Los pediatras esperan una ‘explosión’ de infecciones por la vuelta al cole en la Región

Con la vuelta al cole, las aulas se convierten estos días en territorio de virus. Las vacaciones han tocado a su fin y con el regreso a las rutinas y las clases, los alumnos vuelven a pasar muchas horas al día en lugares cerrados que favorecen una mayor transmisión, lo que mantiene en alerta a los pediatras murcianos, quienes esperan un importante incremento de consultas en las próximas semanas.

«Aún es pronto, pero esperamos que en dos o tres semanas haya una explosión de visitas», afirma el doctor Joaquín Susmozas, jefe de Urgencias Pediátricas del Hospital Santa Lucía de Cartagena, quien explica que ese es el tiempo que se estima para la incubación.

El inicio del curso 2026-2027 abre la puerta a contagios frecuentes, entre los que se encuentran las típicas diarreas, pero también las infecciones respiratorias toman protagonismo con catarros o gripes, bronquiolitis o la habitual enfermedad de mano-pie-boca, toda una conocida en las escuelas infantiles y en las etapas más tempranas de la educación de los menores.

En estas edades los niños comparten juguetes y se intercambian chupetes, pese a la vigilancia de los maestros, lo que da pie a que las clases sean un terreno abonado para la libre circulación de virus y bacterias.

Todos ellos son patógenos que forman parte del hábitat de los niños y el regreso a la convivencia en grupos hace que el riesgo de contagios aumente debido, precisamente, a ese contacto estrecho en espacios interiores.

En la Región de Murcia se han incorporado esta semana a clase más de 40.500 alumnos de educación Infantil (3-5 años), a los que se unen otros cerca de 100.000 alumnos de Primaria y los más de 9.000 de las plazas de 0-3 años, y es precisamente esta avalancha que ha tomado los colegios la que mantiene en alerta a los profesionales sanitarios, quienes reconocen que el final del verano e inicio del otoño suele ser una etapa complicada.

«Es en estas próximas semanas cuando se da una comunión entre virus y bacterias, lo que hace que se llegue a producir una pequeña epidemia en cada clase», sostiene Susmozas.

Aunque la mayoría de estas enfermedades no son graves, sí son motivo de desvelo para los padres y de alguna visita a Urgencias a altas horas de la noche.

Gonzalo Sanz, pediatra en el centro de salud de Santa María de Gracia de Murcia, explica que lo más habitual con el inicio del curso son los casos que llegan a consulta de virus respiratorios, así como los digestivos y gastroenteritis, «aunque seguimos arrastrando algunas otitis de los baños en verano en piscinas y playas».

El especialista apunta que en estos días los padres están más pendientes de la vuelta al cole y la compra de libros y material que de cualquier otra cosa, «pero en cuanto los niños pasen unos días encerrados en las clases comenzará la explosión de virus».

La mayoría de las consultas estarán protagonizadas por los virus respiratorios, que ya han comenzado a tomar protagonismo en las últimas semanas. En la última semana, el Servicio de Epidemiología ha contabilizado más de 4.300 casos de infecciones respiratorias, con un aumento del 28,3% en los contagios por coronavirus respecto a la semana anterior, un incremento del 27,3% en los de gripe y una caída del 2% en las bronquiolitis.

Ante esta realidad, los profesionales indican que el objetivo no es convertir colegios y hogares en espacios estériles ni generar alarma ante los habituales mocos y catarros de los primeros meses de curso, sino recuperar medidas sencillas que permitan reducir las posibilidades de transmisión y entre las que se encuentra la ventilación de estos espacios y el lavado frecuente de manos.

La enfermera y vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina de Urgencia y Emergencias (Semes), Carmen Casal, recuerda que «desde casa también podemos ayudar a reducir estas infecciones enseñando a los niños a lavarse las manos después de sonarse o toser, a utilizar pañuelos de un solo uso y a evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sucias». También es importante recordarles que no compartan objetos que hayan estado en contacto con la boca, como vasos o cubiertos.

Aumento del 71%

Semes estima que entre los meses de septiembre y diciembre, las visitas a Urgencias por infecciones virales y respiratorias pueden llegar a aumentar más de un 71% con respecto a los cuatro meses anteriores. El motivo está, en buena medida, en la vuelta a los contactos estrechos y prolongados entre los más pequeños, lo que favorece la circulación simultánea de distintos virus que provocan desde un simple catarro, a episodios de gastroenteristis.

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Por ello, los pediatras insisten en la importancia de la prevención y la protección mediante las vacunas, que resultan fundamentales frente a enfermedades como la varicela, la gripe, el sarampión o la tosferina. Gonzalo Sanz recuerda que en la Región de Murcia se ha ampliado este año la vacunación contra la gripe hasta los 11 años, por lo que anima a los padres a no dejar de proteger a sus hijos.