En directo | San Javier acoge el mayor evento de drones y otros sistemas no tripulados del país

El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, preside, a partir de las 09:30 horas de este miércoles, el acto de inauguración de la décima edición de Unmanned Vehicle Exhibition (UNVEX), el mayor evento y feria profesional de España dedicado a los sistemas no tripulados y autónomos (drones, vehículos terrestres y marítimos), cuya décima edición se celebra los días 16 y 17 de septiembre de 2026.