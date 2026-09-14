Más de cien plazas de profesores de Secundaria sin adjudicar en la Región de Murcia

El sindicato Sterm ha denunciado que el primer acto de adjudicación para personal interino de Secundaria y otros cuerpos del curso 2026-2027 ha dejado más de un centenar de vacantes docentes sin cubrir, según el análisis realizado a partir de los listados de plazas y del listado definitivo de adjudicatarios.

La organización sindical precisa que se trata de una cifra aproximada, ya que el procedimiento incluye destinos, plazas y adjudicaciones que pueden sufrir modificaciones en los sucesivos actos. No obstante, alerta de que son numerosas las especialidades en las que no ha podido localizar como adjudicadas parte de las vacantes ofertadas.

Entre las más afectadas se encuentra Tecnología / Inglés, con alrededor de 20 plazas sin adjudicar; Educación Física / Inglés, con unas 15; Dibujo / Inglés y Sistemas y Aplicaciones Informáticas, con alrededor de 13 cada una; y Música / Inglés, con unas 11.

A ellas se suman unas diez plazas de Instalaciones Electrotécnicas, ocho de Informática, cuatro de Asesoría y Procesos de Imagen Personal y tres de Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos.

Sterm también apunta a vacantes en especialidades como Física y Química / Inglés, Latín, Sistemas Electrotécnicos y Automáticos o Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble, además de diferentes especialidades de las Escuelas Oficiales de Idiomas, Música y Artes Escénicas.

El sindicato pone el foco en las plazas bilingües

El sindicato considera que la situación se está viendo agravada por la gestión del programa bilingüe y, en particular, por los requisitos de acreditación lingüística establecidos para este curso.

Según Sterm, la exigencia de contar con una acreditación de nivel C1 en el idioma correspondiente, sin disponer previamente de una bolsa suficiente de profesorado acreditado, está reduciendo el número de docentes que pueden optar a determinados puestos.

La organización denuncia además que "cientos de profesores habrían sido avisados entre julio y septiembre de que el título que habían presentado para obtener el reconocimiento del nivel C1 no era válido". El sindicato atribuye esta situación a un problema relacionado con una certificadora contratada años atrás por la propia Consejería de Educación.

Sterm cuestiona también la gestión de aquellas vacantes bilingües que no encuentran profesorado acreditado. Según sostiene, "estas plazas no se estarían transformando con suficiente agilidad en puestos no bilingües, pese a lo establecido en la Orden de Recursos Humanos".

Esta situación, añade el sindicato, estaría retrasando la adjudicación de determinados puestos y "puede provocar que algunos centros educativos comiencen el curso sin todo el profesorado necesario".

Por su parte, desde la Consejería de Educación asegura que la existencia de plazas sin adjudicar es "una realidad que afecta no solo la Región de Murcia, sino el conjunto del país" y en el caso regional se acentúa por la escasez de profesorado de formación profesional.

"Tenemos dos especialidades en las que existe una mayor cobertura de necesidad de puestos, que son las vinculadas al área de informática y también de instalaciones eléctricas", indica el consejero, Víctor Marín, que añade que su departamente "tiene un procedimiento abierto extraordinario para captar profesionales que procedan de ese sector privado". No obstante, señala que ese procedimiento no se puede activar hasta que estas vacantes se hayan ofertado tres veces, tal y como marca la normativa en los actos de adjudicación para el personal interino.

"La previsión es que en los próximos actos de adjudicación y, si no, a través del procedimiento extraordinario, estos profesionales se puedan incorporar, como ha venido ocurriendo en la Región en los últimos años", sostiene el consejero.

En cuanto a la exigencia de contar con una acreditación de nivel C1, Marín subraya que un docente habilitado con ese nivel puede optar a esa plaza o a otra que no requiera ese requisito lingüístico y admite que "estamos analizando como están compuestas las listas de interinos para tomar decisiones de cara a los próximos actos de adjudicación".

Educación abre listas para 38 especialidades

La propia Consejería de Educación ha anunciado, además, la apertura de listas de interinidad para 38 especialidades con necesidades urgentes de cobertura.

Entre ellas figuran Sistemas y Aplicaciones Informáticas, Instalaciones Electrotécnicas, Sistemas Electrotécnicos y Automáticos, Informática, Latín, Griego, Italiano o Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble.

La convocatoria incluye también numerosas especialidades vinculadas a la enseñanza bilingüe, como Matemáticas / Inglés, Física y Química / Inglés, Dibujo / Inglés, Música / Inglés, Educación Física / Inglés y Tecnología / Inglés, además de otras plazas con perfil lingüístico en francés y alemán.

Ante esta situación, STERM reclama a la Consejería de Educación que cubra de manera inmediata las vacantes pendientes y revise la gestión de la acreditación lingüística del profesorado para evitar que la falta de docentes afecte al inicio del curso.