The Meatpies ganan el Creamurcia de Pop-Rock

The Meatpies ganan el Creamurcia de Pop-Rock

The Meatpies ganan el Creamurcia de Pop-Rock

El segundo y tercer puesto fue para Pájara Rey y WAW, respectivamente

La banda The Meatpies, creada en 2013 y compuesta por Pedro Hernández, Juanpe Jiménez, Bruno Laencina, Jaime Leiva y Álvaro Sánchez, se ha embolsado los 1.500 euros del primer premio del concurso municipal CreaMurcia en la modalidad pop-rock tras la final celebrada anoche, informa el ayuntamiento.

Los temas de los ganadores serán grabados en un disco y el segundo y el tercer grupo, Pájara Rey y WAW, respectivamente, se llevan 800 y 500 euros.

El jurado ha estado compuesto por Daniel García Carreres, Ángel Hernández Sopena, Ángel José Navarro Andúgar y Claudia Orellana Sanz.

The Meatpies ya fueron finalistas del certamen en 2016 y han publicado dos trabajos: "Ready for You" y "Babyrousa".