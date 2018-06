La Bien Querida: "Cada vez que hago un disco pienso que va a ser el último"

El proyecto cultural 'Murcia Inspira' de Cervezas Alhambra, cuyo objetivo es crear experiencias inspiradoras a través de la música, la gastronomía y el arte, presenta mañana el ciclo 'El arte se toca', con un concierto en acústico de La Bien Querida, alter ego de Ana Fernández-Villaverde (Bilbao, 1974). La actuación, en la que la polifacética artista vasca repasará algunos de sus mejores temas de la mano de su inseparable David Rodríguez, tendrá lugar en La Oveja Negra a partir de las diez de la noche, y la asistencia será gratuita previa recogida de invitaciones en El Sitico Bar.



Parece que fue ayer, pero el próximo año hacen diez de la publicación de Romancero (2009). Cuando se metió en esto de la música, casi por casualidad, ¿esperaba llegar hasta donde está ahora?

No, ni mucho menos. De hecho, cada vez que hago un disco pienso que va a ser el último. Pero bueno, yo me dejo llevar, y mientras a la gente le siga gustando lo que hago seguiré haciendo canciones.

En una entrevista reciente le leí decir que ni siquiera se considera cantante. ¿Qué es entonces La Bien Querida? O, más bien, ¿qué hace falta para que se considere a sí misma cantante?

No sé... Soy consciente de que no tengo una supervoz ni soy una virtuosa con la guitarra, así que, más que cantante, yo siempre digo que hago canciones y las canto, simplemente.

Pero algo vio en usted Jota, de Los Planetas, para que le animara a emprender una carrera musical; además, en este último disco, Fuego , colabora en una canción: Recompensarte . ¿Se ha cerrado un círculo? ¿Es una colaboración especial?

Sí. Es una colaboración muy especial porque a Jota lo conozco desde hace más de veinte años. De hecho, en el primer disco tengo un dueto y pensé en él, pero no quise que en mi primer álbum, cuando aún no me conocía nadie, la gente pensara que me estaba aprovechando de su amistad; y por eso no se lo dije, pero me hubiera dicho que sí. Al final lo hice con Joe Crepúsculo, que por aquel entonces también estaba empezando. Pero ahora, con este disco ya tengo una carrera estable y consolidada, y no veía ningún problema en cantar con Jota.

Por cierto, esta canción es un buen ejemplo de lo que es Fuego : un disco abierto a diferentes estilos y un disco muy luminoso, al menos en comparación con el anterior, Premeditación, nocturnidad y alevosía (2015), quizá más parecido a sus comienzos. ¿Tenía ganas de cambiar, de volver a sus inicios...?

No lo sé, es algo que va surgiendo. Creo que éste es un disco de canciones, y las canciones tienen muchas formas de vestirse. Ceremonia (2012), por ejemplo, es muy homogéneo en cuanto al sonido de las canciones; Fuego, no. Fuego es más luminoso, más fresco...

Vamos, que más que una voluntad firme me da la sensación de que ha hecho lo que le pedía el cuerpo.

Exacto.

Viene a Murcia dentro del ciclo 'El arte se toca', en el que los organizadores pretenden conseguir un clima de «intimidad» entre artista y público. ¿Viene sola con su guitarra o le acompañará alguien más? ¿Qué tiene preparado para el concierto?

Iré con David (Rodríguez), que también traerá su guitarra, y vamos en formato acústico. Y no se puede decir que voy a presentar el disco, Fuego, porque no es cierto –para ello tendría que ir con la banda–; así que vamos a tocar canciones de todos mis discos.

No recuerdo qué artista me decía que los acústicos, para los que de verdad son amantes de la música, son especiales, más que otros formatos. ¿Qué opina de esta afirmación?

Bueno, es diferente... No lo sé. En acústico se escuchan las canciones tal y como nacen; yo compongo con la guitarra, así que en este formato apenas hay arreglos. De todas formas, como todo, es para gustos..., y al que le gusten mis canciones con banda también le gustarán en acústico.

¿Cree que es necesario acercar, en un sentido literal, la música a la gente? ¿Cree que vivimos tiempos de consumo masivo pero de distanciamiento emocional por buena parte del público, como dicen algunos?

Yo creo que, con esto de las redes sociales, el público está más cerca de los artistas que nunca. ¡Ahora es el propio músico o cantante el que te responde por Twitter! Pero esto también tiene un punto negativo. Ayer leí que hay mas suicidios que hace unos años, y en parte tiene que ver con esto, con como se están llevando las relaciones sociales. Parece que estamos más unidos unos con otros, y no. Es como que hay un muro de frialdad; se queda menos con los amigos, te crees que estás súper conectado a través del móvil, y al final resulta que estás solo.

Este ciclo forma parte de un proyecto de Cervezas Alhambra que busca dar a conocer el talento murciano, y, sin embargo, es La Bien Querida quien abre el apartado musical... Aunque igual ya después de tantos bolos en la ciudad es casi un poquito de aquí... El público de Murcia le tiene mucho cariño.

Sí; aunque, bueno, hace tiempo que no toco en Murcia con el grupo –creo que la última vez fue en el WAM...–. Pero sí, la gente es muy cariñosa; en general el murciano es muy así, y a todos los grupos nos gusta tocar allí.