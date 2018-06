Two Art pone sus fondos a la venta

Los responsables de Two Art, ayer, en pleno montaje.

«Es un error pensar que el arte es exclusivamente para ricos», señala Eva Hernández, directora de Two Art Gallery, cuando se le pregunta por el presumido elitismo de los coleccionistas. «Hay ediciones de obra gráfica, dibujo, fotografía o pequeños formatos que resultan absolutamente asequibles para cualquier persona que desee iniciar una colección –asegura–, y lo realmente apasionante es la búsqueda y el descubrimiento de jóvenes valores que con el trascurso del tiempo se convertirán en artistas reconocidos», apunta esta historiadora murciana apenas unas horas antes de que su galería abra sus puertas de nuevo; aunque esta vez con algo distinto.

«Constantemente nuestros clientes nos comentaban lo divertido que es para un coleccionista entrar en el almacén de una galería, pues siempre hay algo nuevo que descubrir, y es un lugar mágico al que no todo el mundo tiene acceso. Así que nos pareció una buena idea mostrar por primera vez esta parte tan ´secreta´ de la galería al público en general», confiesa Hernández. ¿La solución? No una muestra para cumplir expediente, no una jornada de puertas abierta; sino un outlet de arte que se inaugura hoy y que estará abierto hasta el próximo 13 de julio con una variada colección de obras para todos los gustos y bolsillos. «Hemos realizado una selección de artistas procurando que sea lo más completo posible y abarque tanto a las jóvenes promesas como a los ya consagrados. El visitante podrá encontrar desde obra gráfica de muy alto nivel y que suponen siempre una inversión segura, con nombres como Antoni Tápies, Miquel Barceló, Lucio Muñoz, Antonio López García, Canogar, Broto o Sicilia, así como esculturas de Julio López Hernández, Francisco Leiro, John Davies y un par de piezas espectaculares del artista americano Marc Sijan, procurando siempre que haya formatos grandes y pequeños», detalla Hernández en pleno montaje.

La galería cuenta con un fondo de obra importante, superior a las 2.000 obras, «y lógicamente todas no las vamos a poder sacar por cuestiones de espacio, así que para esta ocasión serán unas 500 obras entre pintura, escultura, fotografía y obra gráfica», especifica la directora de Two Art, que también ha reservado un espacio importante en esta muestra a la fotografía, con una «emblemática» pieza de Alberto García Alix junto al siempre polémico Spencer Tunick –y sus multitudinarios desnudos–, y la serie de naturalezas muertas realizada por el fotógrafo murciano Tomy Ceballos. Pues sí, además de artistas de talla nacional e internacional, también contarán con representación regional entre las más de cien firmas que componen la selección.

Y, como se avanzaba al principio de este texto –y pese a los grandes (y cotizados) nombres citados hasta el momento–, este outlet no está dedicado exclusivamente a los grandes coleccionistas, sino que cuenta con piezas asequibles para prácticamente todos los públicos. Así, desde 50 euros hay una gran variedad de obra gráfica realizada por jóvenes artistas, y a partir de 100 cuentan con una «espléndida» colección de fotografías en pequeño formato de algunos de los nombres más destacados del panorama español, como Ouka Leele, Christine Spengler, Miguel Trillo, Nicolás Muller y José Manuel Navia, entre otros. Al otro lado de la balanza, entre las piezas más valoradas destaca una increíble obra de casi dos metros de altura realizada por Francisco Leiro, uno de los escultores con mayor proyección de nuestro país, y una del artista americano hiperrealista Marc Sijan, cuyas obras se encuentran en algunas de las colecciones internacionales más importantes. «Y entre ambos baremos, todo un repertorio de piezas de gran calidad y diversidad de precios donde seguro cada coleccionista encontrará lo que busca», señala Eva.

Acción social

Además, cada comprador estará poniendo su pequeño granito de arena para la supervivencia y el cuidado de aquellos animales que, desgraciada y especialmente en estos meses de verano, son abandonados en las calles y carreteras de nuestras ciudades. «Desde el inicio, Two Art siempre ha intentado colaborar con los refugios de animales –de hecho, tenemos un punto fijo de recogida de donativos–, y recientemente ha sido aprobada una ley que ampara y protege a los gatos de la calle, siendo responsabilidad de cada ayuntamiento su cuidado; éste fue el momento en el que nos plateamos que podríamos hacer algo más», explica la galerista, que, confiesa, tiene adoptados dos gatos, una perra y una liebre.

Por ello, parte de la recaudación del outlet irá destinada a la ayuda de diferentes refugios de animales de la Región de Murcia: «Como todavía no sabemos cuánto va a ser lo recaudado, la idea es intentar darles un poquito a cada uno, bien en comida o bien en el pago de operaciones, que al final esto es lo más costoso para ellos. Llegado el momento todo lo iremos comunicando a través de las redes sociales».

Sin duda, una buena forma de cerrar la temporada hasta el próximo mes de septiembre; un curso –el primero para Two Art– que «no ha podido ser mejor» para ellos: «Hemos tenido una excelente acogida por parte del público y la cobertura de la prensa en general ha superado con mucho nuestras expectativas. Hay exposiciones como la de Thomas Kuebler que han sido una auténtica locura de llamadas, visitas y mensajes, y de hecho tuvimos que prolongar casi un mes más la fecha de clausura». Y aunque todavía no quiere desvelar nada de lo que está por venir, «como anticipo te puedo decir que la próxima temporada no va a ser menos sorprendente –señala Hernández–. Tenemos cerradas ya las seis exposiciones para una programación extraordinaria que cambiará el concepto de la galería de arte convencional? Pero para eso aún tendremos que esperar un poco», concluye la galerista.