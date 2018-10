"No hay mucha diferencia entre lo que ocurría con la inmigración a principios del XIX y lo que pasa ahora"

El autor ceheginero acaba de publicar su segunda novela, Cenizas de Manhattan (Amarante), en la que aborda la cuestión migratoria a principios del pasado siglo y se sumerge en la Nueva York de aquellos primeros años del XIX.

El escritor ceheginero Pedro López Fernández presentaba esta semana en la Librería Santos Ochoa de Salamanca su segunda novela, que lleva por nombre Cenizas de Manhattan. Se trata de la historia de los Rosenstock, una humilde familia de emigrantes polacos que, a finales del año 1902, y por razones cuya esencia verdadera sólo el futuro esclarecerá, traslada su hogar al corazón de la Gran Manzana. Este título, el segundo de su trayectoria, llega tras publicar en El magistrado Cuernavaca en 2013, igual que este nuevo trabajo, con la editorial Amarante.



En primer lugar, y hasta donde podamos desvelar, ¿de qué trata este nuevo trabajo? Sabemos que narra la historia de una familia de emigrantes polacos.

Trata la historia de una familia de emigrantes polacos que a principios del siglo XX, por circunstancias que se van desarrollando en la trama, emigran a Manhattan. En la actualidad, un heredero de la familia encuentra un manuscrito, lo que da pie a que durante un capítulo se narre la llegada de esta familia a Manhattan y, en otro capítulo, paralelamente, la vida de este heredero. Al final, sorprende como el destino va entrelazando las vidas de la gente. Espero que sea para el lector un final sorprendente.

¿Cómo nació la idea?

Siempre he tenido fascinación por la ciudad de Nueva York, tenía interés en hablar de la historia de la ciudad en ese marco temporal de principios del siglo XX hasta casi la actualidad, sobre todo por la evolución que ha vivido la ciudad. Estamos hablando de que a principios de ese siglo hubo una oleada de inmigración masiva hacia Estados Unidos. Me llamaban la atención las condiciones de vida que encontraban allí y cómo, comparándolo con la actualidad, prácticamente no hemos avanzado nada... Ahora tenemos el fenómeno de la inmigración en nuestro mar Mediterráneo y vemos cómo la situación de finales del siglo XIX y principios del XX y la de ahora es básicamente la misma.

¿Cómo ha sido el proceso de investigación?

Arduo, porque no tenía grandes conocimientos previos acerca de Manhattan. He tenido que documentarme y leer mucha novela. La suerte es que en este tema la información es muy abundante; encuentras muchos datos en libros de literatura, historia, arquitectura, pintura y cine. Estoy convencido de que Nueva York es la ciudad sobre la que más se ha escrito, así que en ese sentido si que lo he tenido bastante fácil.

Después de escribir este libro, hacer un viaje a la Gran Manzana será casi obligado.

Sí. Espero que me ocurra igual que con la primera novela, que después de escribir sobre la Toscana tuve la oportunidad de visitarla.

Hablando de ese primer libro, de nuevo publica con la editorial Amarante.

Aunque tenía alguna opción más, continúo con la Amarante, sí. He trabajado muy bien con ellos y, además, tengo una buena amistad. Son gente con la que estoy a gusto y considero que estoy muy bien tratado por esta editorial.

¿Y cómo se cruzaron sus caminos en 2013, cuando publicó con ellos El magistrado de Cuernavaca ?

Fue por el método tradicional: terminé de escribir la novela y envié el manuscrito a varios sitios; después de muchas negativas, Amarante me contestó positivamente, llegamos a un acuerdo y desde aquel 16 de diciembre de 2013 –lo recuerdo perfectamente porque era el día de mi cumpleaños–, hasta la fecha.

¿ Para cuando la presentación en Murcia?

Esta semana he presentado en Salamanca en la librería Santos Ochoa y el próximo viernes, 26 de octubre, a partir de las ocho de la tarde, estaremos en la casa de la Cultura de Cehegín. Posteriormente realizaré también una presentación en Cartagena con el periodista y crítico Paco Marín en la cafetería Míster Witt. Después también tendré un encuentro con los lectores en el Centro de Día Virgen de las Maravillas de Cehegín.

¿ Y dónde se puede comprar el libro?

Además de en todas las librerías de Cehegín, se puede encontrar en las principales plataformas de venta de libros on line. También está disponible en diferentes librerías de la Región.