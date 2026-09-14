AgroBank reconoce a Anecoop con el Premio a la Innovación Agroalimentaria 2026 en Comunidad Valenciana y Región de Murcia

AgroBank, la línea especializada de CaixaBank para el sector agroalimentario, ha entregado a Anecoop el Premio a la Innovación Agroalimentaria 2026 en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, en reconocimiento a su apuesta por la transformación tecnológica de los procesos productivos y por un modelo que combina innovación, eficiencia y sostenibilidad.

Se trata de la primera edición de unos galardones que reconocen el esfuerzo innovador de empresas y cooperativas de todo el país y que se estructuran en un total de once premios territoriales y una gala nacional que se celebrará el próximo 1 de diciembre en el marco del GOE (Gastronomy Open Ecosystem), el centro de innovación del Basque Culinary Center en San Sebastián.

Con este reconocimiento, AgroBank pone en valor la apuesta de Anecoop por la mejora continua de sus procesos de gestión agroalimentaria y reafirma que innovar en el sector agro es avanzar en competitividad, sostenibilidad y futuro para el medio rural.

Los Premios AgroBank a la Innovación Agroalimentaria nacen con el objetivo de reconocer y dar visibilidad a iniciativas innovadoras que, como la de Anecoop, transforman procesos clave de la actividad agroalimentaria. La convocatoria se dirige de forma prioritaria a empresas y cooperativas, que constituyen la base del sector en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia.

Con 61 cooperativas y empresas socias en 13 provincias españolas, Anecoop concentra más del 70% de sus asociados en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, entidades que son un referente en sus distintas zonas de producción. El premio territorial obtenido por Anecoop permite destacar el esfuerzo que realizan empresas arraigadas al territorio para incorporar soluciones diferenciales en sus procesos, con una clara orientación hacia la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad.

Olga García, directora territorial de CaixaBank en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, ha destacado que este premio subraya el compromiso de la entidad con el sector agroalimentario de la comunidad y reconoce el esfuerzo de empresas que apuestan por la innovación en procesos como vía para ganar competitividad y fortalecer el medio rural. “Proyectos como el de Anecoop muestran la capacidad del tejido agroalimentario de la Comunidad Valenciana y Región de Murcia para situarse en la vanguardia de la modernización del sector, con iniciativas que integran eficiencia, calidad y respeto al entorno”.

Asimismo, ha señalado que el galardón encaja con la vocación de CaixaBank de acompañar a las empresas en sus proyectos de transformación y de contribuir a la generación de oportunidades en los territorios donde está presente.

Premio a la innovación en procesos

Anecoop ha sido reconocida por su apuesta por la innovación y la mejora continua de los procesos de gestión, comercialización y logística agroalimentaria, impulsando un modelo cooperativo que ha permitido ganar eficiencia, competitividad y capacidad de adaptación a los mercados nacionales e internacionales.

La organización ha desarrollado un sistema integrado de coordinación entre cooperativas socias, producción, planificación comercial y distribución, apoyado en la digitalización y en la optimización de los procesos de la cadena de suministro. Esta evolución le ha permitido mejorar la trazabilidad de los productos, incrementar la eficiencia operativa y responder de forma ágil a las demandas de los mercados, consolidándose como la cooperativa agroalimentaria española líder en la comercialización hortofrutícola.

El proyecto incorpora, además, un marcado compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo del territorio, promoviendo modelos de producción responsables, el uso eficiente de los recursos y la generación de valor para miles de agricultores integrados en sus cooperativas asociadas. Todo ello convierte a Anecoop en un referente de cómo la innovación en procesos puede fortalecer la competitividad del sector agroalimentario y contribuir al desarrollo económico y social del medio rural.

El jurado ha valorado especialmente el carácter innovador y diferencial de la solución implantada, su impacto en términos de eficiencia, productividad, calidad y competitividad, así como su viabilidad, escalabilidad y capacidad de réplica. También ha tenido en cuenta su contribución a la sostenibilidad, al territorio y al fortalecimiento del ecosistema agroalimentario, y su potencial para convertirse en una referencia para otras empresas del sector.

Compromiso con el sector agroalimentario

Los Premios AgroBank a la Innovación Agroalimentaria 2026 se integran en la apuesta global de CaixaBank por un modelo de banca responsable, cercana al territorio y comprometida con la sostenibilidad económica, social y ambiental. La entidad sitúa el sector agroalimentario entre sus ejes estratégicos y, a través de AgroBank, impulsa soluciones especializadas, fomenta la adopción de tecnologías y prácticas más eficientes y respalda la inversión en proyectos que refuerzan el arraigo territorial y la creación de empleo.

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Con el reconocimiento a Anecoop en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, AgroBank refuerza su papel como motor de innovación y progreso en el ámbito agroalimentario y contribuye a que nuestro territorio se mantenga como una referencia en la producción y transformación de alimentos, con la innovación en procesos como seña de identidad.