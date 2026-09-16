Vuelos de Murcia a Ámsterdam desde 49 euros: a la venta los billetes para la nueva ruta de Corvera

Los billetes para la nueva ruta que conectará el Aeropuerto de Corvera con Ámsterdam a partir del próximo año ya están a la venta. La compañía neerlandesa Transavia ha abierto este miércoles la comercialización de los vuelos, que arrancarán el próximo 30 de marzo de 2027 con tres frecuencias semanales: martes, jueves y domingo.

Y lo hacen con precios promocionales que parten de los 49 euros por trayecto. Esa es la tarifa mínima que aparece para varias de las primeras fechas disponibles entre Murcia y Ámsterdam, según el calendario de reservas de la aerolínea y al que ha accedido La Opinión.

La ruta la abrirá el vuelo procedente de Ámsterdam-Schipol, que saldrá desde la capital del país de los tulipanes a las cinco de la mañana para tomar la pista de Corvera a las 07:45 horas el próximo martes 30 de marzo.

Unos minutos después se abrirá la línea en sentido contrario: la primera salida desde el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia está programada a las 08:35 de la mañana con billetes desde 49 euros. En otras jornadas del mes de abril, la tarifa parte de 54, 59 o 75 euros, dependiendo de la fecha.

La vuelta, desde 84 euros

En sentido contrario, los precios de Transavia para regresar desde Ámsterdam-Schiphol a Murcia parten de 84 euros en varias de las fechas consultadas. Por ejemplo, el vuelo de regreso del 4 de abril aparece desde 84 euros, mientras que el del 1 de abril tiene una tarifa mínima de 99 euros.

Las tarifas, no obstante, están sujetas a disponibilidad y pueden variar a medida que se vendan los asientos, recuerdan desde Transavia. El calendario de la compañía distingue entre tarifa mínima y tarifa estándar, por lo que el precio mostrado puede cambiar para una misma fecha.

Con los precios actuales, una escapada coincidiendo con el estreno de la ruta (salida de Murcia el 30 de marzo y regreso el 1 de abril) podría salir por unos148 euros ida y vuelta.

Primera conexión directa con Países Bajos

La nueva ruta supone además la primera conexión de Transavia con Murcia y abre por primera vez una conexión aérea directa entre la Región y Países Bajos, tal y como adelantó el pasado viernes el presidente regional, Fernando López Miras, en un anuncio que reafirma que la terminal regional sigue estando de dulce este año (superando los 700.000 pasajeros hasta este mes de agosto).

Ámsterdam, una de las ciudades más bonitas y atractivas de Europa, se incorpora así a una programación internacional de Corvera que este año también ha sumado conexiones como Venecia y Lille, mientras que está prevista la apertura de la ruta con Argel el próximo mes de noviembre.

La conexión con Ámsterdam tiene además un valor añadido para la conectividad internacional de la Región al operar con Schiphol, uno de los principales aeropuertos europeos y un importante centro de conexiones internacionales.

Un mercado turístico clave

La apuesta por esta ruta llega en un momento de especial peso del mercado neerlandés para el turismo regional. Según los datos de Frontur citados por el Gobierno regional, 54.796 turistas procedentes de Países Bajos visitaron la Región de Murcia entre enero y julio, lo que representó el 7,4 % del total de visitantes extranjeros.

El mercado neerlandés tiene todavía mayor peso si se atiende al gasto: durante ese mismo periodo, los visitantes de Países Bajos generaron 97,7 millones de euros, el 9,9 % del gasto turístico internacional registrado en la Región.

La nueva ruta permitirá, por tanto, facilitar la llegada de turistas neerlandeses a Murcia al tiempo que ofrece a los residentes en la Región una nueva opción para viajar directamente a Ámsterdam.