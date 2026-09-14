La UMU lidera un proyecto europeo de 1,5 millones para estudiar los hongos que causan una infección mortal

La investigadora Maribel Navarro se reincorporará a la Universidad de Murcia (UMU) para liderar el proyecto científico 'SynCity', respaldado con una financiación de 1,5 millones de euros a lo largo de cinco años por el European Research Council (ERC) en el marco de su prestigiosa convocatoria Starting Grant.

La iniciativa tiene como objetivo fundamental desentrañar la organización interna de los hongos del grupo Mucorales, agentes responsables de la mucormicosis, una grave infección de rápida evolución que afecta prioritariamente a pacientes inmunodeprimidos, según la institución docente.

El proyecto ha sido seleccionado entre las 421 propuestas financiadas este año por el ERC y destacado como uno de los tres ejemplos globales para la presentación de la convocatoria a través del documento divulgativo Inside the fungal city: fighting a deadly infection.

La investigación se centra en la particularidad celular de estos patógenos, cuyas células albergan cientos de núcleos en un mismo citoplasma. 'SynCity' parte de la hipótesis de que dichos núcleos se organizan en "distritos" o territorios con funciones diferenciadas para potenciar el crecimiento del hongo, la invasión de vasos sanguíneos (angioinvasión) y la resistencia a las terapias antifúngicas.

Para comprobar este comportamiento, el equipo multidisciplinar encabezado por Navarro combinará metodologías de vanguardia como la secuenciación de núcleos individuales, la transcriptómica, la genómica espacial y la microscopía avanzada.

Asimismo, empleará modelos de infección basados en organoides humanos de vasos sanguíneos para evaluar el proceso de diseminación tisular.

Los descubrimientos derivados del proyecto podrían tener además un alcance transversal, aportando claves para comprender la dinámica de otras células multinucleadas presentes en patógenos agrícolas y en ciertos tipos de cáncer.

Doctora en Biología Molecular y Biotecnología por la UMU, Navarro completó su etapa postdoctoral en la Universidad de Duke (EEUU) antes de incorporarse como docente a la Universidad Miguel Hernández.

Noticias relacionadas

Su regreso a la institución murciana se formalizará en enero de 2027 como investigadora Ramón y Cajal en el Departamento de Genética y Microbiología, previa al inicio del proyecto 'SynCity' previsto para junio de ese mismo año.