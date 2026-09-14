Ya está en vigor: aunque la vivienda sea suya, los propietarios de Murcia no pueden abrir un nuevo piso turístico sin permiso de la comunidad de vecinos

¿Cuántas veces has coincidido en el ascensor con una maleta de ruedas, unas llaves que no conoces o un grupo de turistas que no sabe muy bien a qué piso va? Alquilar una vivienda a turistas en la Región de Murcia ya no es una decisión que dependa solo del propietario y de su licencia turística. Desde este año, hay un tercer actor con voz y voto: la comunidad de vecinos.

Toda vivienda que se anuncie para estancias cortas en plataformas digitales debe contar ya con un número de inscripción en el Registro Único de Arrendamientos, la herramienta con la que el Estado pretende poner coto a los alquileres vacacionales que operan al margen de cualquier control.

Sin ese número, no hay anuncio legal posible, independientemente de lo que diga la normativa turística autonómica. Pero el registro es solo una pieza del cambio. La verdadera novedad, la que más está dando de qué hablar en las juntas de propietarios, es otra.

El voto de los vecinos, la nueva barrera de entrada

Desde el 3 de abril de 2025, la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal obliga a algo que hasta ahora era impensable: para destinar una vivienda al alquiler turístico dentro de un edificio en régimen de propiedad horizontal, el propietario necesita el permiso expreso de la comunidad. Cumplir la normativa turística municipal o autonómica ya no es suficiente por sí solo.

Y conseguir ese permiso no es un trámite sencillo. Hace falta una mayoría reforzada: el voto favorable de tres quintas partes de los propietarios y, a la vez, de tres quintas partes de las cuotas de participación. Dos mayorías que deben cumplirse simultáneamente, lo que en la práctica obliga a un consenso vecinal amplio, no a ganar por goleada en una junta con poca asistencia.

El poder de la comunidad no acaba en el "sí" o el "no". Los vecinos pueden también condicionar o directamente prohibir esta actividad, y aprobar recargos en los gastos comunes para las viviendas turísticas del edificio, con un tope del 20% y sin que puedan aplicarse con carácter retroactivo.

¿Y los pisos turísticos que llevan años funcionando?

Este es el punto que más dudas genera entre quienes ya se dedican al alquiler vacacional. La respuesta es clara: la ley no actúa hacia atrás. Quien ya alquilaba su vivienda de forma legal antes de la entrada en vigor de la reforma puede seguir haciéndolo, siempre dentro de los plazos y condiciones que marque su normativa turística.

El filtro vecinal, por tanto, se activa para los pisos que quieran sumarse ahora a esta actividad, no para cerrar los negocios que ya estaban en marcha.

Por qué ha llegado esta norma

Detrás del cambio legal hay un problema que se repite en buena parte de España y que en Murcia también se deja notar: la escasez de vivienda para alquiler residencial, el encarecimiento de los precios y el malestar vecinal por la rotación constante de huéspedes en los edificios (ruido, uso intensivo de zonas comunes, pérdida de la tranquilidad propia de un bloque de vivienda habitual). La nueva ley intenta equilibrar ese pulso entre la rentabilidad turística de una vivienda y el derecho de los vecinos a decidir sobre su propio edificio.