Salud
Los pediatras esperan una ‘explosión’ de infecciones por la vuelta al cole en la Región
El contacto en grupos y espacios cerrados hará que en algo más de dos semanas se disparen los catarros, gripes, gastroenteritis y el mano-pie-boca
Con la vuelta al cole, las aulas se convierten estos días en territorio de virus. Las vacaciones han tocado a su fin y con el regreso a las rutinas y las clases, los alumnos vuelven a pasar muchas horas al día en lugares cerrados que favorecen una mayor transmisión, lo que mantiene en alerta a los pediatras murcianos, quienes esperan un importante incremento de consultas en las próximas semanas.
«Aún es pronto, pero esperamos que en dos o tres semanas haya una explosión de visitas», afirma el doctor Joaquín Susmozas, jefe de Urgencias Pediátricas del Hospital Santa Lucía de Cartagena, quien explica que ese es el tiempo que se estima para la incubación.
El inicio del curso 2026-2027 abre la puerta a contagios frecuentes, entre los que se encuentran las típicas diarreas, pero también las infecciones respiratorias toman protagonismo con catarros o gripes, bronquiolitis o la habitual enfermedad de mano-pie-boca, toda una conocida en las escuelas infantiles y en las etapas más tempranas de la educación de los menores.
En estas edades los niños comparten juguetes y se intercambian chupetes, pese a la vigilancia de los maestros, lo que da pie a que las clases sean un terreno abonado para la libre circulación de virus y bacterias.
Todos ellos son patógenos que forman parte del hábitat de los niños y el regreso a la convivencia en grupos hace que el riesgo de contagios aumente debido, precisamente, a ese contacto estrecho en espacios interiores.
En la Región de Murcia se han incorporado esta semana a clase más de 40.500 alumnos de educación Infantil (3-5 años), a los que se unen otros cerca de 100.000 alumnos de Primaria y los más de 9.000 de las plazas de 0-3 años, y es precisamente esta avalancha que ha tomado los colegios la que mantiene en alerta a los profesionales sanitarios, quienes reconocen que el final del verano e inicio del otoño suele ser una etapa complicada.
«Es en estas próximas semanas cuando se da una comunión entre virus y bacterias, lo que hace que se llegue a producir una pequeña epidemia en cada clase», sostiene Susmozas.
Aunque la mayoría de estas enfermedades no son graves, sí son motivo de desvelo para los padres y de alguna visita a Urgencias a altas horas de la noche.
Gonzalo Sanz, pediatra en el centro de salud de Santa María de Gracia de Murcia, explica que lo más habitual con el inicio del curso son los casos que llegan a consulta de virus respiratorios, así como los digestivos y gastroenteritis, «aunque seguimos arrastrando algunas otitis de los baños en verano en piscinas y playas».
El especialista apunta que en estos días los padres están más pendientes de la vuelta al cole y la compra de libros y material que de cualquier otra cosa, «pero en cuanto los niños pasen unos días encerrados en las clases comenzará la explosión de virus».
La mayoría de las consultas estarán protagonizadas por los virus respiratorios, que ya han comenzado a tomar protagonismo en las últimas semanas. En la última semana, el Servicio de Epidemiología ha contabilizado más de 4.300 casos de infecciones respiratorias, con un aumento del 28,3% en los contagios por coronavirus respecto a la semana anterior, un incremento del 27,3% en los de gripe y una caída del 2% en las bronquiolitis.
Ante esta realidad, los profesionales indican que el objetivo no es convertir colegios y hogares en espacios estériles ni generar alarma ante los habituales mocos y catarros de los primeros meses de curso, sino recuperar medidas sencillas que permitan reducir las posibilidades de transmisión y entre las que se encuentra la ventilación de estos espacios y el lavado frecuente de manos.
La enfermera y vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina de Urgencia y Emergencias (Semes), Carmen Casal, recuerda que «desde casa también podemos ayudar a reducir estas infecciones enseñando a los niños a lavarse las manos después de sonarse o toser, a utilizar pañuelos de un solo uso y a evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sucias». También es importante recordarles que no compartan objetos que hayan estado en contacto con la boca, como vasos o cubiertos.
Aumento del 71%
Semes estima que entre los meses de septiembre y diciembre, las visitas a Urgencias por infecciones virales y respiratorias pueden llegar a aumentar más de un 71% con respecto a los cuatro meses anteriores. El motivo está, en buena medida, en la vuelta a los contactos estrechos y prolongados entre los más pequeños, lo que favorece la circulación simultánea de distintos virus que provocan desde un simple catarro, a episodios de gastroenteristis.
