Defensa
En directo | San Javier acoge el mayor evento de drones y otros sistemas no tripulados del país
El presidente regional, Fernando López Miras, preside el acto de inauguración de la décima edición de Unmanned Vehicle Exhibition (UNVEX)
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El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, preside, a partir de las 09:30 horas de este miércoles, el acto de inauguración de la décima edición de Unmanned Vehicle Exhibition (UNVEX), el mayor evento y feria profesional de España dedicado a los sistemas no tripulados y autónomos (drones, vehículos terrestres y marítimos), cuya décima edición se celebra los días 16 y 17 de septiembre de 2026.
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