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En directo | San Javier acoge el mayor evento de drones y otros sistemas no tripulados del país

El presidente regional, Fernando López Miras, preside el acto de inauguración de la décima edición de Unmanned Vehicle Exhibition (UNVEX)

El evento UNVEX (Unmanned Vehicle Exhibition), en ediciones anteriores

El evento UNVEX (Unmanned Vehicle Exhibition), en ediciones anteriores

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La Opinión

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El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, preside, a partir de las 09:30 horas de este miércoles, el acto de inauguración de la décima edición de Unmanned Vehicle Exhibition (UNVEX), el mayor evento y feria profesional de España dedicado a los sistemas no tripulados y autónomos (drones, vehículos terrestres y marítimos), cuya décima edición se celebra los días 16 y 17 de septiembre de 2026.

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