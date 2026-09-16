La ADSP denuncia que el 73% de los pacientes murcianos supera los tiempos de espera o no tienen cita

Solo un día después de conocerse supuestas prácticas irregulares en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid para ‘maquillar’ las listas de espera quirúrgicas, la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública de la Región de Murcia (ADSP-RM) analiza las cifras de listas de espera en el Servicio Murciano de Salud (SMS) a junio de 2026 y acusa a la Consejería de falta de transparencia y de utilizar las interconsultas no presenciales entre Primaria y el especialista para ofrecer unos datos que no se corresponden con la realidad.

Esperas que no se contabilizan, pacientes sin cita y demoras que superan los tiempos establecidos llevan a que más de 140.000 pacientes murcianos vivan en un limbo a la espera de que se les atienda en la Sanidad pública, según detalla la ADSP en su último informe.

Concretamente, el 73% de las personas en espera en la Región de Murcia superan el tiempo máximo comprometido o no tienen cita asignada. “Son 140.507 pacientes que no tienen una respuesta mínimamente adecuada por parte de la administración”.

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de la Región de Murcia (ADSP-RM) considera que los datos de listas de espera correspondientes a junio de 2026 muestran una situación muy preocupante, pero advierte que los graves problemas de transparencia impiden conocer completamente la realidad.

Persisten demoras ocultas en Salud Mental y Unidad del Dolor, así como otras específicas en Atención Primaria (medicina, enfermería, fisioterapia, trabajo social) y radiología simple.

Actualmente hay casi 60.000 personas (29,7%) que carecen de cita, a las que se suman otras 83.300 que superan los tiempos máximos garantizados (43,3%), mientras que “el SMS niega información de los criterios de contabilización de las esperas de las interconsultas no presenciales (INP) y sistemáticamente se informa de que no hay personas ‘sin cita’ en la lista de espera quirúrgica cuando hay testimonios directos de profesionales y pacientes en sentido contrario”, indican los autores del informe, quienes consideran que “estos factores debilitan gravemente la credibilidad de los datos de la Consejería y hacen sospechar la existencia de maniobras de ocultamiento”.

Para la ADSP la ausencia de una cita asignada tiene importantes consecuencias. Para los pacientes supone una situación de incertidumbre permanente, al desconocer cuándo serán atendidos, dificulta la planificación de su vida personal y laboral con el consiguiente efecto sobre la ansiedad y la calidad de vida percibida. Para el sistema sanitario, distorsiona los indicadores oficiales, y dificulta la planificación de recursos. En la práctica, una parte importante de la lista de espera permanece “invisible" para los indicadores utilizados para valorar el funcionamiento del sistema.

Y ponen como ejemplo que en el Área II (Cartagena) se ha informado de una espera media en pruebas complementarias de 31 días. Sin embargo, el 75,1% no tiene cita.

Sobre el uso de las interconsultas no presenciales (INP), la ADSP sostiene que han pasado de ser un recurso asistencial útil a una posible estrategia para esconder demoras.

La INP es un circuito asistencial mediante el cual un profesional de Primaria solicita la valoración de un especialista hospitalario sin que el paciente acuda físicamente. La comunicación se realiza a través de la historia clínica electrónica y el especialista hospitalario puede responder con orientación diagnóstica o terapéutica o decidir una citación presencial posterior si la considera necesaria.

En el informe anterior, Defensa de la Sanidad Pública ya denunciaba la falta de transparencia en la gestión de las INP y ahora recuerda que los problemas más importantes tienen que ver fundamentalmente con que “desconocemos cómo se contabilizan las esperas en las INP”.

Demora media en la lista de espera quirúrgica (LEQ) / L.O.

Desigualdades territoriales: 73 días de diferencia entre Lorca y el Altiplano

Del análisis de las últimas cifras sobre listas de espera del SMS también se extraen importantes diferencias y desigualdades territoriales entre áreas de salud. Las diferencias entre las áreas con mejores y peores resultados aumentan con 73 días de diferencia en espera quirúrgica entre Lorca y el Altiplano. También hay diferencias de 79 días en espera de consultas externas y de 12 días en espera en pruebas complementarias.

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Por lo que los autores afirman que “la Consejería de Salud no puede seguir utilizando las listas de espera como un instrumento de propaganda mientras mantiene zonas de opacidad que impiden comprobar la realidad de las demoras”.