Por ello, los pediatras insisten en la importancia de la prevención y la protección mediante las vacunas, que resultan fundamentales frente a enfermedades como la varicela, la gripe, el sarampión o la tosferina. Gonzalo Sanz recuerda que en la Región de Murcia se ha ampliado este año la vacunación contra la gripe hasta los 11 años, por lo que anima a los padres a no dejar de proteger a sus hijos.
Enfermedades más comunes entre niños
Virus respiratorio sincitial (VRS)
El virus respiratorio sincitial es especialmente importante en lactantes. Es una de las principales causas de bronquiolitis y neumonía en bebés y suele circular más en otoño e invierno. Casi todos los niños contraen esta infección antes de cumplir los dos años.
Gripe
Suele provocar fiebre de aparición rápida, tos, malestar, dolores musculares y cefalea. En niños pequeños también pueden aparecer síntomas digestivos y fiebre elevada. La vacunación en niños se extiende esta próxima campaña hasta los 11 años.
Rinovirus
Ataca principalmente el sistema respiratorio superior (nariz y garganta).Existen más de 100 tipos diferentes de este virus, lo que explica por qué una persona se puede enfermar de un resfriado varias veces. Además, es una de las causas más frecuentes del resfriado común, con mucosidad, estornudos, congestión y tos.
Coronavirus
Generalmente provoca cuadros leves en la infancia, aunque puede producir fiebre, tos, dolor de garganta, congestión y, con menor frecuencia, enfermedad respiratoria más grave. Se propaga principalmente de persona a persona a través de gotitas respiratorias expulsadas al toser, estornudar, hablar o respirar. Las campañas de inmunización y sus actualizaciones periódicas reducen de forma significativa el riesgo de enfermedad grave y complicaciones.
Gastroenteritis
La gastroenteritis es la inflamación del intestino que causa diarrea, vómitos, dolor de barriga y fiebre, y su mayor peligro es la deshidratación. Para su tratamiento se recomienda hidratación constante ofreciendo líquidos poco a poco y sin forzar, sueros de rehidratación oral de farmacia para recuperar el agua y las sales minerales. Evita las bebidas isotónicas, zumos y refrescos.
Impétigo
El impétigo es una infección bacteriana superficial de la piel muy contagiosa, causada por bacterias como Staphylococcus aureus o Streptococcus. Los niños contagiados suelen presentar síntomas como llagas rojas o pequeñas ampollas que se rompen con facilidad, costras características de color amarillento o miel (costras melicéricas) alrededor de la nariz y la boca, o en otras partes del cuerpo, así como picazón y molestia leve en la zona afectada.
Conjuntivitis
La conjuntivitis en niños es la inflamación de la membrana del ojo que se alivia limpiando con suero fisiológico y requiere consultar al médico para recibir el tratamiento correcto. La conjuntivitis puede ser bacteriana: causa legañas amarillas o verdosas y suele empezar en un solo ojo; vírica: provoca ojos muy llorosos y se contagia con facilidad; o alérgica: produce picor intenso en ambos ojos sin apenas secreciones. Los antibióticos en gotas o pomada solo funcionan si la causa es una bacteria.
Mano-pie-boca
La enfermedad de mano, pie y boca es una infección viral leve y muy común que afecta sobre todo a niños pequeños. Se propaga fácilmente mediante la saliva, las secreciones nasales, el líquido de las ampollas o las heces. Entre los síntomas destaca la fiebre y malestar, las llagas en la boca en forma de pequeñas ampollas dolorosas en la lengua, las encías y el interior de las mejillas, y erupciones en la piel.
- Los contribuyentes murcianos aguardan una cascada de millones en devoluciones tras el récord de declaraciones de la Renta en la Región
- Un hombre se quema a lo bonzo frente al juzgado de Cartagena
- Investigan la muerte de una mujer que se precipitó a un patio de luces en un edificio de Primo de Rivera en Murcia
- En directo: Rayo Majadahonda-FC Cartagena
- Mucho más que el Gran Desfile: esta es la programación de actividades para la Feria este sábado
- El vídeo de Ruth Empoderada que ha puesto en el foco a un bar de Murcia: 'Se hicieron pasar por los dueños
- El UCAM llega a un acuerdo con DeJulius
- El temporal hace estragos en el Jardín de Floridablanca de Murcia