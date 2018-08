Madonna regresa con nuevo álbum tres años después

Tres años después de su última entrega, 'Rebel Hear't (2015), Madonna está a punto de regresar con nuevo álbum antes de que acabe este año 2018, según ella misma ha confirmado.



"He conocido a muchos músicos impresionantes y he terminado trabajando con muchos de ellos en mi nuevo álbum, así que Lisboa tiene influencia en mi música y en mi trabajo", ha revelado a Vogue Italia.



La artista estadounidense se mudó meses atrás a la capital Portuguesa para que su hijo de 12 años, David Banda, pudiera intentar labrarse una carrera como futbolista profesional.



"¿Cómo no podría estar influenciada? No veo cómo podría haber pasado este año sin estar informada por toda esta aportación de la cultura", ha añadido Madonna sobre sus descubrimientos en Lisboa, apuntando además que toda esta música será "reunida en un álbum que será publicado a finales de año".



Madonna ha estado avanzando sus planes durante los últimos meses y ya en mayo compartió lo que parecía ser la portada de algún single con el título de 'Beautiful game', del que seguimos sin saber nada oficial.



Por otro lado, a principios de julio Ariana Grande publicó una imagen junto a Madonna en las redes sociales, disparando los rumores sobre una posible colaboración entre ambas.