En directo | La acogida de menores migrantes, la huelga de transporte y la llegada de narcolanchas, a debate en la Asamblea Regional

La presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, preside, a partir de las 10.00 horas de este miércoles, una nueva sesión de control al Gobierno regional en la que se abordarán asuntos relacionados con la sanidad, la educación, los servicios públicos, la inmigración, la seguridad y el turismo.

Entre los temas previstos figura la aprobación de la cartera de servicios de Fisioterapia en Atención Primaria, a iniciativa del grupo parlamentario Popular. El grupo Socialista planteará la limitación de edad, de 15 a 19 años, para la admisión de alumnos a Programas Formativos Profesionales de Modalidad Especial en centros sostenidos con fondos públicos durante el curso 2026/2027. Vox, por su parte, llevará al Pleno la inversión en obras de mejora de la Residencia Domingo Sastre de Lorca, mientras que el grupo Mixto abordará el retraso en el cumplimiento de una proposición no de ley relativa a la firma de acuerdos para la reintegración de menores extranjeros no acompañados.

En materia educativa, el PP se interesará por las condiciones de los docentes para el curso 2026-2027, mientras que el PSOE preguntará por el desarrollo del Plan Climatiza. El funcionamiento de los servicios públicos también tendrá presencia en la sesión. Los socialistas abordarán las deficiencias existentes en el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, así como las actuaciones previstas ante las huelgas, concentraciones y manifestaciones convocadas por los trabajadores de los servicios de transporte urbano de Murcia e interurbano de la Región.

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Por su parte, el grupo Popular preguntará por la llegada de narcolanchas a las costas y por la valoración del turismo de interior durante la temporada estival. Vox llevará además al Pleno una cuestión sobre la posibilidad de exigir responsabilidades al presidente del Gobierno de España al amparo del artículo 102.2 de la Constitución, relativo a los supuestos de traición o delitos contra la seguridad del Estado.