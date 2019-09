El Ayuntamiento solicitará la declaración de ''zona catastrófica'' para el municipio tras los daños sufridos por las últimas lluvias

El alcalde de Lorca, Diego José Mateos, ha anunciado que el Ayuntamiento va a solicitar la declaración de "zona catastrófica" al municipio tras los daños que han provocado las lluvias provocadas por el fenómeno DANA que ha afectado a gran parte de la Región de Murcia. Una decisión, que el propio alcalde, trasladará a los portavoces de los grupos municipales con los que se reunirá esta misma mañana, "con el objetivo de convocar un pleno extraordinario en el que promover esta solicitud".

Mateos ha recordado que "las lluvias que más daño han provocado fueron las de la madrugada del sábado que descargaron en forma de tormenta más de 40 litros en alrededor de 20 minutos lo que provocó que la diputación de Campillo quedara anegada. Y también la tormenta de granizo que descargó dejando numerosas pérdidas en plantaciones, naves agrícolas y viviendas de las pedanías de Purias, La Escucha, Almendricos, además de los cuantiosos daños producidos en carreteras, caminos y otros accesos, muchos de los cuales aún siguen cortados".

El Primer edil ha insistido en que "esta declaración ayudará a los damnificados para poder solicitar las ayudas necesarias y recuperar sus propiedades, entre las que hay viviendas, granjas, garajes, plantaciones, e incluso, vehículos, muchos de los cuales se quedaron atrapados en zonas en las que había gran acumulación de agua".

Mateos Molina ha estado visitando esta zona durante todo el fin de semana, señalando que "a pesar de la magnitud de las consecuencias materiales, afortunadamente no tenemos que lamentar pérdidas perales, en gran medida gracias a que la población estaba avisada y en alerta de lo que podía ocurrir".

El alcalde también se ha referido a las consecuencias que las fuertes lluvias han provocado en otras zonas del municipio como desprendimientos en viviendas del Calvario Viejo y algunos elementos en edificios antiguos del casco histórico.

Por último, Mateos ha incidido en que "trabajaré, como ya he trasladado durante estos días a los vecinos, para que todas las administraciones vayamos juntas de la mano en este asunto y podamos conseguir una solución definitiva para que nuestros vecinos de Campillo, Purias y Torrecilla, sobre todo, no tengan que sufrir estas consecuencias cada vez que llueve de manera torrencial. Medidas que pasan por la construcción de presas de laminación en Béjar, Torrecilla y Nogalte, así como el encauzamiento de la rambla de Biznaga, y de las que desembocan en ella, cuestiones para las que ya no puede haber más espera".