Murcia celebra el Día Europeo de la Música con seis actuaciones gratuitas

Murcia celebrará la próxima semana el Día Europeo de la Música, que se conmemora el 21 de junio y que en la capital del Segura vendrá acompañado durante el mismo jueves y los días previos con seis actuaciones gratuitas; media docena de conciertos en los que tendrá especial relevancia la VIII edición del Festival Internacional de Guitarra de Murcia, presentado ayer por el concejal de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos, Jesús Pacheco, junto al resto de actuaciones.

Así, la semana comenzará en el Palacio Almudí, sede del festival, que acogerá los recitales que ofrecerán Pedro Navarro Trío, Antonio Fruscella y Carlos Piñana, que actuarán los días 19, 20 y 21 de junio, respectivamente, desde las ocho de la tarde.

De este modo, abrirá esta edición del festival, el próximo martes, Pedro Navarro Trío, formado por Lisardo y Lluís Castany y el propio Pedro Navarro, que ofrecerá un espectáculo conducido a través de una voz en off en el que a el líder de esta formación interpretará con su guitarra piezas de referencia de Paco de Lucía, como Entre dos aguas, repertorio que se ve completado por obras propias de corte flamenco y una pieza inédita en homenaje al maestro de Algeciras.

Navarro ha cosechado éxitos en puntos tan dispares del planeta como el Teatro Nacional de Australia, The Victoria Hall de California, la Sala Cortot de París, el Aula Magna de la Universidad de Sidney, el John Hancock Center of Chicago, la Piazza Navona de Roma, el Bank of America Theatre in Albuquerque, el Auditorio Simón Bolívar de Ecuador, así como diferentes conciertos en el continente Africano y eventos como la inauguración del Instituto Cervantes de Edmonton. En España cabe destacar sus actuaciones en el Auditorio Conde Duque de Madrid, El Ateneo de Madrid o el Palau de la Música de Valencia. «Su propia música –afirmas desde la organización del festival– ha roto los parámetros convencionales, situándose como un compositor original capaz de fusionar el flamenco, el jazz, latino y la música clásica».

El miércoles 20 será el turno de Antonio Fruscella que, además de interpretar temas propios, incluirá en su concierto piezas de Miquel Llobet, Niccolò Paganini, Roland Dyens y Francisco Tárrega.

Fruscella (Campobasso-Italia) ha ganado numerosos premios en competiciones nacionales italianas (Barletta, Mottola, Recanati, Caramanico, Ortona, Pesacara, Savona) y competiciones internacionales (primer premio en el Concurso de Guitarra Paris Duo, cuarto premio en Montélimar Duo Guitar Concours y segundo premio en la Ecole Normale de Musique de Paris Alfred Cortot, entre otros). Además, ha tocado como solista o en conjunto en muchos festivales y series de conciertos en su país natal, Francia, Bélgica, Rusia, Líbano, Suiza, Croacia, Macedonia... y, por supuesto, España.

El festival será clausurado el jueves 21 por el guitarrista flamenco y compositor cartagenero Carlos Piñana, que ofrecerá temas de su repertorio como Las cuesta de las lajas, Año nuevo en Poznan, Con ternura, Bohemia, Soniquete, Templanza, Latino y Bulería de Piñana.

Piñana, de sobra conocido por el público murciano, ha actuado como solista en ciudades como Nueva York, París, Londres, Munich, Hannover, Moscú, Dublín, Vilnius, Varsovia, Nápoles, Milán, Teherán, El Cairo, Dubai, Nueva Dheli, Alejandría, Austin, Tokio, Fez, Moscú, Casablanca, México, Caen, Oxford... En definitiva, toda una referencia internacional de las seis cuerdas.

Además del Festival Internacional de Guitarra de Murcia, la agrupación musical del Liceo Francés de Murcia, compuesta por alrededor de cincuenta alumnos de Primaria y ESO, actuará en la Plaza del Cardenal Belluga el miércoles 20 de junio a partir de las ocho de la tarde, con canciones en español, inglés y francés. Igualmente, la Orquesta de Jóvenes ´Ciudad de Murcia'- Orfeón Fernández Caballero ofrecerá, al día siguiente, un concierto a las diez de la noche en el mismo escenario. Durante el recital interpretarán obras de Mozart y Beethoven bajo la dirección de Héctor J. Hurtado, ganador del II Curso-Concurso de Dirección de Orquesta, y con Laura Moratón como solista.

Por último, el 20 de junio Las Anas acogerá un maratón de órgano –del 18.00 a 21.30 horas– organizado por la Asociación de Amigos del Órgano, en el que participarán organistas de Murcia, profesores y alumnos y todos aquellos que lo deseen, previa inscripción.