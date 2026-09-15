Este es el estado de los embalses de la Región de Murcia esta semana

Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 602 hectómetros cúbicos, dos menos que la semana anterior, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Los embalses del Segura disponen de 379 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año anterior y de 301 más que la media que suelen almacenar en esta época (301 hectómetros cúbicos).

Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 52,8% de su capacidad total.

Estado del Tajo

Los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, han bajado su nivel esta semana en 19,38 hectómetros cúbicos y almacenan actualmente un total de 1.290,04, lo que supone el 51,23 por ciento de su capacidad --que asciende a 2.518 hectómetros--, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo en la semana del 8 al 14 de septiembre.

El embalse de Entrepeñas ha perdido 9,41 hectómetros, acumulando un total de 492,59 de su máximo de 813; mientras que el de Buendía ha descendido 9,97 y acumula 797,45 de su máximo de 1.705 hectómetros.

Del resto de embalses, todos han descendido sus reservas. Así el de Bolarque cae 0,78 hectómetros cúbicos para situarse en los 27,29 de su capacidad máxima de 31, mientras que Almoguera resta 0,37 hectómetros cúbicos para situarse en los 5,55 de sus 7 de capacidad total.

Alcorlo pierde 3,02 hectómetros, quedándose con 100,54 de su capacidad máxima de 180, y Beleña se contrae 1,39 hectómetros y se sitúa con 25,23 de los 53 de su máxima capacidad.

De su lado, el de El Atance cae 0,12 hectómetros y se queda en 18,04, de los 35 que puede albergar; y el de Pálmaces cae 0,17 hectómetros hasta los 19,6, cuando cuenta con un máximo de 31.

Asimismo, también cae el de La Tajera, que desciende en 0,74 hectómetros y se queda con 35,16 de un total de 59, y el de El Vado que cae en 1,19 hectómetros, hasta los 19,27, de los 56 que suma su capacidad total.

Finalmente, las reservas del embalse de Molino de Chincha, en la provincia de Cuenca, baja 0,2 hectómetros esta semana y almacena 5,45, con una capacidad máxima de 6.

Datos Nacionales

En el conjunto nacional, la reserva hídrica se encuentra al 61,8% con 34.662 hectómetros cúbicos (hm3) según datos del Miteco. Durante la última semana ha perdido 446 hm3, o lo que es lo mismo, el 0,8% de su capacidad total.

Constituye la primera semana en la que una cuenca hidrográfica ha caído a menos del 50% de su capacidad desde el 17 de marzo. En este caso ha sido el Ebro, que esta semana está al 49,8% de su capacidad. La vertiente atlántica está al 64,5% y almacena 27.389 hm3. Por su parte, la mediterránea se encuentra al 53,3% con 7.273 hm3.

En estos últimos días, las precipitaciones han afectado considerablemente a la vertiente Atlántica y en menor medida a la vertiente Mediterránea. En concreto, la máxima se ha producido en Barcelona, donde se han recogido 42,4 litros por metro cuadrado (l/m2).

En concreto, hay cinco cuencas por encima del 70%: Guadalete-Barbate (76,9%); las Cuencas internas del País Vasco (76,2%); las Cuencas internas de Cataluña (75,3%); el Guadiana (73,1%); y el Guadalquivir (71,0%). Además, hay cinco que superan el 60%: Tinto, Odiel y Piedras (69,9%); la Cuenca Mediterránea Andaluza (65,7%); el Cantábrico Occidental (62,2%); el Miño-Sil (62%); y el Cantábrico Oriental (61,6%).

Noticias relacionadas

Por encima del 50% se encuentran el resto: el Duero está al 58,2%; Galicia Costa, al 56,6%; el Júcar, al 52,9%; el Segura, al 52,8%; y el Ebro, al 49,8%. De acuerdo con Transición Ecológica, la reserva de uso consuntivo --es decir, humano-- está al 61,9% con 24.017 hm3. Además, la de uso hidroeléctrico se encuentra al 61,73% con 10.645 hm3.