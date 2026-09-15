Buendía exige evaluar el impacto del recorte del Trasvase antes de elevarlo al Consejo de Ministros

El Gobierno regional reclama al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación más implicación en la defensa de los agricultores de la Región ante el recorte del Trasvase Tajo-Segura, una demanda manifestada por el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, durante la reunión mantenida este martes con el ministro Luis Planas.

“El señor Planas es el ministro de todos los agricultores y le he pedido que defienda a quienes se sienten amenazados por el recorte del Trasvase Tajo-Segura", señaló Buendía y añadió, según recoge una nota de la Consejería de Medio Ambiente, que le ha trasladado que el agua del trasvase genera más de 100.000 empleos en el sector agrícola y que con el agua que llega a la cuenca se riegan más de 132.000 hectáreas que "tienen un impacto en la economía de las provincias de Almería, Alicante y la Región de Murcia que supera los 3.900 millones de euros"

El consejero también exigió que cualquier modificación que afecte a los volúmenes destinados al regadío cuente con un informe previo de evaluación e impacto por parte del Ministerio. Quiere que en este documento se analicen las consecuencias en los costes de "producción, empleo y balanza comercial, antes de ser elevado al Consejo de Ministros".

Considera que las decisiones que se tomen sobre el futuro del Trasvase son "trascendentales para el desarrollo económico y social de la Región de Murcia pero también para muchas otras zonas del país". Es por esto, indica, que solicita la constitución de una mesa de trabajo "donde se sienten todas las partes y que celebre su primera reunión antes del 31 de diciembre".

El consejero recordó al ministro que “la Demarcación del Segura, la única de España con un déficit estructural reconocido, lleva años trabajando para mejorar en eficiencia hídrica y mantiene unos niveles muy altos”.

La Región de Murcia cuenta hoy “con el 87 por ciento del regadío modernizado y localizado, se ha tecnificado el campo con sensores de humedad que permiten no gastar una gota de más y además reutilizamos cerca del 98 por ciento de las aguas urbanas", añadió.

Buendía interpreta estos datos como una muestra de que "prácticamente hemos tocado techo". Destaca que "aun así" se siguen realizando inversiones y mejoras de las instalaciones para "seguir estando a la vanguardia en eficiencia hídrica, posición que hemos alcanzado gracias al trabajo continuado durante tres décadas"

Sanidad vegetal

En materia de sanidad vegetal el consejero transmitió al ministro Planas la "difícil situación que están atravesando los agricultores de la Región de Murcia ante la falta de materias activas con las que combatir las plagas que afectan a sus cultivos".

Desde el Gobierno regional también se demanda más agilidad tanto en la identificación de soluciones eficaces para combatir las plagas como en la autorización excepcional de plaguicidas y el reconocimiento mutuo de productos fitosanitarios autorizados en países de la Unión Europea.

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El consejero también le trasladó la necesidad de que se aplique una reciprocidad "estricta" en las normas fitosanitarias y en los límites máximos de residuos de las importaciones de terceros países. Además, se ha reclamado el refuerzo de los controles en el Puesto de Inspección Fronterizo del Puerto de Cartagena.