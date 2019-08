El Ayuntamiento activa el Plan INUNLOR ante la alerta naranja por lluvias prevista para mañana en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas

La concejala de Emergencias del Ayuntamiento de Lorca, Isabel Casalduero, ha anunciado que el Consistorio ha activado el Plan INUNLOR para "atender posibles emergencias motivadas por la alerta de lluvias, de nivel naranja, establecida por la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, para mañana martes 27 de agosto en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas".

Casalduero Jódar ha anunciado que "esta alerta por lluvias será activada el martes desde las 00:00 horas hasta las 15:00 horas del mismo día. Concretamente, las previsiones barajan la posibilidad, entre un 40 y un 47 por ciento, de acumular hasta 40 litros por metro cuadrados. Ante la activación por la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias de la Comunidad Autónoma de la fase de preemergencia del Plan INUNMUR en Nivel 0, desde el Ayuntamiento de Lorca hemos activado el Plan INUNLOR en fase de Preemergencia, específico para el municipio".

La edil ha asegurado que "el objeto de esta fase es alertar a las autoridades y servicios implicados, así como informar con carácter preventivo a la población potencialmente afectada. El Plan INUNLOR conlleva la situación de prealerta para todos los efectivos municipales de Emergencias, Servicio de Emergencias Municipal, Protección Civil, Policía Local, técnicos municipales de Urbanismo, Servicios Sociales, Aguas de Lorca, Limusa y empresas privadas, hasta sumar más de 200 efectivos, así como los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios. Del mismo modo se han preparado los operativos y los medios oportunos para actuar en el caso de que fuera necesario".

Casalduero ha insistido en que "ante las posibles emergencias originadas por estas lluvias, desde el Ayuntamiento y el Servicio Municipal de Emergencias pedimos a la población que tengan en cuenta tanto las medidas de prevención como las de autoprotección con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía. Del mismo modo les pedimos que sigan las indicaciones tanto del 112 como del Ayuntamiento de Lorca a través de la web www.lorca.es, Facebook y Twitter".

Medidas de prevención ante el riesgo de inundaciones (antes):

— Retirar del exterior de la vivienda aquellos objetos que puedan ser arrastrados por el agua.

— No estacionar vehículos ni acampar en cauces secos, ni a la orilla de ríos, para evitar ser sorprendido por una súbita crecida de agua o por una riada.

— Tenga preparado un botiquín, agua y alimentos duraderos. Calcule provisiones para unos tres días.

— Coloque productos tóxicos: herbicidas, insecticidas, disolventes, pinturas, ..., fuera del alcance del agua.

— Revise periódicamente tejados, alcantarillas y bajadas de agua. Elimine acumulaciones de escombros, hojas y tierra.

— Coloque fuera del alcance del agua objetos de valor.

Medidas de autoprotección a adoptar en caso de emergencia por lluvias intensas (durante):

— Use el teléfono únicamente para informar a las autoridades.

— Desconecte aparatos eléctricos. Economice víveres y calefacción.

— Manténgase permanentemente informado a través medios de comunicación oficiales como Twitter @112Lorca u otros medios de comunicación como, de las predicciones meteorológicas y el estado de la situación.

— Si llegara a inundarse la vivienda, es fundamental abandonar cuanto antes los sótanos y plantas bajas y desconectar la energía eléctrica utilizando, preferentemente, linternas para el alumbrado.

— Si tiene que viajar, procure circular, preferentemente, por carreteras principales y autopistas.

— Si se encuentra en el campo, hay que alejarse de los ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas, evitando, a su vez, atravesar vados inundados.

Consejos si se encuentra en su vehículo:

— Infórmese a través del instituto meteorológico o protección civil de los riesgos de lluvias torrenciales. Use también las emisoras locales.

— No deje el vehículo estacionado en lugares que puedan inundarse, ni tampoco donde pueda ser arrastrado por una corriente de agua.

— Cuando circule, no cruce lugares inundados. Una pequeña depresión puede acumular mucha agua. Si lo hace que sea con velocidad corta y avanzando muy despacio. Compruebe los frenos después de cruzar.

— Preste atención a los corrimientos de tierra, socavones, sumideros...

— Evite viajar de noche.

— Conozca donde se encuentran los lugares más altos y como llegar a ellos rápidamente.

— Abandone el coche si:

— El agua empieza a subir de nivel en la carretera.

— Si el vehículo se atasca.

— Si al cruzar una corriente el agua está por encima del eje de las ruedas.

— Cuando encuentre dificultades para abrir la puerta salga por las ventanillas.

Ante la aparición de ventiscas o fuertes nevadas:

— Si va a salir al exterior lleve varias prendas ligeras y cálidas superpuestas, antes que una sola prenda de tejido grueso. Evite las prendas ajustadas. Permita que el aire circule y actúe como aislante. Protéjase rostro, cabeza y manos.

— No realice ejercicios físicos excesivos puesto que el frío no es bueno para el corazón.

— No es conveniente que las personas de avanzada edad y los niños salgan a la calle.

— En caso de ventisca: combinación de aire frío, nevadas y fuertes vientos que reducen la visibilidad, es preferible evitar las salidas o desplazamientos.