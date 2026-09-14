Juan Cascales, presidente de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla: "Necesitamos 40 hm3 más para garantizar el suministro en 2039"

La estabilidad del consumo, el peso creciente de la desalación y la necesidad de reforzar las garantías ante futuras sequías marcan la conversación con Juan Cascales, presidente de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. El organismo cerrará el año hidrológico con recursos similares al ejercicio anterior, mientras prepara nuevas infraestructuras y mantiene el trasvase Tajo-Segura como fuente esencial.

¿Qué lectura hace del año hidrológico que está a punto de terminar y de la evolución del consumo?

Con los datos de agosto, el volumen de recursos consumidos desde octubre de 2025 era ligeramente superior al del mismo periodo del año anterior: unos 210 hectómetros cúbicos frente a 209. Las previsiones para el cierre del año hidrológico, en septiembre, apuntan a que esa diferencia mínima se va a igualar. La expectativa es terminar con unos 230 hectómetros cúbicos, frente a los 229,7 del año hidrológico 2024-2025. La lectura es claramente positiva. Veníamos de varios años con incrementos sustanciales, en torno al 5% anual, después del estancamiento provocado por la covid. Esta estabilización es una muy buena noticia porque hablamos de un recurso limitado y garantizar la sostenibilidad resulta imprescindible.

¿Cómo queda el reparto de recursos entre el río Taibilla, el trasvase Tajo-Segura y la desalación?

Tradicionalmente hablamos de una distribución aproximada del 20% de recursos del río Taibilla, un 40% del trasvase Tajo-Segura y otro 40% de desalación. Dentro de ese último porcentaje, alrededor de un 30% corresponde a agua de las desaladoras de la Mancomunidad y un 10% a las de Acuamed. Este año ha sido algo singular por las importantes precipitaciones registradas en la cabecera del río Taibilla. Por ese motivo, la previsión es que este recurso alcance aproximadamente el 23,5%. El trasvase Tajo-Segura supondrá alrededor del 41% y la desalación bajará este ejercicio hasta el 35,5%. En líneas generales, sin embargo, seguimos en la horquilla del 20-40-40.

¿Ese modelo permite afrontar mejor los periodos prolongados de sequía?

El sistema tiene dos grandes fortalezas. Una es la diversificación de las fuentes, que permite disponer, según la zona, de recursos alternativos. La otra es la robustez y versatilidad de un sistema hidráulico desarrollado y adaptado durante 80 años. Esa combinación proporciona resiliencia. En los últimos años, territorios con precipitaciones más importantes, como Cataluña o Málaga, han tenido que establecer restricciones por escasez, mientras que en el ámbito de la Mancomunidad no ha sido necesario establecer estas medidas. La desalación aporta además una seguridad muy elevada porque permite disponer de agua del mar sin depender directamente de la variabilidad climatológica.

Cascales apunta a una nueva desaladora de hasta 70 hectómetros en Mazarrón

Se habla de nuevas desaladoras y de recortes en el Tajo-Segura... ¿La evolución del sistema apunta a una mayor dependencia de la desalación frente al Trasvase?

Nosotros no tenemos expectativas de una disminución de las aportaciones del Trasvase hacia la Mancomunidad. Es cierto que las normas de explotación que se pretenden modificar podrían tener alguna influencia indirecta -cuando se llegue al nivel 4 por ejemplo-, pero no existe previsión por parte del Ministerio de reducir las dotaciones que actualmente tiene establecidas la Mancomunidad. En nuestro caso existe una prevalencia del abastecimiento frente a otros usos. El Ministerio no nos ha comunicado una revisión de las dotaciones. Todos nuestros estudios y previsiones cuentan con la dotación actual, sin contemplar una disminución.

¿Qué papel juega entonces la desalación en las necesidades futuras?

El análisis de las demandas de los 80 municipios abastecidos por la Mancomunidad determinó que, de cara a 2039, será necesario ampliar los recursos disponibles en al menos 40 hectómetros cúbicos para garantizar adecuadamente la evolución prevista de la demanda. Si tenemos en cuenta que la aportación del río Taibilla depende de un recurso natural y que la del Trasvase está fijada en un máximo de 90 hectómetros cúbicos, ese crecimiento adicional tendrá que proceder del incremento de la producción de agua desalada.

¿En qué situación se encuentra la ampliación de la desaladora de San Pedro del Pinatar?

Una de las conclusiones del plan de actuaciones para la garantía estratégica del suministro es la necesidad de ampliar la capacidad de producción de San Pedro del Pinatar. La ampliación permitirá pasar de 48 a unos 60 hectómetros cúbicos. La actuación ya está comenzando a desarrollarse. La licitación para redactar el proyecto esperamos aprobarla en las próximas semanas. Si no llega al comité ejecutivo previsto para finales de septiembre, se llevará al siguiente, que se celebrará a finales de octubre o principios de noviembre. Ya se han dado instrucciones a los técnicos para preparar los pliegos.

¿Y qué ocurre con la nueva desaladora prevista en el entorno de la bahía de Mazarrón?

