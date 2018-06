La Feria del Libro volverá a Murcia diez años después

La Asociación Palin, organizadora de eventos literarios similares en diferentes pedanías, es la principal responsable de esta iniciativa, que vendrá cargada de actividades y cuyo acto central será la ''presentación de un libro inédito de un autor español de reconocido prestigio mundial''

Diez años. Ese es el tiempo que ha tenido que esperar la ciudad de Murcia para volver a gozar de su Feria del Libro. Bueno, todavía quedan unos meses –algo más de tres–, pero tal y como aseguran desde la Asociación Palin, su recuperación es un hecho: ''El banderazo oficial lo dará el alcalde cuando estemos más cerca de la fecha señalada, pero ya tenemos los consentimientos de todos los organismos competentes, el sitio..., así que, digamos, oficioso ya es, y estamos con todas las ganas de que llegue el momento, con toda la ilusión''. No en vano, al entrar en la página web (www.ferialibromurcia.com) nos recibe un contador que marca los días, horas, minutos y segundos que quedan para la que será, del 21 al 23 de septiembre en la Avenida de Alfonso X, la vigésimo quinta edición de tan acalamada feria.

Quien habla es Asensio Piqueras, escritor y presidente de Palin, una asociación cultural que se creó ''hace un par de años con la inquietud de retomar la feria que hace nueve años desapareció de Murcia''. De hecho, hasta el momento, Piqueras y los suyos han ido ''haciendo muchas más cosas –afirma–, pero siempre en paralelo a la organización y gestión de la Feria del Libro de la ciudad'', su gran ambición. Ferias en Alcantarilla, Los Garres, El Palmar, La Alberca, San Pedro, Aljucer..., así como eventos culturales de todo tipo (musicales, de pintura, etc.), han llevado en los últimos años la firma de Palin, que mientras negociaba con el Ayuntamiento su desembarco en la capital del Segura, iba cogiendo experiencia en la gestión de este tipo de eventos en pedanías y municipios vecinos.

Pero el proceso, aunque reclamado por escritores, editores y lectores desde hace años –incluso Ahora Murcia propuso en Pleno al Ayuntamiento su recuperación el pasado año–, ha sido más lento de lo que desde Palin esperaban. ''En 2017 le expusimos el proyecto a Jesús Pacheco (concejal de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos del Ayuntamiento de Murcia), y le encantó; de hecho, allí nadie se explicaba el porqué de que la feria no se hubiera recuperado antes... Empezamos a negociar a ver de qué forma nuestra asociación podía ser organizadora, ya que la administración no sabía o no podía hacerse cargo, pero por falta de presupuesto [ya estaban cerrados] no se pudo hacer el año pasado'', explica Piqueras en una charla con esta Redacción.

Sin embargo, a finales de 2017 el Ayuntamiento aprueba por unanimidad la recuperación de la Feria del Libro tras la propuesta de Ahora Murcia. ''A raíz de ese momento –recuerda Piqueras– empezamos a hablar con Rafael Gómez (concejal de Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio) y la negociación, la verdad, fue muy sencilla'', afirma el presidente de Palin.

La siguiente reunión, prácticamente definitiva, ya fue a tres bandas: entre la Concejalía, la asociación y la Dirección General de Bienes Culturales, encabezada por José Antonio Lorca, en representación de la Consejería. En ella, Palin expuso su proyecto; un proyecto que convenció y que cuenta con una serie de actos culturales importantes, como una exposición, un concierto y una premier –de la serie de television cartagenera Benet–, todo ello ''adornado'' con mesas redondas, talleres y recitales, asegura Piqueras. Aunque, sin duda, el acto más llamativo de la XXV edición de la Feria del Libro de Murcia será ''la presentación mundial de un libro inédito de un autor español de reconocido prestigio internacional''. De momento, no quieren desvelar el nombre, pero desde Palin aseguran que va a ser un «aunténtico bombazo, porque es algo que nadie se espera».

Por supuesto, el plazo de inscripción para librerías y editoriales ya está abierto y puede realizarse hasta el próximo 6 de agosto rellenando un formulario que está disponible en la página web y que debe entregarse debidamente cumplimentado en la sede de la asociación (Ronda Sur, 18). La cuota de participación es de 150 euros para asociados domiciliados en la Región, de 1.000 para no asociados ubicados en la comunidad y asociados de más allá de las fronteras regionales. Para no asociados del resto del España, disponer de una caseta durante todo el fin de semana conllevará un coste de 1.500 euros.

Por el momento, firmas como Espasa y Casa del Libro ya han enviado sus solicitudes, informan desde Palin, que no quieren ''tirar las campanas al vuelto, estilo Madrid o Barcelona'', pero sí moverse «en un nivel similar al de las ferias de Zaragoza o Valladolid''. Porque, según afirma Asensio Piqueras, este es ''un proyecto a largo plazo, un proyecto para muchos muchos años; esto fue lo primero que le dijimos a la Concejalía. Y es importante que no nos estrellemos, porque si fracasamos no habrá Feria del Libro en Murcia nunca», explica el presidente de la asociación.

Por ello, Piqueras pide paciencia cuando se le pregunta por los escritores que acogerán en septiembre sus casetas. ''Esto se tendría que haber hecho hace un año, porque cuadrar agendas de autores es complicadísimo. De hecho, acaba de terminar y ya se sabe quién va ir a la de Madrid del año que viene. Por supuesto, nosotros queremos que vengan los mejores, y estamos trabajando para que así sea'', asegura el también escritor, quien, sin embargo, se muestra agradecido por todas las felicitaciones que ya están recibiendo: ''¿Tú notas en mí una alegría tremenda, un echado para adelante? Pues eso es lo que me trasmite a mí la gente, felicidad. ¡Y felicitaciones! ¡Por todo el mundo! Ya está bien que volvamos a tener la feria... Y lo hemos conseguido entre todos, entre Palin y todos los que han ido empujando estos años para que pudiéramos recuperarla. Así que he comprado una caja de medallas para el que quiera ponerse una'', bromea.