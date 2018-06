Javier Gurruchaga: "Hoy en día se justifican las mentiras por el bien común, y es un verdadero disparate"

La formación donostiarra encabeza el cartel para la primera noche del festival Cuervarrozk de Calasparra, que este viernes viaja hasta la pedanía de Valentín con La Guardia y Rafa Blas.

Javier Gurruchaga y la Orquesta Mondragón serán los protagonistas de la primera noche de la vigésimo segunda edición del Cuervarrozk, que viernes viaja hasta la pedanía de Valentín para ofrecer en la pista deportiva del Colegio Río Argos un concierto en el que también hará acto de presencia el hellinero Rafa Blas, primer ganador de La Voz, y el rock fronterizo de los granadinos La Guardia. Por su parte, la agrupación donostiarra, que se encuentra celebrando su cuarenta aniversario, llega a la Región para presentar su último trabajo, ¡Noticia bomba!, un recopilatorio muy especial.



¿Por qué ¡Noticia Bomba! ?

¡Noticia bomba! es un disco de 42 canciones, un recopilatorio en el que hemos introducido también alguna novedad, pero en el que sobre todo hemos incluido algunas canciones que pasaron inadvertidas cuando salieron por primera vez y que hemos decidido rescatar, ya que las hemos estado tocando en vivo durante muchos años y nos sentimos deudores. El nombre viene, por un lado, porque queremos denunciar algunas cuestiones que están sucediendo en la actualidad, como son las mentiras y las falsas verdades; por otro, está inspirado en un libro de Evelyn Waugh que se llama igual. Hoy en día se justifican las mentiras para el bien común, y es un verdadero disparate. En contraposición, este es un disco de imaginación y de humos, y esa es nuestra propuesta, salir a la carretera a contar historias.

¿Qué nos encontramos en este disco? Hay hasta un tema dedicado a Trump...

Sí, y en los conciertos yo salgo vestido de Donald Trump con un muñeco de trapo que hace de periodista y le damos 'pal' pelo, para el pelo de tinte que tiene. También hemos hecho otra canción que se llama Buscando a Rita, y luego hay muchas canciones que nos apetecía mucho recuperar, como te decía. También están muy presentes los Beatles, John Lennon, muchos artistas a los cuales a lo largo de estos 42 años de viaje le hemos hecho covers y versiones.

Un trabajo donde también aparecen varias colaboraciones.

Hemos recopilado duetos muy curiosos, desde cantar con Joaquín Sabina, que en su día nos hizo más de treinta canciones, hasta un bolero que canté con Antonio Banderas. Con Ana Belén canto Imagine, de Lennon; luego esta también Fúmame, fúmame, un dueto divertidísimo que hice con Sara Montiel, etc. Muchos artistas que nos han acompañado a lo largo de toda nuestra carrera.

A lo largo de todos estos años, si tuviese que guardar en su retina una de estas colaboraciones, ¿con cuál se quedaría?

Todas han sido buenas y muy positivas. Pero por la colaboración tan estrecha que hemos tenido –puesto que, como decía, también ha compuesto muchos de nuestros temas, y algunas muy conocidas como Corazón de Neón y Olvídate de mí–, yo me quedaría con Joaquín Sabina, que siempre se implicó mucho con nosotros. En aquella época teníamos el mismo mánager, pero hace un tiempo que no le veo. Sé que ha estado un poco delicadito, pero Joaquín ha sido de las personas que más nos ha ayudado en un momento determinado, igual que lo ayudamos nosotros en su momento. Eran otros tiempos, eran los ochenta...

También la experiencia con Sara Montiel fue irrepetible. Hice hasta una película con ella, y era tan floja que no encontrábamos ni distribuidor... [Risas]. También cantar con Ana Belén es una verdadera maravilla: graba a la primera toma..., ¡e incluso antes –cuando estábamos probando la voz ya te hace la mejor versión–! También recuerdo duetos muy divertidos con Rafa de La Unión o Manolo Tena, con los que además de divertirnos hemos aprendido mucho.

También trabaja en un musical, Merlín. La leyenda .

Hemos cerrado esa etapa del musical, que ha tenido mucho éxito y en el cual he disfrutado mucho, y ahora estoy inmerso en la presentación de este trabajo. En breve grabaré nuevo disco, posiblemente en México.

Cuarenta años 'viajando con nosotros'. ¿Cómo ha cambiado la historia a lo largo de estas cuatro décadas?

Ha cambiado mucho. Unos estilos permanecen, otros no, y luego han hecho aparición géneros que están manejados más por las máquinas y responden por unos cánones más autómatas. Sigo escuchando las canciones de siempre, me gusta el jazz, la música clásica o escuchar a los Rolling Stones; de hecho, me gustaría escaparme para asistir a algún concierto de su última gira... [Risas]. Me sigo divirtiendo con las canciones que siempre he hecho, cuyas bases son el blues y el pop rock.

Vivimos en una época donde cada vez es más complicado hacer humor, porque parece que todo puede ofender. ¿Vivimos bajo una falsa libertad de expresión?

Estás diciendo toda la verdad, por eso también le hemos llamado al disco ¡Noticia bomba!, en alusión a ese momento de llamar la atención sobre lo falso, lo verdadero y esta especie de caza de brujas. Existe todo un abanico enorme de posibilidades terroríficas de censura. También ocurre con muchas canciones de las nuestras, que incluso llegamos a preferir no tocarlas... Corren tiempos muy difíciles para la lírica. Ahora mismo hay menos libertad de expresión, aunque hemos avanzado en otras cosas; ahora pensamos dos veces antes de hablar.