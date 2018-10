Carmen La Canija: Un canto a la vida

En 2016, la final del CreaMurcia Canción de Autor fue protagonizada exclusivamente por mujeres, en 2017 los finalistas fueron exclusivamente varones, y ahora vuelven a ser mujeres. El certamen municipal sigue siendo el gran río por el que fluye la continuamente renovada escena cantautoril murciana. Por él han pasado artistas de reconocido prestigio como Rozalén, Diego Cantero (Funambulista), Alondra Bentltey, Road Ramos o Muerdo. La trayectoria del concurso es espectacular. Tal vez esto sirva para justificar la alta participación (68 artistas se inscribieron en esta nueva entrega del certamen), que iguala la suma de las otros modalidades.

Carmesí, Carmen la Canija y Laura Uve son las finalistas, mientras que Jalisco fue seleccionado como reserva.

Los premios son 1.500 euros para el ganador, 800 euros para el segundo clasificado y 500 euros para el tercer puesto. Además, se facilitará el uso de locales de ensayo a los grupos seleccionados, se editará un CD que recopilará los temas de los grupos premiados, y tendrán la oportunidad de actuar en los festivales o eventos que se desarrollen en el municipio de Murcia.

El certamen presenta a una nueva generación de cantautores, apadrinados el próximo jueves por Marwan. cantautor y poeta, que esta vez regresa con banda para presentar Mis paisajes interiores, un disco-libro donde muestra la otra cara de las historias cantadas.

Hablamos con Carmen La Canija, quien junto con Laura Uve Carmesí son finalistas del CreaMurcia 2018 en la categoría de Canción de Autor.Soy Carmen La Canija, y lo que hago es canción de autora, con todas las variaciones y fusiones de estilos musicales que me permite mi conocimiento musical. Básicamente, y sin animo de cansar, le canto a la vida con justicia, amor y humor.Creo que empecé a cantar desde que aprendí a hablar. Recuerdo tardes infinitas siendo muy pequeña, con mi hermana componiendo nuestras propias canciones para luego cantar en las reuniones familiares. Pero no fue hasta hace 7 años cuando, muerta de miedo, me subí a un escenario por primera vez, como corista del cantautor murciano Cere Vera. Fue él quien me descubrió, animó y apoyó sin dejar de hacerlo hasta el día de hoy. Y como si de una droga se tratara, se convirtió en una adicción de la que cada vez quería más y más. Ver la emoción en ojos extraños, provocada por lo que cuentas cantando, es la magia que le da sentido a todo esto. Empecé a estudiar guitarra, y encontré en la composición la mejor terapia personal que había conocido, donde podía expresar todo aquello que de alguna manera me removía el alma y la conciencia. He participado en otras dos ocasiones en este concurso en otra categoría, y como colaboradora en esta misma categoría, este mismo año y en 2011, respectivamente.Ambas fueron escritas por la emoción dada en diferentes ámbitos. Una está dedicada a una persona muy querida a la que admiro profundamente, y que escribí como su regalo de cumpleaños. La otra está hecha desde la reivindicación por la emoción, la intuición; decidir desde lo que sientes, dejando a un lado nuestro cerebro cuadriculado y manipulado por una sociedad y un mundo que no tiene tiempo de mirarse a los ojos.¡Hay tantísimas...!. Pero, si tuviera que elegir una, así sin pensar, escogería Volar del cantautor El Kanka. Desencadenó un bonito vuelo.En Murcia se cuece mucho arte. Y no solamente hablo de grandes artistas como Road Ramos, Muerdo, Amarela, incluso la cantautora del momento, María Rozalén (que aunque no murciana, empezó rodando por los bares de la ciudad), sino también de otras muchas personas que se dedican a la música con menos éxito o ninguno en redes sociales, pero que tienen mucho talento. Necesitaríamos un periódico entero para nombrarlas a todas.