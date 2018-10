El modernismo invade Caravaca

Caravaca Power Pop es un nuevo festival nacido en la Región, de la mano de José Esteban Martínez-Iglesias –líder del grupo Octubre-, y centrado en el power pop y derivados. Queda bien claro por los artistas seleccionados (Brighton 64, Cooper, Kurt Baker Combo, Ross, The Runarounds) para esta primera edición, que ha quedado bastante 'modernista', y lo corrobora el diseño del cartel, en el que aparece representado Pete Townshend, guitarrista y compositor de los Who y creador del término 'power pop' , que utilizó por primera vez en 1967 para definir la música de su grupo.

Si, hace unos años, cualquier grupo o artista que combinase melodías pop a lo Beatles, por poner un ejemplo, con sonidos más contemporáneos o punk, era tildado de powerpopero, hoy día es difícil leer la etiqueta en medios o festivales. El Caravaca Powerpop nace para reestablecer el orden, con dos históricos del powerpop y la escena Mod: Cooper y Brighton 64.

Alex Cooper se colgó la guitarra a mediados de los 80, y desde entonces no ha parado de darnos alegrías con sus canciones de pop pluscuamperfecto y sus directos arrolladores. En 2016 celebró sus 30 años de carrera, al frente de Los Flechazos y Cooper, con un disco recopilatorio y una exitosa gira bautizada como 'Popcorner. 30 años Viviendo en la Era Pop'.

Tras unos meses de reflexión, Cooper se encerraron en el estudio para grabar un nuevo álbum: Tiempo, Temperatura, Agitación –que ya presentaron en el Warm Up-, repleto de hits instantáneos, guitarras, metales y armonías vocales. Pop-rock atemporal del siglo XXI.

El 5 de octubre se reeditaron a la vez dos discos de Cooper separados por casi 14 años de diferencia. Por un lado, y debido a lo rápido que se agotó la edición en vinilo de Tiempo, Temperatura, Agitación, y con motivo de la gira que comienza en breve por territorio nacional, Elefant ha lanzado una reedición especial en vinilo de dicho disco. Por otro lado, y con motivo de la serie de reediciones que anunció Elefant para celebrar su 25 aniversario , ha visto la luz una nueva versión en vinilo del que fue el segundo disco de Cooper, Retrovisor, con tres temas extra que no salieron en la edición original. Dos exquisitas reediciones que confirman que por Álex Diez no pasa el tiempo, que sus canciones siguen frescas como siempre, y que su público sigue fiel al sonido espumoso, apasionado y furioso de Cooper.

Ross, un músico imprescindible en la historia de la música popular española, sigue en plena forma y está a punto de sacar nuevo álbum, Interstellar, precedido de un EP, Ross Pop, que sacó a finales de año, una especie de recopilación con algunos temas antiguos rescatados y grabados ahora, y temas nuevos o recientes, todos de diferentes enfoques desde una perspectiva pop.

Kurt Baker Combo es el último proyecto del geniecillo de Portland afincado ahora en Madrid. Le acompañan tres músicos leoneses de amplio currículum: Juancho López, al bajo; Jorge Colldan, a la guitarra y coros, y Sam Malakiam, a la batería y coros. La música de Kurt Baker, que militó anteriormente en The Leftovers, es pura nueva ola. Recuerda al Elvis Costello o al Graham Parker de finales de los setenta, incluso a Paul Collins de los Beat: glam, garage, punk, power pop y mucho rock.

En su nuevo trabajo, Let's go Wild!, que „atención„ está grabado para el sello de Little Steve van Zandt (de la E Street Band, quien no se cansa de decir que son el grupo más fresco del momento), Kurt Baker Combo abren la paleta de influencias sin ningún complejo: suena a glam rock, punk, garaje, power pop, y hasta dejan ver pinceladas de sonido motown, psicodelia y mucho sonido new wave.

Se podría decir que The Runarounds ha sido un grupo seminal; por él han pasado numerosos músicos, con su cantante, Álvaro del Campo, siempre al frente. El último disco de la veterana banda murciana de power pop, punk, new wave –o, mejor, de pop de guitarras– se titula Ready for you, que han grabado junto a Raúl de Lara (Second, Varry Brava, Noise Box); un dechado de concisión (apenas cuatro canciones) y melodía rabiosa, con acertados arreglos de armonías vocales.

Como actividades paralelas del Caravaca Power Pop, se presentarán los libros Mods: El estilo y la estética de los mods originales y Atardecer en Waterloo.

En Mods: El estilo y la estética de los mods originales, Daniel Llabrés y Tete Navarro realizan un viaje al pasado con paradas en Kingston, el campus de Yale, el 'Flamingo Club' y 'Carnaby Street' a modo de celebración de lo cool, para disfrutar de la subcultura más elegante que ha callejeado por este planeta. Los autores de Atardecer en Waterloo (Manuel Recio e Iñaki García)., tras años de intensa investigación, narran la historia definitiva de los Kinks, en un estilo periodístico literario, apasionado y muy documentado, con numerosas citas y referencias, en la mejor tradición de las biografías anglosajonas.

No faltarán tampoco DJs invitados: Teenarama Powerpop, Domingo Gonzales, Mod Sound Delegation Lorca y Jomi Beat. Ah, ¡y la entrada es gratuita!