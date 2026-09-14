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Los viajes del Imserso se podrán reservar en la Región desde este miércoles

Los usuario preferentes serán los primeros que podrán acceder a ellos; el resto de usuarios podrán hacerlo a partir del jueves

Los viajes del Imserso se comercializarán en la Región de Murcia desde este miércoles para los usuarios preferentes

Los viajes del Imserso se comercializarán en la Región de Murcia desde este miércoles para los usuarios preferentes / HOSTECAR - Archivo

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La Opinión

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Los viajes del Programa de Turismo del Imserso para la temporada 2026-2027 comenzarán a comercializarse en la Región de Murcia este miércoles, 16 de septiembre, para las personas usuarias preferentes y este jueves, 17 de septiembre, para las no preferentes, según ha informado el Ministerio de Derechos Sociales.

La nueva temporada contará con un total de 879.213 plazas en el conjunto de España para destinos de costa peninsular, costa insular y viajes de escapada. Los primeros viajes podrán realizarse a partir del 1 de octubre y la comercialización permanecerá abierta durante toda la temporada.

El proceso de venta se desarrollará inicialmente en función de la provincia de residencia de los beneficiarios. Entre el 16 y el 18 de septiembre, las personas acreditadas podrán reservar los viajes correspondientes al cupo asignado a su provincia, mientras que a partir del 19 de septiembre podrán acceder también a las plazas que hayan quedado disponibles en otras provincias.

Del total de plazas ofertadas, el 50,1% corresponde a destinos de costa peninsular, el 25,9% a costa insular y el 23,9% restante a turismo de escapada. Esta última modalidad incluye circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia y viajes a Ceuta, Melilla y destinos europeos.

La temporada mantendrá además la tarifa plana de 50 euros para pensionistas con menores recursos, con independencia del destino. Para esta modalidad se han reservado 7.447 plazas destinadas a personas que reciben una prestación igual o inferior a la cuantía de las pensiones no contributivas de incapacidad o jubilación.

Esta tarifa se introdujo en la pasada temporada y permitió viajar a 5.221 personas, frente a las 523 plazas utilizadas en la temporada anterior con el descuento del 50% sobre el precio del viaje.

Asimismo, el programa mantiene la posibilidad de viajar con animales de compañía en los destinos de costa peninsular y costa insular. Durante la temporada 2025-2026, esta opción fue utilizada por 1.066 personas.

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Las reservas podrán realizarse a través de las páginas web de Turismo Social y Mundicolor, según el tipo de destino, utilizando el DNI y la clave de acreditación, así como en las agencias de viajes autorizadas, donde será necesario presentar únicamente el DNI.

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