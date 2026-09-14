La Asamblea pedirá la comparecencia de Lucas por las llegadas de migrantes a las costas de la Región

La Comisión de Asuntos Generales e Institucionales, de la Unión Europea y Derechos Humanos de la Asamblea Regional ha aprobado solicitar la comparecencia del delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, para informar sobre la situación y los medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las actuaciones previstas para reforzar sus recursos y la situación que se vive en las costas murcianas ante la falta de medios de la Guardia Civil para luchar contra el narcotráfico y el tráfico de seres humanos.

Las tres solicitudes de comparecencia, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, han sido aprobadas conjuntamente por siete votos a favor y cuatro en contra.

El portavoz parlamentario del PP, Joaquín Segado, ha defendido la necesidad de que Lucas acuda a la Asamblea y ha señalado que las tres peticiones se han presentado en distintos momentos, la última de ellas hace una semana ante la situación registrada en las costas de la Región.

Segado ha reconocido que el delegado del Gobierno "no tiene ninguna obligación" de comparecer en el Parlamento autonómico, pero ha pedido que acepte la invitación para explicar "qué está haciendo", qué actuaciones tiene previsto llevar a cabo, cuáles son las cifras y qué está sucediendo.

"Si el señor delegado está diciendo públicamente que la situación está controlada, no entiendo por qué hay algún miedo a comparecer aquí y a dar la cara", ha señalado Segado.

En su segunda intervención, el portavoz 'popular' ha asegurado que, según documentos publicados por el Gobierno de España, la Región de Murcia es actualmente "la comunidad autónoma de la península con mayor inmigración" por vía marítima y ha afirmado que en lo que va de 2026 se han producido "más de 110 desembarcos" y han llegado "casi 2.500" inmigrantes de forma irregular a las costas murcianas.

Segado ha mencionado también el rescate por Salvamento Marítimo de una embarcación en la que, según ha indicado, se confirmaron tres fallecimientos y ha criticado la política informativa de la Delegación del Gobierno sobre las llegadas a las costas.

En este sentido, ha acusado a la Delegación de no informar de todos los desembarcos y ha sostenido que en algunos casos se ha producido una reacción pública después de que ciudadanos difundieran imágenes a través de las redes sociales.

"Como en nuestra opinión la actuación de la Delegación del Gobierno es más que mejorable" y "se está ocultando a la sociedad parte de la verdad", ha defendido la necesidad de que Lucas comparezca.

Por parte del PSOE, Juan Andrés Torres ha rechazado las solicitudes al considerar que la Asamblea Regional "no tiene competencias para fiscalizar ni exigir responsabilidades al Gobierno de España".

Torres ha asegurado que esta posición no responde únicamente al criterio del Grupo Parlamentario Socialista y ha aludido a la doctrina del Consejo de Estado, la Abogacía del Estado y los propios servicios jurídicos de la Cámara.

Según ha explicado, el control de la actuación del Gobierno de España corresponde a las Cortes Generales y al Senado y no a los parlamentos autonómicos.

El diputado socialista ha acusado al PP de intentar "convertir la Asamblea Regional en un plató de confrontación política" y le ha pedido que centre la actividad de la Cámara en asuntos sobre los que sí tiene competencias. Entre ellos, ha mencionado las listas de espera, la pobreza infantil, el abandono educativo temprano, el aeropuerto de Corvera, los recursos de los bomberos y las listas de espera de dependencia.

Además, ha insistido en que "respetar esta Cámara es trabajar en el ámbito competencial" que le corresponde y ha asegurado que el delegado del Gobierno ha rendido cuentas y ofrecido información "en todo momento" a través de ruedas de prensa y de los medios de comunicación.

Por parte de Vox, Rubén Martínez ha apoyado que se curse la invitación al delegado del Gobierno, aunque ha criticado que la comisión se limite a decidir sobre las comparecencias y no permita debatir propuestas concretas relacionadas con los recursos humanos y técnicos de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Martínez ha lamentado que Lucas haya adelantado que no comparecerá y ha considerado que debería ofrecer explicaciones a los ciudadanos de la Región sobre la situación que se está produciendo en las costas.

El representante de Vox ha criticado tanto al PSOE como al PP y ha asegurado que la reunión de la comisión sirve "solo y exclusivamente para un titular" si no va acompañada de propuestas que permitan abordar la situación.

Martínez ha situado la inmigración irregular entre las cuestiones que, a su juicio, más preocupan a los ciudadanos de la Región y la ha relacionado con la inseguridad.

Asimismo, ha acusado al Gobierno regional del PP de conocer "en tiempo prácticamente real" las llegadas a las costas murcianas. Según ha sostenido, el hecho de que durante agosto algunas llegadas se hayan producido "a plena luz del día" y con las playas llenas de veraneantes ha impedido al PP seguir ocultando, a su juicio, esta realidad.

Desde el Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos, diputado de Podemos-IU-AV, se ha mostrado contrario a la comparecencia y ha defendido que el escenario adecuado para fiscalizar estas cuestiones son el Congreso de los Diputados y el Senado, donde puede comparecer el ministro del Interior y donde, según ha recordado, el PP cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta.

Álvarez-Castellanos ha cuestionado que pueda hablarse de una situación excepcionalmente grave en las costas murcianas y ha recordado que Murcia, Almería y Baleares forman parte de una ruta migratoria "consolidada" desde 2009, después de que se intensificaran los sistemas de vigilancia en la zona del Estrecho.

El diputado ha señalado que los momentos de mayor intensidad se produjeron en 2020 y 2021, con "4.000 y pico llegadas", mientras que, según ha indicado, los datos de la Fiscalía correspondientes a 2025 se situaron en "1.900 y pico".

Respecto a 2026, ha señalado que no existen todavía datos oficiales desagregados a nivel de la Región de Murcia y ha reclamado al PP que precise las fuentes de las cifras que maneja.

Álvarez-Castellanos ha acusado a PP y Vox de aprovechar políticamente la alarma generada en torno a la inmigración y ha considerado que llevar al delegado del Gobierno a la Asamblea supondría trasladar esa confrontación al Parlamento autonómico.

Frente a ello, ha planteado que podría comparecer el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, para abordar cuestiones sobre las que sí tiene competencias, entre ellas la acogida de menores migrantes y si el sistema regional de acogida está suficientemente dimensionado.

Álvarez-Castellanos ha defendido la conveniencia de reforzar los medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Cuantos más medios, mejor, todos los necesarios", ha señalado. También ha asegurado que durante los gobiernos del PP entre 2011 y 2018 se redujeron en 339 los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil y que el actual Gobierno de España no solo habría recuperado esa cifra, sino incorporado "casi otros 300 más".

A su juicio, la comparecencia planteada por el PP busca crear "un escenario de confrontación política" en materia migratoria y supone "hacer un flaco favor a la sociedad en general y a esta institución parlamentaria".