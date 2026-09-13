Las matriculaciones de coches eléctricos se disparan un 71 por ciento durante agosto en la Región de Murcia

La Región de Murcia fue la segunda Comunidad Autónoma de España en la que más crecieron las matriculaciones de coches eléctricos durante el mes de agosto -con respecto al mismo periodo del año pasado-. El aumento fue, concretamente, de un 71 por ciento, 42 puntos por encima de la media nacional (28,23 por ciento).

Los datos en bruto reflejan que el pasado mes se matricularon en la Región 484 vehículos electrificados, frente a los 283 del octavo mes de 2025. Las cifras son coherentes con un año en el que el territorio levantino ha experimentado un significativo aumento en la introducción de este tipo de automóviles.

El acumulado de lo que va de año (entre enero y agosto) tiene registrados 3.944 matrículas de este tipo, frente a los 2.420 del mismo periodo del ejercicio anterior, lo que supone un crecimiento del 63 por ciento. En este sentido, la Región se sitúa como la cuarta con mayor incremento en España, tras Navarra, Extremadura y Asturias.

Los vehículos electrificados alcanzaron en agosto una cuota cercana al 29 por ciento de las matriculaciones en la Región, de manera que prácticamente tres de cada diez vehículos matriculados fueron eléctricos puros o híbridos enchufables. De esa cuota, alrededor de un 13 por ciento corresponde a eléctricos y un 16 por ciento a híbridos enchufables.

Este 63 por ciento supera ampliamente a la media nacional. En el conjunto de España, el porcentaje de vehículos electrificados matriculados creció un 34,82 por ciento; 28 puntos por debajo de Murcia.

Por otra parte, cabe resaltar que los coches movidos por electricidad tienen cada vez un mayor peso dentro de las carreteras regionales. Tres de cada diez vehículos matriculados fueron eléctricos puros o híbridos enchufables. La cuota fue, en agosto, de un 29 por ciento: 13 correspondientes a eléctricos puros y 16 a híbridos enchufables.

Todos estos datos se extraen del Instituto de Estudios de Automoción, elaborados a partir de la información facilitada por la Dirección General de Tráfico y compartida por el Gobierno regional mediante de una nota de prensa.

El director general de Industria, Energía y Minas, Federico Miralles, destacó que “los datos confirman que la movilidad eléctrica avanza en la Región a un ritmo muy superior al que se está produciendo en España y demuestran que los incentivos que hemos puesto a disposición de los ciudadanos están contribuyendo a facilitar ese cambio”.

Punto de recarga para coches eléctricos en la avenida de los Pinos de Murcia. / Israel Sánchez

Los incentivos fiscales

Miralles quiso recordar que la Región dispone este año de incentivos fiscales autonómicos dirigidos a "reducir el esfuerzo económico de las familias que apuestan por la movilidad eléctrica".

La deducción al tramo autonómico del IRPF que pueden aplicar llega hasta el 30 por ciento del coste de adquisición del coche eléctrico (con un máximo de 7.000 euros). Además, existe otra que puede llegar a 4.000 euros para la instalación de puntos de recarga.

El director general afirmó que “en la Región de Murcia no estamos esperando a que se concreten nuevas iniciativas de ámbito nacional". Indica que cuentan ya con incentivos que "ofrecen un apoyo económico directo a los ciudadanos que apuestan por la movilidad eléctrica y deciden comprar un vehículo de estas características”.

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El objetivo es, en definitiva, "eliminar barreras para que cada vez más familias puedan dar el salto a la movilidad eléctrica". Considera que la evolución de las matriculaciones es una prueba de que la Región responde a estos estímulos "muy por encima de España".