Se ha planteado la construcción de una nueva desaladora con una capacidad de producción de entre 35 y 70 hectómetros cúbicos. Todavía se están valorando dos alternativas. Una contempla una planta de mayor capacidad en la bahía de Mazarrón, conectada para aportar recursos al Valle del Guadalentín, Cartagena y parte del Campo de Cartagena, con la posibilidad de llevar también caudales hacia Murcia. La otra opción pasa por una desaladora más pequeña en Mazarrón para atender principalmente el Valle del Guadalentín y Cartagena, mientras que el aporte adicional hacia Murcia se conseguiría ampliando San Pedro del Pinatar con el sistema de transporte hacia Murcia, ya en marcha. A priori, nuestra apuesta es por una desaladora de mayor capacidad en Mazarrón, porque supone una mayor diversificación y permitiría aportar agua directamente a esas zonas y a la ciudad de Murcia. Las alternativas se someterán a consideración del Ministerio y a información pública antes de decidir la solución definitiva.

La redacción del proyecto para ampliar la desaladora de San Pedro se licitará en semanas

¿Las desaladoras de la Mancomunidad pueden aportar, aunque sea puntual, agua al regadío?

No. Nuestro ámbito es exclusivamente el abastecimiento de agua potable. Acuamed sí realiza aportaciones tanto para regadío como para abastecimiento, pero la Mancomunidad se encarga del abastecimiento de agua potable.

En un escenario de futuras sequías, ¿qué importancia tendrá mantener todas estas fuentes disponibles?

Ningún sistema puede considerarse invulnerable porque siempre existe una dependencia respecto de otras zonas, como la cabecera del Taibilla o la cabecera del Tajo en el caso del Trasvase. Sin embargo, disponer de fuentes diversificadas y de alternativas en distintas zonas ofrece más herramientas para afrontar situaciones adversas.

Muchas de las conducciones y ramales del sistema tienen ya varias décadas...

Cualquier infraestructura requiere tareas permanentes de mantenimiento y conservación para preservar su operatividad y funcionalidad, pero llega un momento en que las reparaciones puntuales dejan de ser suficientes. Lo que procede entonces es una renovación integral que permita garantizar el abastecimiento durante unas cuantas décadas más, con materiales más resistentes y mejores tecnologías. Para ordenar esas necesidades contamos con el Plan Director de Infraestructuras, un documento que se actualiza periódicamente y que permite programar las actuaciones necesarias para mantener el sistema hidráulico en las mejores condiciones.

La Mancomunidad aprobó en mayo el Plan Estratégico 2026-2030...

El plan constituye la hoja de ruta para los próximos años y contempla 32 actuaciones agrupadas en seis grandes ejes. El objetivo general es avanzar hacia una mayor profesionalización de la gestión, mejorar la eficiencia y optimizar el servicio. Entre las líneas previstas están la modernización institucional y la reforma del marco de gobernanza, el fortalecimiento del posicionamiento institucional, la transformación digital, la optimización de la gestión del sistema hidráulico y la mejora del control de la gestión económica y financiera. Hablamos de un organismo con unos presupuestos en torno a los 200 millones de euros, por lo que esta última cuestión resulta especialmente determinante.

Han recuperado en los últimos años un ritmo inversor muy fuerte, ¿no?

Te daré un dato: entre 2016 y 2020 se ejecutaron obras por menos de 30 millones de euros en cinco años, mientras que en los últimos tres ejercicios hemos alcanzado unos 35 millones anuales con fondos propios. En 2026, si añadimos las actuaciones financiadas con fondos europeos, la previsión ronda los 66 millones.Esta mejoría es consecuencia de un trabajo de optimización de la planificación de inversiones, de sistemas de control de la ejecución más intensivos y de unas dinámicas de trabajo más profesionalizadas y coordinadas entre los distintos departamentos.

La dana Alice, la prueba más dura para la Mancomunidad

La dana Alice puso a prueba como nunca la capacidad de respuesta de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla desde que Juan Cascales asumió su presidencia en enero de 2024. La magnitud del episodio, inédita para la infraestructura, obligó a mantener durante tres semanas un dispositivo permanente para recuperar la seguridad del suministro.

Cascales reconoce que fueron jornadas especialmente complejas, marcadas por una pregunta para la que inicialmente no existía respuesta: cuándo volvería a haber agua potable. La riada afectó a unos 20 kilómetros de canal y llegó a comprometer el abastecimiento de hasta 100.000 habitantes de San Pedro del Pinatar, San Javier, Torre Pacheco, Los Alcázares y algunas pedanías de Murcia.

La exigencia sanitaria, además, no podía relajarse pese a la emergencia. «No puedes empezar a suministrar» hasta garantizar los mismos estándares de calidad y seguridad que en circunstancias normales, señala el presidente de la Mancomunidad.

La dimensión de la emergencia obligó a la Mancomunidad a trabajar a un ritmo extraordinario. Durante aquellas tres semanas se establecieron turnos continuados de 24 horas, con jornadas en las que llegaron a participar cientos de personas para reparar los daños y recuperar las condiciones necesarias para garantizar el abastecimiento.

La experiencia también llevó a plantear una solución definitiva para evitar que una situación similar vuelva a comprometer la infraestructura. La obra, presupuestada en 1,5 millones de euros, se encuentra actualmente en fase de licitación y contempla la construcción de una nueva almenara en los terrenos del depósito de Lo Romero, en San Pedro del Pinatar.

La nueva instalación permitirá dejar fuera de servicio de forma permanente la estructura afectada por la riada. El blindaje aplicado inicialmente a la antigua almenara ha permitido eliminar el riesgo, aunque obligó a renunciar a algunas de sus funcionalidades. La nueva infraestructura recuperará esas capacidades con mayores garantías.

Un total de 16 ofertas se han presentado al proyecto, cuyo plazo de ejecución será de 12 meses. Según Cascales, la previsión pasa por que las obras puedan iniciarse antes de que termine este año.