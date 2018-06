18 cosas que no sabías sobre Guns n' Roses

Después de haber recorrido literalmente todo el mundo desde que en la primavera de 2016 arrancó la esperada gira de reunión de Guns n' Roses, Axl, Slash, Duff y compañía regresan ya mismo a España para actuar en el Download Festival Madrid (29 de junio) y el Estadio Olímpico de Barcelona (1 de julio).

Estos nuevos conciertos son la continuación de la visita del pasado año, cuando llenaron el estadio de San Mamés en Bilbao con 40.000 fans y el Vicente Calderón de Madrid con 51.000. Un nuevo round de una de las giras más lucrativas de los últimos años, que encadena 'sold outs' por todo el planeta y que ya enfila su tramo (casi) final.

Aprovechamos el regreso a España de la banda californiana, la última gran formación del rock, para repasar algunos datos sobre su historia que no sabías.

- Se habla de formación original del grupo citando a Axl Rose, Slash, Duff, Izzy y Steven Adler. Pero eso no es cierto. Este quinteto es la formación clásica, porque grabó su primer disco, 'Appetite for Destruction' (1987). Pero los Guns n' Roses originales, que duraron bastante poco allá por 1985, fueron Axl, Izzy, Tracii Guns (pronto reemplazado por Slash), Ole Beich (pronto reemplazado por Duff) y Rob Gardner (sustituido por Steven Adler).

- En los inicios, Axl, Slash, Duff, Izzy y Steven compartieron la llamada 'Casa Infernal' en Hollywood. De hecho, compartían también víveres, bebidas, drogas y mujeres, pues era habitual que las relaciones, sin duda en su mayoría tan fugaces como disfuncionales, fueran rotativas.

- Nadie parece reparar demasiado en él, pero el segundo miembro que más tiempo lleva en el grupo después de Axl (el único perenne desde 1985) es el teclista Dizzy Reed, que entró como contratado en 1990 por empeño del vocalista, al considerar que necesitaban un teclista. Desde entonces, siempre ha estado en Guns n' Roses y ahí sigue en la gira de reunión.

Los integrantes del grupo estadounidense Guns n' Roses, Axl Rose y Slash, durante su actuación en Madrid el pasado año. EFE

- En total, 23 músicos han formado parte durante más o menos tiempo de Guns n' Roses en sus distintas alineaciones. Y sorprende especialmente el más reciente fichaje, el de Melissa Reese, la primera mujer oficialmente integrante del grupo. Algo estupendo a la par que impensable cuando empezaban como cuatreros desarrapados en Los Angeles.

- Antes de ganarse el derecho a ser cabezas de cartel, Guns n' Roses ejercieron como teloneros de mulitud de bandas, destacando entre ellas los Rolling Stones, Aerosmith, Iron Maiden, Mötley Crüe, The Cult y Alice Cooper.

- El éxito de su debut, 'Appetite for Destruction', no fue ni mucho menos instantáneo. Es más, el disco vio la luz en julio de 1987, pero no alcanzó el número 1 en la lista Billboard de Estados Unidos hasta el 6 de agosto de 1988. Y terminó convirtiéndose en el debut más vendido de la historia, con treinta millones de copias en todo el mundo.

- La banda tardó en encontrar un productor adecuado para 'Appetite for Destruction'. Terminó siendo Mike Clink, pero incluso Paul Stanley de KISS anduvo detrás de ellos. En un primer momento, llegaron a sentirse halagados, pero las reticencias se convirtieron en rechazo cuando el miembro de Kiss les dijo que había que remodelar 'Welcome to the Jungle' para que tuviera más gancho.

- A pesar de que no encontró acomodo hasta el tercer disco del grupo, 'Use your illusion 1' (1991), la primera canción compuesta ya por los Guns n' Roses con Slash y Duff fue 'Don't cry'. Una pieza que nació gracias a Axl e Izzy y que después levantaron entre todos.

