La Comunidad estrena un barco para reforzar la vigilancia del Mar Menor

El Mar Menor contará con un nuevo recurso para reforzar la vigilancia de sus aguas y de los espacios naturales protegidos del litoral. La Comunidad ha destinado 212.960 euros a una embarcación cuyo principal objetivo es facilitar las inspecciones ambientales, el seguimiento de especies y la detección de actividades que puedan perjudicar a los ecosistemas marinos.

La nueva embarcación ya se encuentra amarrada en el Club de Regatas Mar Menor de Los Urrutias y quedará a disposición de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática. Su incorporación permitirá ampliar los medios disponibles para las actuaciones de vigilancia tanto en el Mar Menor como en otros enclaves marinos de la Región integrados en la Red Natura 2000.

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, señaló que la adquisición supone disponer de un medio específicamente preparado para las necesidades de vigilancia ambiental. A su juicio, el nuevo recurso permitirá mejorar la respuesta ante posibles incidencias y facilitar los trabajos necesarios para conocer y conservar los ecosistemas marinos.

Un casco de 7,15 metros preparado para patrullar las aguas costeras protegidas

Las labores a bordo estarán vinculadas especialmente a los agentes medioambientales y a los agentes rurales especializados en pesca. Entre sus cometidos figurará la supervisión de actividades que puedan afectar a especies y hábitats protegidos, con especial atención a prácticas como el fondeo en áreas restringidas o sobre praderas de fanerógamas marinas.

La estructura emplea materiales duraderos y reciclables y motores que cumplen la normativa sobre emisiones . | CARM

El equipamiento también permitirá intervenir en actuaciones relacionadas con artes de pesca utilizadas en lugares no autorizados. Un sistema halador (mecanismo para arrastrar o remolcar) facilitará la retirada y recogida de estos elementos cuando sea necesario, ampliando las posibilidades operativas de los agentes durante las inspecciones.

La embarcación también estará destinada al seguimiento de especies y a tareas de investigación y apoyo técnico en el medio marino. El consejero Vázquez destacó que la conservación requiere disponer de información obtenida directamente sobre el terreno y defendió una combinación de vigilancia, prevención y seguimiento para mejorar la gestión de los espacios protegidos.

7 metros de eslora

Las características técnicas de la embarcación están orientadas a su utilización en aguas costeras. El casco alcanza 7,15 metros de eslora, 2,97 metros de manga y un calado máximo de 0,78 metros, unas dimensiones que facilitan su utilización en operaciones de servicio público y de vigilancia ambiental.

La estructura, según detallan fuentes autonómicas, está fabricada con poliéster reforzado con fibra de vidrio y Kevlar, e incorpora refuerzos, cubierta antideslizante e iluminación LED de trabajo con cobertura de 360 grados.

175 caballos y más de 25 nudos para responder con rapidez durante las inspecciones en el mar

El sistema de propulsión corresponde a un motor fueraborda de cuatro tiempos y 175 caballos, con capacidad para superar los 25 nudos y mantener una velocidad de crucero de al menos 15 nudos.

Entre los equipos embarcados figuran sistemas GPS y GNSS, ecosonda CHIRP y receptor AIS, además de radio VHF fija y portátil homologado. Los dispositivos reglamentarios de seguridad, navegación, comunicación y salvamento completan la dotación.

La adquisición, financiada con fondos europeos NextGenerationEU, incorpora además criterios ambientales en la propia construcción y funcionamiento. Los materiales utilizados son duraderos y reciclables, el motor cumple las exigencias europeas de emisiones y las pinturas antiincrustantes no contienen biocidas, con el objetivo de limitar posibles impactos sobre la biodiversidad marina.

Con esta actuación, desde el Gobierno regional aseguran que se continúa reforzando los medios materiales dedicados a la conservación del Mar Menor y del patrimonio natural marino.