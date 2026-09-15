Gasolina y transporte pasan factura hasta disparar la inflación al 4,3% en la Región de Murcia

Era un secreto a voces y el INE lo terminó de ratificar este martes: el encarecimiento de la gasolina y el diésel ha terminado pasando factura a los precios en la Región de Murcia. El IPC se disparó hasta el 4,3% interanual en agosto, seis décimas más que el mes anterior, impulsado especialmente por el transporte, cuyos precios se elevaron un 11,9% respecto a hace un año, según los datos definitivos publicados por el Instituto Nacional de Estadística.

Con el dato de agosto, los precios encadenan tres meses de subidas en la Región de Murcia. En términos mensuales, la inflación en la Región aumentó un 0,7%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 3,3%.

Los precios superan el nivel del año anterior en todas las categorías siendo los más altos los asociados al transporte, un 11,9% más que en agosto de 2025 (+4,2 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y servicios de alojamiento, un 5,5% (+0,2 puntos); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 4,7% (+0,8 puntos) y información y comunicaciones, un 3% (+0,9 puntos).

Cifran en cerca de 100.000 los trabajadores que están perdiendo poder adquisitivo "de forma drástica»

Mientras, las subidas interanuales fueron más moderadas en actividades recreativas, deporte y cultura, un 0,8% (-1,2 puntos); muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 1% (-0,1 puntos); alimentos y bebidas no alcohólicas, un 1,9% (+0,4 puntos) y sanidad, un 2,1% (-0,9 puntos).

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,7% en agosto en relación al mes anterior y elevó 0,7 puntos su tasa interanual, hasta el 4,3%. Al finalizar agosto, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Cantabria (5,1%), Galicia (4,8%) y Castilla y León (4,7%). En el lado contrario se situaron Canarias (3,8%), La Rioja (3,9%) y Asturias(3,9%).

Los precios aumentaron en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado siendo Extremadura (+1,2%), Castilla - La Mancha (+1,1%) y Castilla y León (+0,9%) donde más crecieron, mientras que en el lado contrario se situaron Canarias (+0,4%) Cataluña (+0,5%) y Baleares (+0,5%).

"Los salarios no recuperan el peso perdido"

Desde Comisiones Obreras en la Región atribuyeron el repunte del IPC fundamentalmente al alza de los carburantes, que se encuentran en “máximos históricos”, junto al encarecimiento de la electricidad y la vivienda. El sindicato alertó además de que "los salarios no terminan de recuperar el peso perdido tras el alza de precios y de márgenes desde 2022" y reclamó que los incrementos salariales se sitúen por encima de la inflación. CCOO advirtió asimismo de que la Región "sigue a la cola en las subidas salariales pactadas" y consideró prioritario revertir esta situación.

Por su parte, UGT mostró su preocupación por una escalada de precios que está extendiéndose a bienes y servicios esenciales y aumentando la vulnerabilidad social, especialmente en una comunidad con salarios medios entre los más bajos del país. El sindicato cifró en cerca de 100.000 las personas trabajadoras que están "perdiendo poder adquisitivo de forma drástica" y reclamó desbloquear la negociación colectiva, con un incremento salarial mínimo del 4% y cláusulas de garantía frente a nuevas subidas.

UGT avisó además de que, si no se producen avances "reales y urgentes" en salarios y protección de las rentas más bajas, "la conflictividad laboral en la Región de Murcia aumentará de manera inevitable".