El alcalde hace balance de los 100 primeros días de gobierno que califica de "muy intensos ya que han pasado muy rápido por el gran volumen de trabajo que estamos desarrollando"

Este miércoles se cumplen 100 días desde que el alcalde de Lorca, Diego José Mateos, llegara al Ayuntamiento, un periodo que define como "unos meses muy intensos que han pasado muy rápido debido al volumen de trabajo diario que tenemos que atender". El alcalde de Lorca ha destacado que "ha sido un tiempo en el que, a pesar de las restricciones presupuestarias, porque estamos trabajando con un presupuesto que no es el nuestro y que está agotado prácticamente en casi un 95 por ciento en la mayoría de las partidas, hemos conseguido poner el marcha, entre otros, la escuela de verano y el comedor para familias necesitadas con una partida que no estaba creada, pero que entendíamos que se trataba de una necesidad social, así como la ampliación y adecuación del número de plazas de aparcamiento en distintas zonas de nuestra ciudad, como el centro de la ciudad o el Hospital Rafael Méndez".

Mateos ha recordado que "a pesar de estas limitaciones presupuestarias, el Ayuntamiento ha asumido, a través de la empresa municipal Limusa, la gestión del transporte urbano de viajeros para poder mejorar este servicio y hacerlo mucho más atractivo de cara al ciudadano. Además de la transparencia también en las normas y tarifas del servicio de autobuses que todos los usuarios pueden consultar ya que están colgadas en la web municipal y en todos los autobuses". Ha adelantado que "en este sentido estamos realizando el estudio para creación una mesa de trabajo sobre transporte en nuestras pedanías con miembros de la Federación Espartaria, los distintos grupos municipales, además de taxis y autobuses, y en que también estará la CARM".

El Primer Edil también se ha referido a los "momentos complicados" a los que han tenido que hacer frente, "como las lluvias torrenciales de mediados de este mes, que dejaron anegada gran parte de la superficie de la diputación Campillo, pero que afectó a otras zonas del municipio como La Campana, Purias o Almendricos. Afortunadamente no tuvimos que lamentar daños personales, y la coordinación y el buen trabajo de los distintos servicios de emergencias hizo que las consecuencias no fueran mayores".

Y ha insistido en que "gran parte de este trabajo también se está realizando a través de las distintas concejalías donde se está atendiendo a todos aquellos vecinos con problemas concretos y que requieren de una atención más detallada, sobre todo, por temas de vivienda, trabajo o arreglos en caminos rurales". En su balance el alcalde también ha hecho referencia a la Feria y Fiestas 2019 que "hemos programado en un tiempo récord y con muy poco dinero, y con la que hemos intentado dar respuesta a todos los colectivos, así como cubrir las preferencias de los diferentes grupos de edad en cuanto a música y otras actividades, creo que para ser nuestra primera feria todo está saliendo bastante bien".

Ha señalado la intención del equipo de Gobierno de "ir dándole más apoyo a los deportes minoritarios, como muestra en este tiempo hemos mejorado las instalaciones del club Arco Lorca en el Pabellón de las Alamedas, donde se realiza la actividad social Flechas Rosas".

Mateos ha recordado que se ha trabajado "intensamente en el desbloqueo de importantes cuestiones enquistadas con anterioridad con otras administraciones, como por ejemplo el AVE y las inundaciones de 2012, para las que hemos mantenido reuniones al más alto nivel para exigir soluciones". "También hemos acelerado el proceso de adjudicación de las viviendas De San Fernando, cuestiones pendientes del terremoto de mayo de 2011 que asumí directamente en el reparto de competencias de este nuevo equipo de Gobierno con el fin de agilizar los trámites lo máximo posible", ha remarcado el alcalde.

