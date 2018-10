Aupados por el boca a boca de sus conciertos, los californianos de Riverside The BellRays no necesitan grandes titulares para convencer. Su propuesta, a medio camino entre la Motown y el protopunk de Stooges y MC5, les ha merecido el apelativo de soul-rock, que parece quedarse corto para definir la mezcla de fiereza y elegancia que les caracteriza. Maximum rock 'n 'soul.

La banda, liderada por Lisa Kekaula –con su torrencial voz, una de las mejores cantantes del rock actual– y Bob Vennun a la guitarra– estará esta noche en Murcia, en la Sala REM, para presentar su nuevo disco, Punk funk rock soul, Vol. 2. Ahí están los principales ingredientes de la infalible receta que llevan cocinando desde sus inicios, tras la estela de su predecesor, el Volume 1 (2017), un epé de cuatro temas presentado como un aperitivo para abrir boca, editados ambos en toda Europa a través del sello Cargo Records UK.

The BellRays, que explotaron gracias a Let it blast (1998), donde Lisa recreaba el universo callejero y salvaje de MC5 junto a los miembros en activo de las bestias de Detroit, son reconocidos chefs con estrellas Michelin. La marcha del carismático guitarrista Tony Fate pudo herir de muerte al grupo, pero se produjo el efecto contrario: Hard sweet and sticky (2008) consolidó su reinvención en un acertado viraje al soul. Sus principales influencias son los sonidos con los que crecieron a través de las ondas radiofónicas de la época y los conciertos de sus grandes ídolos del momento: punk y hardcore californiano, soul, blues, el boogie-rock de AC/DC y un largo listado de nombres míticos de la historia del rock and roll.

Punk funk rock soul esta concebido como la fiesta total en el patio trasero de la casa de Lisa y Bob: cervezas, barbacoa y un montón de amigos pasándolo bien. Algunos críticos los han descrito como un autobús de artistas Tamla-Motown marcándose versiones de Black Flag, y no andan descaminados. Imagina a Tina Turner al frente de los Stooges.

The Bellrays apelan a nuestros más bajos instintos, golpeando estómago y entrepierna sin perder ese soul que los convierte en inconfundibles. «Blues is the teacher, punk is the preacher» ('El blues es el maestro, el punk el predicador'): ese es el lema de The Bellrays. Puro rock'n'soul del que no existen manuales.