- Otra de las primeras composiciones del grupo fue 'November rain', pero también tuvo que esperar hasta 'Use your illusion 1'. La versión inicial duraba 18 minutos, por lo que "era evidente que necesitaba otra vuelta", según admite Slash en sus memorias. En cualquier caso, pensaron en pulirla para 'Appetite for Destruction', pero decidieron dejarla fuera porque ya tenían 'Sweet child o'mine' como 'balada'.

- Al igual que 'Don't cry' y 'November rain', otras muchas canciones que terminaron en 'Use your illusion 1' y 'Use your illusion 2' nacieron en los dos primeros años de intensa creatividad del grupo, desde su fundación hasta el lanzamiento de su primer álbum. En esa era nacieron primitivas versiones de 'Estranged', 'The garden', 'Back off bitch' y 'You could be mine'.

- El propio Slash reflexiona en su autobiografía sobre 'You could be mine' pues, a su juicio, se trata de una canción que tendría que haber entrado en la selección final del 'Appetite for Destruction', porque "musicalmente tiene más que ver con aquella época que cualquier otro de los temas reunidos en los Illusions".

- Pero 'You could be mine' esperó su momento y terminó poniendo banda sonora a 'Terminator 2', así que ni tan mal. Para el famoso videoclip, se fusionaron imágenes de la película con otras grabadas en una actuación en el Rainbow, famoso bar del Strip de Hollywood frecuentado por la banda (y el favorito de Lemmy Kilmister de Motörhead hasta su muerte).

- Después de girar por todo el mundo sin descanso desde 1987 hasta 1993, el último concierto de la formación clásica de Guns n' Roses tuvo lugar el 17 de julio de 1993 en el Estadio de River Plate en Buenos Aires (Argentina).

- La banda se tomó después un descanso y llegó a trabajar en un nuevo disco, pero Slash compuso su propio material y terminó creando su proyecto Snakepit. Él cuenta en sus memorias que a Axl no le interesaron las canciones que acabaron en ese disco paralelo, pero lo cierto es que tanto Duff como Matt Sorum también se opusieron argumentando que no era un trabajo en grupo, sino en solitario del guitarrista.

- La última grabación de aquella etapa de Guns n' Roses fue la versión de 'Sympathy for the Devil' para la banda sonora de la película 'Entrevista con el vampiro'. Pero Slash la odia: "Si alguna vez os habéis preguntado cómo suena un grupo en el momento de romperse, escuchad esa versión. Si hay un tema de Guns que me gustaría no volver a oír nunca, es ese. Mientras los demás grabábamos nuestra mediocre versión, Axl no apareció ni una sola vez y después tardo una semana en grabar sus voces".

- Las tensiones llevaron a Slash a dejar el grupo totalmente desencantado. Él ha explicado que, resumiendo, se largó porque casi nunca salían a tocar a la hora indicada, la cancelación de conciertos sin motivo y el contrato que aseguraba a Axl la propiedad del nombre del grupo en caso de que se separaran. Un año después abandonaba el barco Duff McKagan.

- Veinte años después, los fans ya no esperaban una reunión, pero en la primavera de 2015 (con una suculenta oferta del festival de Coachella en el horizonte), Axl terminó llamando a Slash. "Algo pasó y no pudimos quedar, pero en octubre quedamos para cenar en mi casa. Duff y yo quedamos una semana después, comenzaron los ensayos y sonaba realmente bien. Todo funcionaba", explicó el cantante en 2016.

- El 1 de abril de 2016 tenía lugar el inesperado milagro y Axl y Slash volvían a tocar juntos. El lugar escogido para este reencuentro fue el Trobadour, uno de los muchos clubes de Hollywood en los que se foguearon Guns n' Roses desde 1985. Desde entonces, la maquinaria se puso en marcha y la gira de reunión empezó a andar, teniendo por ahora sus últimas fechas en otoño en Asia y Sudáfrica.