Proyectos pendientes para 2020

De cara al nuevo ejercicio, según Mateos, hay que "afrontar las ordenanzas fiscales y los presupuestos que tengan nuestra impronta y que marquen ese cambio de rumbo necesario para nuestra ciudad, unas cuentas que deben ser participativas y que sean nuestros vecinos y vecinas los que decidan a qué debemos destinar una parte de esas partidas municipales", además de otros asuntos a los que nos comprometimos como las juntas vecinales y de distrito para que haya mayor participación de los vecinos, así como el cuartel de la Policía Local en el Barrio de San Cristóbal".

Pero también hay otros muchos proyectos que no dependen directamente de la gestión municipal ya que su ejecución corresponde al Estado o a la Comunidad Autónoma, pero que estaremos pendientes y exigentes, como los tres millones de euros previstos en los PGE para inversiones en barrio y pedanías, la construcción del paso inferior de la rotonda San Antonio para descongestionar el tráfico en esa zona de entrada y salida a nuestra ciudad, o el inicio de los tramos de la ronda central que aún quedan pendientes y la remodelación de Santa Clara y Jerónimo Santa Fe, entre otros", ha enumerado el Primer Edil, quien se ha mostrado dispuesto a seguir tendiendo la mano a la CARM y al resto de grupos municipales "para lograr culminar las grandes infraestructuras pendientes que son fundamentales para el municipio, como son la llegada del AVE soterrado, la solución definitiva para los damnificados del terremoto que 8 años después esperan pasar página, la mejora de la Sanidad en el Área III de Salud, así como el impulso definitivo a las obras que eviten que vuelvan a repetirse episodios como las inundaciones de 2012 y ahora las de este mes". Mateos se ha referido también a "la terminación del Palacio de Congresos y al proyecto del Coso de Sutullena para que se convierta en un espacio multiusos. Así como otras exigencias que hacíamos cuando estábamos en la oposición y que ahora se convertirán en nuestra bandera, como son el impulso de la Universidad, para que la tercera titulación pueda ser un hecho, si todo va bien, en dos años y que se contribuya a la revitalización de la ciudad gracias a esta oferta educativa; y el casco histórico en el que tenemos que retomar esas actuaciones que se quedaron firmadas por el anterior equipo de gobierno, que deben ir de la mano de infraestructuras importantes como el Palacio de Justicia, que vayan aparejada de medidas para el fomento del comercio, la vivienda, y que el centro vuelva a tener vida.

Además, desde la Concejalía de Casco Histórico se está llevando a cabo un trabajo incansable para la ejecución de los proyectos del Plan Director que aún quedaban pendientes de ejecutar o de tramitar. Sin olvidarnos de la necesaria construcción de la Autovía Lorca - Caravaca y de otras medidas imprescindibles para la revitalización de nuestras pedanías altas para que dejen de ser las grandes olvidadas y contribuir a evitar su despoblación".

Puertas Abiertas y Gestión Transparente

Mateos Molina ha detallado que "en estos más de tres meses ha mantenido unas 350 reuniones con multitud de ciudadanos, asociaciones y colectivos vecinales que así lo han solicitado, organizaciones empresariales, culturales, sindicatos, y oenegés, entre otros, "estamos conociendo sus necesidades y reivindicaciones para intentar darles solución".

El Primer Edil ha recordado que "nos comprometimos a hacer de este Ayuntamiento un lugar con las puertas abiertas y recibir a todos aquellos lorquinos y lorquinas que lo solicitaran y así lo estamos haciendo y desde el primer día que entramos a gobernar nuestra gestión está siendo transparente. Y como muestra el Portal de Transparencia del Ayuntamiento donde se irá reflejando la agenda pública de los distintos miembros del equipo de Gobierno". La agenda del alcalde sigue comprometida, como lo ha estado desde mediados de junio, con multitud de reuniones para los dos próximos meses tanto en horario de tarde como de mañana, "el objetivo es que ningún vecino se quede sin ser recibido". Por último, Mateos ha asegurado que "seguiremos siendo reivindicativos gobierne quien gobierne porque el interés general de nuestros vecinos debe prevalecer por encima de cualquier interés partidista".