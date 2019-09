El alcalde de Lorca califica de "cínica" la postura del PP sobre el IBI "tras votar en contra de unos presupuestos generales que contemplaban esa bonificación"

El alcalde de Lorca, Diego José Mateos, junto al Concejal de Hacienda, Isidro Abellán, ha respondido a las declaraciones vertidas desde el Partido Popular sobre el estado de la aprobación de la bonificación del 50 por ciento del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI).

Mateos se ha mostrado sorprendido ante la denuncia y ha calificado de "acto de cinismo político la postura en la que sitúa un Partido Popular que ha votado en contra de unos Presupuestos Generales del Estado que contemplaban esta bonificación para todos los lorquinos y lorquinas afectados por los terremotos de 2011".

"El Gobierno de España, en todo momento, ha mantenido sus compromisos con la bonificación del IBI, los metió en los presupuestos y el PP votó en contra. Seguimos trabajando y conseguimos un nuevo compromiso, de que el primer Decreto Ley que se pudiera realizar fuera esta aprobación y o tener que esperar a los nuevos presupuestos" pero, el alcalde ha explicado, que "ese Decreto Ley tampoco se ha podido poner en marcha ya que solo es posible aprobarlo con un gobierno en funciones y, por tanto, de nuevo se impide que se bonifique el IBI".

Mateos Molina ha asegurado que "el compromiso firme es de seguir trabajando y luchando hasta el final pero lo único que nos hemos encontrado han sido piedras en el camino y poca colaboración de quien ahora denuncia la ausencia de una bonificación que estaba incluida en esos presupuestos que no apoyaron y que también incluían otras partidas específicas para nuestra ciudad como los 3 millones de euros en pedanías y la financiación del Palacio de Justicia, la iglesia de San Juan y la Virgen de las Huertas".

"Ellos han sido los causantes de no tener un gobierno que dejara de estar en funciones y conseguir uno de pleno derecho habilitado para aprobar ese Decreto Ley y, por ello, para luchar contra estas piedras en el camino lo que estamos haciendo es desde el Ayuntamiento e incluso con los servicios de catastro a nivel regional y con el Ministerio a través de Delegación del Gobierno y la diputada nacional Marisol Sánchez y encontrar, así, una solución a corto plazo".

El Primer Edil ha asegurado que "no perdemos la esperanza, seguimos trabajando para intentar encontrar una solución técnica junto a los servicios municipales a la hora de retrasar la emisión de los recibos para conseguir más tiempo y solucionar esta situación. Solución que tendrá que llegar a mediados de octubre y que si no lo hace cada cual tendrá que pedir explicaciones y dar cuentas de por qué no se aprobaron los presupuestos ni un gobierno estable y que por el contrario lo único que se ha hecho ha sido poner todas las trabas posibles".

Por su parte, el concejal de Hacienda, Isidro Abellán, ha asegurado que "nuestro primer objetivo es ganar tiempo y las declaraciones realizadas desde el Partido Popular en las que aseguran que vamos a girar los recibos del IBI el próximo 1 de octubre es totalmente falso, que lo vamos a postergar lo máximo posible mientras trabajamos en otras vías".

Abellán Chicano, además, ha denunciado su postura y ha asegurado que "de lo que se tenían que haber preocupado de que su grupo parlamentario hubiera votado a favor de los presupuestos y no estaríamos en esta situación o por ende que hubieran facilitado la conformación de gobierno".