Caravaca, poderosa

La primera edición del Caravaca Power Pop deja un buen poso, para que el certamen que congregó a los mejores grupos del momento tenga su continuidad y se haga un hueco en el calendario del panorama nacional. Tras conseguir mantener algunos eventos culturales, como es el caso de la Semana de Teatro, una de las más antiguas de España, a la población del Noroeste murciano le faltaba hacerse un hueco en el panorama de conciertos, y posiblemente esta sea la puerta de entrada.

Si los viejos roqueros nunca mueren, los fan de power pop y derivados siguen siendo fieles a sus grupos, y no faltaron a la cita que tuvo lugar en la Ciudad Jardín.

The Runarounds fue el grupo encargado de abrir el festival presentado su trabajo, Ready fou You, un EP de cuatro canciones con el que la banda murciana vuelve a la escena de la mejor manera posible. Potentes guitarras, melodías cuidadas y dosis pop, que provocan que los estribillos se adhieran irremediablemente a la epidermis y los pies no dejen de moverse.

Cooper, liderado por Álex Díez, quien también estuviera al frente de Los Flechazos y considerado el personaje más representativo del movimiento mod en España, recordó temas de su último trabajo, un recopilatorio sobre sus 30 años encima del escenario.

Otro de los grupos mod fue Brighton 64, los hermanos Gil llevarón hasta la ciudad de la cruz su último trabajo presentado en 2017, El tren de la bruja, un doble vinilo con 20 temas. Un trabajo conceptual donde las canciones se unen a través de un relato común, escrito por Carlos Zanón. Tampoco faltó La casa de la bomba el éxito de 1986, cuando el grupo ficha por la casa EMI.

Kurt Baker presentó su último proyecto, en el que estuvo acompañado por tres músicos leoneses de amplio currículum. En su nuevo trabajo, Let´s go wild!, abre su paleta de influencias sin ningún complejo: suena a glam rock, punk, garaje, power pop y hasta dejan ver pinceladas de sonido motown, psicodelia y mucho sonido new wave.

Juan Antonio Ross, junto a su elenco de experimentados músicos, fue el encargado de cerrar esta primera edición del Caravaca Power Pop con sus melodías cautivadoras y ritmos perseverantes.