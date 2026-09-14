Hasta 70 empresas hosteleras estrenan en la Región la FP Dual Intensiva con más prácticas

Impulsar la formación práctica de los alumnos de FP es uno de los objetivos del nuevo modelo de FP Dual Intensiva que estrena este lunes la Región de Murcia y que lo hace de la mano del sector hostelero. En total han sido unas 70 las empresas de hostelería que se han sumado a la iniciativa para acoger a alumnos en prácticas, estudiantes que podrán hasta duplicar el tiempo que pasan en las empresas y recibir una remuneración económica por ello, a la vez que cotizan en la Seguridad Social.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, inauguraba el curso para los alumnos de grado medio, grado superior y cursos de especialización en la Escuela de Hostelería y Turismo de Murcia de La Flota (Murcia), donde comienzan el curso más de 400 alumnos que podrán optar a la nueva modalidad de FP Dual Intensiva y donde recordaba que las plazas de Formación Profesional siguen aumentando hasta las 48.400 plazas que se ofertan para este curso 2026-2027 en la Región de Murcia, 1.600 más que el pasado ejercicio.

La gran novedad de este curso en FP es la implantación de la nueva modalidad Dual Intensiva, que permite al alumnado realizar más horas de prácticas con remuneración económica, en las familias profesionales de Hostelería y Turismo y de Transporte y Mantenimiento de Vehículos, gracias a los convenios firmados con Hoytú y Avanterra Tech SL, respectivamente.

Esta modalidad de FP alterna formación en el centro y en la empresa, incrementa el número de horas de formación en empresa desde las 500 horas que se estimaban hasta ahora a un intervalo que puede oscilar entre las 700 y 1.000 horas, con una duración de entre el 35 y 50% del currículo del ciclo formativo. Además, conlleva una beca consistente en el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y la correspondiente alta en la Seguridad Social.

El plazo de matrícula sigue abierto hasta el 27 de noviembre

Víctor Marín agradecía este lunes durante la inauguración junto a la directora de la Escuela de Hostelería y Turismo de Murcia, María Antonia López, la implicación de las empresas en este tipo de formación, ya que "determinados sectores empresariales se han mostrado dispuestos a formar parte de este proyecto", destacando el convenio firmado con el sector de la hostelería, donde más de 70 empresas se han acogido a este modelo de dual intensiva.

En virtud del convenio firmado, se podrán beneficiar de esta modalidad formativa más de 1.500 alumnos que estudian alguno de los grados de formación profesional de la familia de Hostelería y Turismo en centros sostenidos con fondos públicos de la Región.

En total, el Gobierno regional cuenta con 8.500 convenios con empresas para garantizar las prácticas formativas del alumnado de FP.

80% de las plazas cubiertas

El consejero de Educación y Formación Profesional indicó que, en total, "se ha cubierto el 80% de las plazas ofertadas en Formación Profesional y aún hay plazas libres en algunas familias profesionales", por lo que el plazo para matricularse en las enseñanzas de FP estará abierto hasta el día 27 de noviembre.

Las solicitudes para estudiar Formación Profesional en la Región han aumentado un 4,4%. Los mayores incrementos se han registrado en municipios como San Javier, donde suben un 30% las inscripciones para estudiar FP; San Pedro del Pinatar y Los Alcázares, con un 21% de aumento; Alguazas, con el 20% más de solicitudes; Molina de Segura, con un 18% más; Torre Pacheco, con un 13% más; Alcantarilla, con un incremento del 7,5%; Caravaca de la Cruz, con un 7% más; y Cartagena, con un 6,6% de aumento.

Además, este curso se han incrementado las plazas semipresenciales para facilitar el acceso a la FP de personas adultas, trabajadoras o con responsabilidades familiares, lo que permite al alumnado flexibilidad en el aprendizaje y favorece la continuidad formativa, la recualificación profesional y la mejora de la empleabilidad. En concreto, se ha aumentado en 150 plazas la familia de Sanidad, de las que 120 son semipresenciales, en el grado medio de Cuidados Auxiliares de Enfermería, en centros de Murcia, Lorca y San Javier, y 30 plazas en modalidad semipresencial de Farmacia y parafarmacia, en el IES Ramón y Cajal (Murcia).

En el ámbito Industrial se han creado 73 nuevas plazas en la familia profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos, en Cabezo FP Murcia y en el IES San Juan Bosco (Lorca); se ha implantado el grado medio de Técnico en Seguridad en el IES Felipe II (Mazarrón); y se imparte el grado de Higiene Bucodental en el IES Mar Menor (San Javier).

El curso de especialización de Inteligencia Artificial y Big Data se ha incrementado en 80 plazas, pasando de 40 a 120, con la novedad de ofertarse en modalidad semipresencial en el CIFP Carlos III (Cartagena) y en el IES Ingeniero de la Cierva (Murcia).

El consejero destacó que "el incremento de plazas y la alta demanda confirman la apuesta del Gobierno regional por el crecimiento sostenido de estas enseñanzas, que ofrecen gran variedad de ciclos formativos y una alta tasa de empleabilidad, ya que la oferta se diseña de la mano del tejido productivo, y se distribuye por todo el territorio regional".

Bajada de ratio en FB Básica

Marín también insistía en que con el objetivo de fomentar el éxito educativo, ofrecer una atención más personalizada al alumnado y favorecer la obtención del título de ESO, a partir del próximo curso se bajará la ratio en Formación Profesional de Grado Básico. Así, pasará, de forma progresiva, de 25 a 23 alumnos en los ciclos que tienen un máximo de 25 alumnos y de 20 a 19 en aquellos que tienen 20 alumnos.