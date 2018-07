La azotea del Centro Párraga acoge una sesión de 'Eclipse Flúor'

El Centro Párraga de la Región de Murcia, espacio dependiente de la Consejería de Turismo y Cultura, celebra este jueves una sesión doble del ciclo 'Eclipse Flúor' en su azotea. Desde las 21.30 horas y hasta la medianoche, este nuevo espacio combinará la música electrónica y el 'spoken word' de 'Harar' con una sesión de dj's.

La directora general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), Marta López-Briones, ha destacado "la buena acogida que están teniendo las actividades gratuitas programadas en este espacio abierto recientemente al público, con una sesión como 'Eclipse Flúor' que recoge el talento de aquellos creadores murcianos que trabajan en el ámbito de la música experimental, la perfopoesía y la creación de sesiones inéditas".

'Harar' es una propuesta del escritor Lujo Berner, autor del poemario 'Home' (Boria Ediciones), y del artista sonoro y músico experimental Jazznoize.

Juntos crean esta experiencia inmersiva que mezcla la música electrónica y el 'spoken word', una suerte de performance poética nacida en el Harlem de los años veinte y utilizada por la generación 'beat' de la década de los cincuenta que saca la literatura de su marco convencional.

En 'Harar', la voz cobra sentido como instrumento, como objeto sonoro manipulable. Es poesía experimental en directo mediante el uso de laptop, sampler, microfonía de contacto, field recordings y estructuras digitales y oníricas de las que el público podrá disfrutar a partir de las 21.30 horas (35 minutos de duración).

Tras esta experiencia tomarán el relevo los dj Carriel Palmer y Bartolomé. Carrie Palmer, inspirada por las músicas del barrio y por la 'world music', ofrecerá un 'dj set' con alusiones al funk, al disco y al afrohouse.

Por su parte, Bartolomé, creador desprejuiciado y fuertemente influenciado por los videojuegos, intervendrá con un directo donde se mezclará el net music, el trance, el reguetón y los sonidos emo y góticos.

Con motivo de este nuevo espectáculo de 'Eclipse Flúor', las exposiciones del Centro Párraga tendrán mañana un horario especial y permanecerán abiertas hasta la medianoche, de forma que los visitantes de la azotea podrán combinar la música y la perfopoesia con el arte a través de los proyectos de Lorena Amorós, 'Escena In-móvil'; Ian Waelder, 'We Feel Untied, but Why?, y Juan Manuel Abellán, 'Mèr(e)'.

La última cita del ciclo 'Eclipse Flúor' tendrá lugar el próximo jueves, 26 de julio, y estará protagonizada por el escritor Alfonso García Villalba y el músico Cherry.