'tres c' del cine de terror moderno, John Carpenter, y al mago del stop motion Ray Harryhausen. Películas como They live (1988) o Sinbad and the Eye of the Tiger (1977) compartirán pantalla con 'Otros cines', como los de Stephan Komandarev ( Posoki, 2017), Babak Anvari ( Under the shadow, 2016) y Marcin Wrona ( Demon, 2015).