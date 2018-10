Luz Bañón retrata el paso del tiempo en la Región

La memoria indeleble, de la murciana Luz Bañón, es la nueva exposición que acoge la Casa de la Cultura 'Emilio Sáez' de Caravaca de la Cruz del 9 al 31 de octubre. La muestra es una fusión de fotografía, video y proyecciones audiovisuales con la que la artista reflexiona sobre el concepto abstracto del tiempo, tratando de algún modo de hacerlo visible. Para ello, rescata los recuerdos, la memoria de los lugares, y los fusiona con lo que son hoy en día para crear nuevos paisajes modificados, cargados de historia. «Se trata de ver como los espacios van cambiando y nosotros vamos cambiando con ellos» explica la autora, que matiza que «se trata de ver como vamos influyendo en los espacios y como también estos pasan a formar parte de nuestra memoria».

Bañón recuerda que originalmente estuvo trabajando con espacios de Murcia, «pero aquí he querido también introducir imágenes de Caravaca para que el proceso para el espectador sea más sencillo de entender», apunta la artista. Así, plantea al espectador un juego para descubrir la esencia de sus escenarios, todo lo que esconden, ya que ella misma asegura que siempre trata de ver más allá de lo que los ojos muestran.

En la exposición, por ejemplo, se pueden ver varias fotografías de conocidos lugares de la Región que son resultado de la superposición de imágenes de diferentes épocas, así como una videoinstalación de la plaza de la Catedral de Murcia. «Utilizo una imagen antigua de principios de siglo o mediados del siglo pasado, volviendo a su espacio a ver que ha cambiado y que se ha modificado», explica Luz sobre su La memoria indeleble, a la vez que desvela que estas piezas comenzó haciéndolas con pintura, «pero me di cuenta de que los cuadros al final representan mi visión del espacio y mi memoria, donde también influyen las emociones y energías que me dan ese espacio, y me di cuenta de que lo más interesante era que el espectador participará. Así que comencé haciendo una 'caja de historia' –continúa Bañón–, para que el espectador entienda que lo que quiero retratar es la memoria del tiempo, por eso enfrento una imagen a otra. Lo que queda dentro de la caja son esas memorias», explica.

Sobre la problemática de esta técnica, destaca que uno de los principales problemas son las lentes de las cámaras, «que son muy distintas a las antiguas», ya que ahora corrigen aberraciones. Otro de los problemas es encontrar el ángulo exacto, ya que muchas veces aparecen nuevos obstáculos que hacen imposible realizar una foto moderna. De hecho, «muchas espacios que he intentado fotografiar ha sido totalmente imposible por la contaminación paisajística que existe», lamenta la murciana.

El concejal de Cultura, Oscar Martínez, informó de que esta exposición forma parte del Plan de Espacios Expositivos, que impulsa Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes (ICA) de la Región de Murcia, con el que colabora el Consistorio caravaqueño para contribuir a la promoción de artistas murcianos contemporáneos y enriquecer la oferta cultural de municipio.