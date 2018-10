Sr. Chinarro: "Al principio lo indie tenía el encanto de las batallas imposibles, ahora es una marca de éxito"

El músico sevillano, líder de la banda en todas sus facetas, ofrece esta noche en la Sala Revólver de Murcia un concierto en acústico dentro del ciclo '#ElArteSeToca'.

Él es Sr. Chinarro, el único miembro inamovible y líder indiscutido de una banda que es historia del indie en España; aunque, dice, el éxito de bandas como Los Planetas «nunca» estuvo a su alcance. Sus guerras son otras. No hay competición en la trayectoria de Antonio Luque (Sevilla, 1970); no hay días buenos o malos, ni críticas positivas o negativas, solo un medio de expresión como cualquier otro. El suyo le ha valido cerca ya de treinta años de carretera y casi una veintena de discos, y todo gracias a su guitarra, su única compañera esta noche en la Sala Revólver de Murcia. En una nueva jornada del ciclo '#ElArteSeToca' del proyecto Murcia Inspira de Cervezas Alhambra, Luque repasará algunas de sus mejores composiciones, y apunta: No solo de su último trabajo, Asunción. «Y es que no pierdo la esperanza de volver a Murcia a presentar el disco con la banda», asegura.



Este jueves le tenemos en Murcia dentro del ciclo '#ElArteSeToca'. ¿Con qué se van a encontrar los asistentes? ¿Qué tiene preparado? ¿Viene solo o con la banda?

Pues voy solo. Con mi guitarra, vaya. Llevo 14 años haciendo este tipo de conciertos. Me gusta comprobar que mis mejores canciones se sostienen perfectamente sobre sus mimbres: la voz y los acordes que la armonizan. La reacción del público ante las distintas canciones es una magnífica guía para mí en cuanto a lo que he de hacer o no con las siguientes que componga.

Imagino que aprovechará para presentar vuestro último trabajo, Asunción , ¿no?

No necesariamente. Otra cosa que me gusta de mis acústicos es que me tomo todas las libertades. Y es que no pierdo la esperanza de volver a Murcia a presentar el disco con la banda, además.

Parte de la gracia de este ciclo es acercar la música al público tanto de una perspectiva compositiva, por así decirlo –me refiero al formato acústico, ahora le preguntaré por eso– como física: locales pequeños y público reducido. ¿Qué tienen – o qué no tienen – este tipo de conciertos? ¿Qué aporta esa cercanía al público?

Pues eso que decía antes. Estos conciertos funcionan en dos planos: al mismo tiempo que muestras las canciones enseñas también cómo se hacen, o casi. También se prestan más a la comunicación con la gente, porque no tienes músicos con los que esconderte. Depende también de cómo sea el recinto, de si están sentados o de pie, si beben o no, si están lejos, si los focos te ciegan... Cada concierto es un mundo.

Justo le quería preguntar por eso en cuanto al formato: hay quien dice que el acústico es la forma más 'pura' de escuchar las canciones, dado que se suelen asemejar más a la fase compositiva...

Sí, eso decía. Y que la voz gana un protagonismo absoluto, la voz y la letra. En fin, se cantautoriza uno, pero no se pone voz caprina automáticamente por ello, menos mal.

Imagino que se lo habrán preguntado ya en multitud de ocasiones, pero Sr. Chinarro lleva casi treinta años en esto de la música y, además, sacando discos, como muchísimo, cada tres años. ¿Cómo se consigue mantener la maquina en funcionamiento después de tanto tiempo?

Ignorando toda crítica, buena o mala, positiva o negativa, olvidando todos los logros y los aplausos, los días de entradas vendidas y los del patio de butacas medio vacío. Cada vez que agarro una guitarra lo hago como si fuera la primera vez. No dejo de componer como no dejo de expresarme de cualquier otra manera.

Además, Sr. Chinarro es una de las bandas pioneras del indie en nuestro país, y siempre se han mantenido fieles a su sonido, incluso cuando el género no ha tenido la repercusión que quizá les hubiera gustado. ¿La honestidad con vuestras canciones ha merecido la pena ahora que la escena indie parece haber alcanzado el mainstream ?

Ningún grupo de éxito puede explicarse lo sucedido. Pienso que es una lotería. Para el fracaso siempre se encuentran razones, sin embargo. No obstante a mí no me gusta mirar atrás o adelante con perspectiva empresarial. A mí me gusta la música, pero la música que me gusta. La que no me gusta se la dejo a los demás para lo que ellos quieran.

Algunas de las bandas del género que nacieron allá por principios de los noventa no han acabado de ver con buenos ojos el momento actual del 'indie'. En una entrevista con este periódico, Jota de Los Planetas no acababa de ver el movimiento que ha surgido bajo la etiqueta 'indie' en los últimos años. ¿Cómo ve usted el panorama actual?

Ni el éxito de Los Planetas ni el de los grupos que hoy se venden con la etiqueta 'indie' ha estado nunca a mi alcance. Esa guerra no es la mía. Al principio lo indie tenía el encanto de las batallas imposibles. Ahora es una marca de éxito. De los dos modos está bien.

¿Y el futuro para Sr. Chinarro? El disco salió a principios de año, ya llevan unos meses de gira... ¿Pensando ya en nuevo material? ¿Todavía tenemos Sr. Chinarro para rato?

No lo dejaré ni aunque me toque la primitiva. Seguiré componiendo (y echando la bonoloto, cuando me acuerdo). Estamos deseando grabar un nuevo disco, pero no hay prisa, claro. ¡Antes tenemos que ir a Murcia con la banda a presentar Asunción!