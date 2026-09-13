Juan Guillén García, CEO de Optima Ingeniería: "Fabricamos el utillaje de un vehículo europeo que irá a Marte"

Pese a su condición de pyme, con una plantilla de 32 personas, hace ya un tiempo que Optima Ingeniería juega en las grandes ligas del sector aeroespacial y de las renovables. La entidad cuenta en su haber con varios proyectos de una envergadura muy significativa. Tanto que su nombre aparece junto al de colosos como Airbus, Indra, Sener o Escribano.

Al fin y al cabo, estos gigantes necesitan la especialización y el conocimiento de otros para llevar a cabo sus ambiciosos programas. Los fuentealameros, por ejemplo, son clave para que toda la cadena de montaje funcione, ya que su labor se centra, principalmente, en el diseño y creación de utillaje de transporte, líneas de montaje y algunas soluciones a medida que piden los clientes. Dicho de otra manera, sin el valor que aportan, los componentes no llegarían a su destino o el montaje sería mucho más complicado.

¿Participan en algún proyecto espacial?

Somos un proveedor de máxima confianza del Mando del Espacio que tiene la base en Madrid. Hemos estado en muchos proyectos con ellos y seguimos haciéndolo. Por ejemplo, les hicimos la línea de montaje para un dispensador de satélites que fabricó Airbus para el Ejército americano. La peculiaridad de este sistema es que permitía a la empresa estadounidense encargada, Northrop Grumman, lanzar hasta 24 satélites en el espacio. Justo estos días se está produciendo la campaña de lanzamiento desde la base de Vandenberg en California. Además, hemos trabajado en otros con la ESA o para el Ariane 6.

¿Qué más tienen entre manos con la ESA?

Formamos parte del desarrollo del ExoMars, un programa europeo para la búsqueda de vida en Marte que cuenta con un vehículo para el que también hemos fabricado los utillajes de transporte. En este caso las piezas tienen que viajar desde España hasta Burdeos, donde está la sede central de ArianeGroup, la empresa encargada. Los componentes que aseguramos los hace Airbus y son la parte de la cabeza del vehículo, también conocida como el ‘escudo’.

Un cono empleado para trabajar en el cohete europeo Ariane 6. / Optima Ingeniería

¿Qué hicieron con el Ariane 6?

Al igual que en los otros casos, trabajamos con las distintas partes de la línea de montaje de este cohete europeo: en el cono y en los refuerzos del sistema. Este se fabrica en las instalaciones de Puerto Real, Cádiz.

¿Hay patrones que se repiten entre los distintos proyectos?

Somos diseñadores, para nosotros cada proyecto es distinto. No se repiten líneas de montaje porque cada modelo de avión o vehículo es nuevo y cuenta con características y especificaciones únicas. Desde el punto de vista económico, esto es menos eficiente que fabricar en serie, pero es la naturaleza de nuestro trabajo como compañía dedicada al diseño y la ingeniería.

"Cada proyecto que hacemos es distinto: nunca se repiten líneas de montaje porque cada producto es único"

También están metidos dentro del sector de las renovables

Sí, estamos enfocados en un cliente en concreto: Siemens Gamesa. Ellos fabrican aerogeneradores. Esta maquinaria tiene en su interior una serie de componentes como la multiplicadora, el alternador, el eje principal, etc. Ellos fabrican la multiplicadora en España y nosotros estamos desarrollando un robot que les automatizará el proceso de montaje que une a esta última con el eje principal. Es un proyecto que requiere una maquinaria muy robusta y de grandes dimensiones.

¿Cómo está afectando al sector la nueva carrera espacial y la relación de EE.UU. con Europa?

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Pues con el inicio del nuevo mandato de Donald Trump se nos cayó un proyecto, en el que estábamos inmersos , que estaban realizando Europa y Estados Unidos en colaboración. Se canceló cuando empezó toda la guerra arancelaria. Al respecto del sector, los grandes fabricantes están apostando por realizar más lanzamientos de satélites por vuelo para repartir el coste del lanzamiento entre más carga útil. Antes un Ariane lanzaba uno o dos satélites, ahora hay dispensadores que pueden dejar hasta 24 en un solo vuelo. En general estamos ahora a tope, sobre todo después de la pandemia.