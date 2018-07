Tres lecturas imprescindibles para este verano

Se acercan las vacaciones y con ellas el mejor momento del año para disfrutar de ese libro que tenías pendiente. Junto a la piscina, a la orilla del mar o confinado en tu propia casa, siempre podemos recurrir a la lectura capaz de convertir esas horas vacías en emocionantes minutos.

Pero si encontrar un rato para leer no supone un problema durante las vacaciones, puede serlo esa cantidad ingente de libros que no nos ayuda en absoluto a encontrar la novela perfecta. Recomendamos tres libros en los que sumergirte este verano sin que la indecisión se apodere de ti.

La química del odio, Carme Chaparro

Si te gusta el misterio, el drama y, en general, la novela negra, 'La química del odio' es tu libro para este verano. Una historia cautivadora en la que adentrarse durante el tiempo libre y de la que no te arrepentirás.

Después de haber sobrevivido al reto más duro que podía soportar, la inspectora Ana Arén se encuentra ante un crimen igual de intenso y endemoniado. Con la presión de su superior y un equipo que apenas confía en ella, Ana debe resolver el asesinato de una de las mujeres más famosas de España.



Tras su éxito 'No soy un monstruo' (Premio Primavera de Novela 2017), Carme Chaparro recupera una trama que atrapa al lector hasta la última página, consolidándose como una de las autoras más atrayentes del thriller español.

Llámame por tu nombre, André Aciman

Después del éxito de la película el año pasado, la novela se hace aún más imprescindible. Tanto si la has visto como si no, la novela 'Llámame por tu nombre' ('Call me by Your Name') es la historia romántica ideal para amenizar un verano tranquilo.

Nos trasladamos a la costa italiana de los años ochenta, a una pequeña mansión donde la amistad entre un joven sensible y el asistente de su padre fragua en una historia de amor que marcará sus vidas para siempre.



'Llámame por tu nombre' es una emocionante novela que evoca belleza, sentimientos, armonía, cultura y erotismo a través de dos personajes auténticos que nos conducen por un relato diferente y conmovedor.

Las hijas del capitán, María Dueñas

Por último, un ejemplar de aventuras no puede faltar entre las recomendaciones para estas vacaciones. Además de ser una historia enérgica y conmovedora, 'Las hijas del capitán' narra la realidad de la emigración a comienzos del siglo pasado, un camino lúgubre y agotador que vivirán las ardidas, Victoria, Mona y Luz.

Manhattan, 1936, tres hermanas españolas deciden abrirse paso entre las adversidades para salir a flote después de asumir las riendas de la familia tras la muerte de su padre. Un viaje hacia lo desconocido que obligará a las protagonistas a cruzar el océano y enfrentarse a los infortunios que se les presenten en el camino.

Con esta propuesta, María Dueñas, nos brinda las aventuras de unas jóvenes valientes e indomables que luchan por su supervivencia en un viaje fascinante y prometedor.